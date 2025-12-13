ETV Bharat / international

शाहबाज शरीफ यांचा पुन्हा अपमान! पुतिन यांनी 40 मिनिटं वाट पाहायला लावली; पुढे काय घडलं?

पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना भेटण्यासाठी तब्बल 40 मिनिटं वाट पाहावी लागली. यामुळे ते सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल होत आहेत.

Pakistan PM Sharif
शाहबाज शरीफ (Photo- IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 13, 2025 at 11:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अश्गाबात (तुर्कमेनिस्तान) : तुर्कमेनिस्तानात आयोजित एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेदरम्यान एक विचित्र प्रसंग घडला. या प्रसंगानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात खिल्ली उडवण्यात येत आहे. खरं तर, तुर्कमेनिस्तानची राजधानी अश्गाबात येथे इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस अ‍ॅण्ड ट्रस्ट मीटिंग आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेदरम्यान शाहबाज शरीफ यांना रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना भेटण्यासाठी बराच वेळ वाट पाहावी लागली. यानंतर ते चुकून बंद खोलीत सुरू असलेल्या बैठकीत पोहोचले. हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला असून सोशल मीडियावर या प्रकाराची जोरदार खिल्ली उडवली जात आहे.

रशियाच्या सरकारी वृत्तसंस्थेनुसार, या परिषदेत शहबाज शरीफ आणि पुतिन यांच्यात द्विपक्षीय बैठक ठरलेली होती. पण ही बैठक बराच वेळ सुरू झाली नव्हती. शरीफ आणि पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी सुमारे 40 मिनिटं एका वेगळ्या खोलीत वाट पाहावी लागली.

पाकिस्तानी पंतप्रधानांना पुतिन यांना भेटण्याची घाई : बराच वेळ वाट पाहिल्यानंतर शरीफ यांचा संयम सुटला. किमान काही मिनिटं तरी पुतिन यांच्याशी भेट व्हावी, या आशेनं त्यांनी ज्या खोलीत बैठक ठरली होती. त्या खोलीत जाण्याचा निर्णय घेतला. घाईघाईत ते खोलीत पोहोचले. पण तिथं आधीच पुतिन आणि तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान यांच्यात बंद दाराआड बैठक सुरू होती.

यानंतर पुतिन यांनी त्यांची भेट घेतली. पण अवघ्या 10 मिनिटांतच शरीफ खोलीतून बाहेर पडल्यानं परिस्थिती आणखी गंभीर बनली. याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, अनेक सोशल मीडिया युजर्सनी याला "राजनयिक चूक" म्हटलं आहे आणि पाकिस्तानी पंतप्रधानांना जोरदार ट्रोल केलं आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये शाहबाज शरीफ हे पुतिन यांची वाट पाहत असल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे.

शरीफ यांच्या अपमानाची ही पहिलीच घटना नाही : दरम्यान, शाहबाज शरीफ यांचा असा उघड आणि घोर अपमान होण्याची ही पहिलीच घटना नाही. चीनमधील तियानजिन येथे झालेल्या एससीओ बैठकीतही अशीच एक घटना घडली होती. त्यावेळी पुतिन आणि पंतप्रधान मोदी एकमेकांशी बोलत शरीफ यांच्या समोरून निघून गेले होते. त्यावेळी दोघांनी शाहबाज शरीफ यांच्याकडे पाहिलंदेखील नव्हतं.

पुतिन या महिन्यात भारत दौऱ्यावर आले होते : विशेष म्हणजे, ही घटना अशावेळी घडली आहे, जेव्हा या महिन्याच्या 4 व 5 तारखेला पुतिन भारत दौऱ्यावर येऊन गेले. पंतप्रधान मोदी स्वत: पुतिन यांचे स्वागत करण्यासाठी विमानतळावर गेले होते. त्यानंतर, दोन्ही नेते एकाच गाडीतून पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पोहोचले. या काळात दोन्ही देशांमधील संबंध दृढ झाले आणि अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्यादेखील झाल्या.

हेही वाचा

TAGGED:

PUTIN SHEHBAZ SHARIF MEETING
RUSSIAN PRESIDENT PUTIN
SHEHBAZ SHARIF NEWS
शाहबाज शरीफ पुतिन भेट
PUTIN SHEHBAZ SHARIF MEETING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.