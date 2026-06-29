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पाकिस्तानचे अफगाणिस्तान सीमेवर हवाई हल्ले; 29 जण ठार

शनिवारी रात्री कराचीच्या गुलिस्तान-ए-जोहर भागातील 'पाकिस्तान सिंध रेंजर्स'च्या प्रांतीय मुख्यालयावर झालेल्या हल्ल्यात तीन पाकिस्तानी निमलष्करी जवान आणि तीन दहशतवादी मारले गेले.

Pakistan conducts airstrikes on Afghanistan border
पाकिस्तानचे अफगाणिस्तान सीमेवर हवाई हल्ले (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 29, 2026 at 10:09 AM IST

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इस्लामाबाद: पाकिस्तानने रविवारी अफगाणिस्तानच्या सीमेवर हवाई हल्ले केले, ज्यात 29 जणांचा मृत्यू झाला, असं वृत्त 'डॉन' (Dawn)नं दिलंय. पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्ला तरार यांनी रविवारी रात्री सांगितले की, पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी गुप्तचर माहितीवर आधारित एक सुनियोजित जमिनीवरील मोहीम राबवली आणि सीमावर्ती भागात हल्ले केले. मंत्र्यांनी सांगितले की, खैबर पख्तुनख्वा, बलुचिस्तान आणि कराचीमधील 'पाकिस्तान रेंजर्स (सिंध)' च्या तळावर निरपराध नागरिकांना लक्ष्य करून अलीकडच्या काळात झालेल्या अनेक दहशतवादी घटनांनंतर ही कारवाई करण्यात आली. सिंध पोलीस प्रमुखांनी 'डॉन'ला सांगितले की, शनिवारी रात्री कराचीच्या गुलिस्तान-ए-जोहर भागातील 'पाकिस्तान सिंध रेंजर्स'च्या प्रांतीय मुख्यालयावर झालेल्या हल्ल्यात तीन पाकिस्तानी निमलष्करी जवान आणि तीन दहशतवादी मारले गेले.

जखमी झालेला निमलष्करी जवान रुग्णालयात दाखल : सिंधचे पोलीस महानिरीक्षक (IG) जावेद आलम ओधो यांनी सांगितले की, दहशतवाद्यांनी त्यांचे वाहन मुख्य प्रवेशद्वारावर धडकवले; सुरुवातीला तिथे स्फोट झाला होता की नाही, याची खातरजमा होऊ शकली नाही. 'डॉन'च्या वृत्तानुसार, ओधो यांनी पुढे सांगितले की, परिसर मोकळा करण्याची (क्लियरन्स) मोहीम सुरू होती आणि 'स्पेशल सिक्युरिटी युनिट' (SSU), 'अँटी-टेररिस्ट फोर्स' (ATF) आणि रेंजर्सच्या कमांडोंनी तो परिसर वेढला होता. पोलीस सर्जन सुमैया सय्यद यांनी 'डॉन'ला सांगितले की, पायावर गोळी लागल्याने जखमी झालेल्या एका निमलष्करी जवानाला रुग्णालयात आणण्यात आले होते.

गुलिस्तान-ए-जोहर ब्लॉक 5 जवळ स्फोट झाल्याची माहिती : यापूर्वी, 'डॉन'ने वृत्त दिले होते की, परिसरात जोरदार गोळीबार आणि स्फोटांच्या बातम्या मिळाल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले; पोलिसांनी संपूर्ण परिसर सील केला होता. 'रेस्क्यू 1122 सिंध'ने सांगितले की, त्यांना गुलिस्तान-ए-जोहर ब्लॉक 5 जवळ स्फोट झाल्याची माहिती मिळाली आणि त्यांनी त्वरित आपल्या मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षातून घटनास्थळी पथके रवाना केली. 'अल जझीरा'च्या वृत्तानुसार, शनिवारी उशिरा झालेल्या या हल्ल्याची जबाबदारी 'जमात-उल-अहरार'शी संबंधित एका गटाने स्वीकारली. हा गट 'तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (TTP), ज्याला पाकिस्तानी तालिबान म्हणूनही ओळखले जाते. या संघटनेचा एक फुटलेला सशस्त्र गट आहे. या गटाने सांगितले की, या हल्ल्यात नऊ हल्लेखोर सहभागी होते. 'अल जझीरा'नुसार, ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा देशभरात पाकिस्तानी सुरक्षा दलांना लक्ष्य केले जात आहे.

TAGGED:

PAKISTAN AIRSTRIKES
TERRORISTS KILLED
हवाई हल्ल्यात दहशतवादी मारले गेले
AFGHANISTAN BORDER

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