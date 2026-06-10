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पाकिस्तानच्या लष्कराचे हेलिकॉप्टर कोसळले; सर्वजण ठार झाल्याचा अंदाज

बुधवारी पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरमधील (PoK) मुझफ्फराबाद शहरात पाकिस्तान लष्कराच्या एव्हिएशन विंगचे 'एमआय-17' (Mi-17) हे हेलिकॉप्टर कोसळले. यात

Pakistan Plane crash news
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये कोसळलेले हेलिकॉप्टर (Source- IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 10, 2026 at 7:32 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 8:01 PM IST

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नवी दिल्ली/इस्लामाबाद: पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरमध्ये (PoK) पाकिस्तानी लष्कराचे 'एमआय-17' (MI-17) हेलिकॉप्टर कोसळले. यात सर्व लष्करी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. हेलिकॉप्टरमध्ये किती लोक होते, याची माहिती लष्करानं तात्काळ जाहीर केली नाही. आंदोलकांनी ते पाडले की अन्य कारणांमुळे ते कोसळले, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. ही घटना पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरची राजधानी मुझफ्फराबादजवळ घडली,

पाकिस्तानच्या सशस्त्र दलांची अधिकृत प्रसारमाध्यम आणि जनसंपर्क शाखा असलेल्या 'इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स'नं (ISPR) हेलिकॉप्टरच्या घटनेला दुजोरा दिला आहे. काश्मीरमधील (PoK) मुझफ्फराबाद शहरात उड्डाण करताना तांत्रिक बिघाडामुळे पाकिस्तान लष्कराच्या एव्हिएशन विंगचे 'एमआय-17 ' (Mi-17) हेलिकॉप्टर अचानक कोसळले. या अपघातात हेलिकॉप्टरमधील सर्व कर्मऱ्यांचा (अधिकारी आणि जवान) मृत्यू झाला. बचाव आणि शोध पथके घटनास्थळी दाखल झाली आहेत. अपघाताचे नेमके तांत्रिक कारण शोधण्यासाठी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे पाकिस्तानमधील माध्यमानं म्हटलं आहे.

ऑगस्टमध्ये, खैबर-पख्तुनख्वा सरकारच्या हेलिकॉप्टरचा आदिवासी जिल्ह्यात अपघात होऊन पाच कर्मचारी मृत्युमुखी पडले होते. हे हेलिकॉप्टर पूरग्रस्तांसाठी मदत साहित्य घेऊन जात होते. याआधी 2022 मध्ये, बलुचिस्तानमध्ये बेपत्ता झालेल्या पाकिस्तान लष्कराच्या हेलिकॉप्टरचे अवशेष लासबेला जिल्ह्यात सापडले होते. ISPR ने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, हेलिकॉप्टरमधील सर्व सहा अधिकारी आणि जवान या अपघातात मृत्युमुखी पडले होते.

Last Updated : June 10, 2026 at 8:01 PM IST

TAGGED:

PLANE CRASH NEWS
MI 17 HELICOPTER CRASH
PAKISTAN MILITARY PLAN ACCIDENT
पाकिस्तान लष्कर हेलिकॉप्टर अपघात
POK PLANE CRASH NEWS

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