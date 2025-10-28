ETV Bharat / international

पाकिस्तानच्या सैन्यदलाच्या प्रमुखांचा पंतप्रधान शरीफ यांच्याबरोबर संघर्ष; नेमकं कारण काय?

रावळपिंडीतील सैन्यदलातील मुख्यालय (GHQ) आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यात तणाव वाढला आहे. रिपोर्टनुसार फील्ड मार्शल मुनीर २०३० पर्यंत पाकिस्तान सरकारकडं मुदतवाढ मागितली आहे.

ARMY VS PAKISTAN GOVT
पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचा सन्मान करताना पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी (AFP)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 28, 2025 at 3:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

इस्लामाबाद: पाकिस्तानमधील सरकार आणि सैन्यदलाच्या नेतृत्वात अनेकदा संघर्ष उफाळून येतो. तशीच पुन्हा स्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. रिपोर्टनुसार, पाकिस्तानच्यै सैन्यदलाचे प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर हे सरकारवर त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांनी वाढवण्यासाठी दबाव आणत आहेत.

पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं मुनीर यांचा कार्यकाळ २०२७ पर्यंत निश्चित केला आहे. त्यासाठी कोणत्याही नवीन अधिसूचनेची आवश्यकता नाही, असे पाकिस्तान सरकारनं म्हटलं आहे. वरिष्ठ गुप्तचर सूत्रांच्या हवाल्यानं मीडिया रिपोर्ट्सनुसार हा वाद केवळ कार्यकाळाबद्दल सत्तेवर पकड मिळविण्यासाठी वाद असू शकतो. सैन्यदलाचे प्रमुख असीम मुनीर यांना सत्तेवर नियंत्रण नियंत्रण मिळवण्याचं असल्यानं त्यांचा पाकिस्तान सरकारशी संघर्ष सुरू आहे.

रिपोर्टनुसार २०३० पर्यंत मुदतवाढ मागून, फील्ड मार्शल मुनीर पाकिस्तान पुन्हा सत्ते येणाऱ्या सरकावरदेखील आतापासूनच पकड मिळविण्याचा प्रयत्न केला. मुदतावढ मिळाली तर मुनीर यांना पाकिस्तानमधील किमान दोन सरकारवर सैन्यदलाचा प्रभाव वाढविणं शक्य होणार आहे. जर मुनीर यांना पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली तर त्यांचा सत्तेवरील प्रभाव नियंत्रण करणं अशक्य होईल, अशी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पक्षाला भीती आहे.

रिपोर्टनुसार फील्ड मार्शल मुनीर यांनी आश्वासन देऊन सत्ताधारी पक्षाचं मन वळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाच वर्षांत पीएमएल-एनला पुन्हा सत्तेत आणण्याचं मुनीर यांनी आश्वासन दिलं आहे. मात्र, पक्ष या आश्वासनावर पूर्णपणे समाधानी नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार सध्या मुनीर यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देऊ इच्छित आहे. २०२७ पासून त्यांना पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचं पक्षाकडून आश्वासन देण्यात आलं आहे.

  • पीएमएल-एनची काय आहे रणनीती? अहवालानुसार, २०२७ मध्ये सैन्यदलाच्या प्रमुखाचा सध्याचा वाढलेला कार्यकाळ संपण्यापूर्वी लवकर निवडणुका घेण्याची सत्ताधाऱ्यांची रणनीती आहे. जर पीएमएल-एन पुन्हा सत्तेत आले तर ते मुनीर यांना इच्छेनुसार पूर्ण मुदतवाढ देण्याचा विचार करू शकतात.

आयएसआयनं सरकारवरील वाढविला दबावअहवालानुसार, फील्ड मार्शल मुनीर यांनी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयनं धार्मिक दहशतवादी आणि कायदेशीर प्रतिनिधींना एकत्रित आणण्यास सुरुवात केली आहे. अहवालात असे म्हटलं आहे की, आयएसआयनं सरकारच्या अपयशांचा पर्दाफाश करण्यासाठी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तानला (टीएलपी) रस्त्यावर उतरवलं आहे. अशा परिस्थितीत टीएलपीवरील बंदी कधीही रद्द केली जाऊ शकते.

हेही वाचा-

TAGGED:

ASIM MUNIR TERM
FIELD MARSHAL ASIM MUNIR
TENSION IN PAKISTAN
पाकिस्तान सैन्यदल प्रमुख कार्यकाळ
ARMY VS PAKISTAN GOVT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.