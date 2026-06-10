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पाकिस्तानचे अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ले; लहान मुलांसह 13 जणांचा मृत्यू

पाकिस्तानने कुनार, खोस्त, पक्तिका प्रांतांमधील नागरिकांच्या घरांवर बॉम्बफेक करून अफगाणिस्तानच्या हवाई हद्दीचे उल्लंघन केले. हल्ल्यात 11 मुले, एक महिला आणि एका वृद्ध व्यक्तीचा बळी गेला.

Pakistan airstrikes on Afghanistan
पाकिस्तानचे अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ले (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 10, 2026 at 1:05 PM IST

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काबुल: अफगाणिस्तानच्या हद्दीत पाकिस्तानी लष्कराने रात्री केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये किमान 13 जण ठार आणि 14 जण जखमी झाल्याची माहिती तालिबान सरकारने बुधवारी काबुलमध्ये दिली. तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्ला मुजाहिद यांनी सांगितले की, मंगळवार आणि बुधवारच्या मध्यरात्री पाकिस्तानने कुनार, खोस्त आणि पक्तिका प्रांतांमधील नागरिकांच्या घरांवर लक्ष्यित बॉम्बफेक करून अफगाणिस्तानच्या हवाई हद्दीचे उल्लंघन केले. या अकारण केलेल्या हल्ल्यात 11 मुले, एक महिला आणि एका वृद्ध व्यक्तीचा बळी गेला.

पीडितांचे फोटोही जारी केले : मुजाहिद यांनी पुढे सांगितले की, या लष्करी हल्ल्यात 14 महिला जखमी झाल्या असून, त्यांनी पीडितांचे फोटोही जारी केले. गेल्या वर्षभरात सीमापार वाढलेला तणाव आणि अफगाणिस्तानमधील पाकिस्तानी लष्कराच्या सततच्या कारवायांमध्ये शेकडो लोकांचा जीव गेला. मार्चमधील एका अत्यंत विनाशकारी हल्ल्यात पाकिस्तानी लष्कराने एका पुनर्वसन केंद्रावर बॉम्बफेक केली होती, ज्यात किमान 269 जणांचा मृत्यू झाला होता.

काबुलसह अनेक ठिकाणी मोठे हवाई हल्ले : या दोन शेजारी देशांमधील दीर्घकाळापासून चाललेला वाद ऑक्टोबर 2025 मध्ये मोठ्या प्रमाणावरील सीमापार संघर्षात रूपांतरित झाला; तेव्हा इस्लामाबादने अफगाणिस्तानच्या आत विशेषतः राजधानी काबुलसह अनेक ठिकाणी मोठे हवाई हल्ले केले होते. या वारंवार होणाऱ्या घुसखोरीमुळे मोठा संघर्ष पेटला आहे, ज्यामुळे हजारो अफगाण नागरिकांना आपली घरे सोडून जावे लागले आहे आणि वारंवार होणाऱ्या चकमकींमुळे मोठ्या लोकसंख्येचे विस्थापन झालंय. इस्लामाबादने पश्चिम आशियातील इतर संघर्षांमध्ये स्वतःला शांततादूत म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यांच्या स्वतःच्या सैन्याने मात्र त्यांच्या पश्चिम सीमेवर पद्धतशीरपणे हिंसाचार वाढवला आहे.

भारताच्या सांगण्यावरून तालिबान या बंडखोर गटांना आश्रय : गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानने वारंवार अफगाण भूभागाला लक्ष्य केले आहे आणि आपल्या आक्रमक मोहिमेचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तालिबान 'तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (TTP) आणि 'बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी' (BLA) सारख्या गटांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप पाकिस्तानने केला आहे. इस्लामाबादने वारंवार निराधार आरोप करून आपल्या अंतर्गत सुरक्षेतील अपयशाचे खापर इतरांवर फोडण्याचा प्रयत्न केलाय; भारताच्या सांगण्यावरून तालिबान या बंडखोर गटांना आश्रय देतो आणि सीमापार हल्ल्यांना मदत करतो, असा दावा त्यांनी केला आहे. बिघडत चाललेले हे संबंध इस्लामाबादच्या दीर्घकालीन प्रादेशिक धोरणांचा अंत दर्शवतात; 2021 मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर संबंध लक्षणीयरीत्या बिघडण्यापूर्वी अनेक दशके पाकिस्तान हा तालिबानचा मुख्य संरक्षक होता.

TAGGED:

PAKISTAN AIRSTRIKES
CIVILIANS KILLED AFGHANISTAN
TALIBAN
पाकिस्तानचे अफगाणिस्तानवर हल्ले
PAKISTAN AIR STRIKES IN AFGHANISTAN

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