पाकिस्तानच्या एअर स्ट्राइकनं काबुल हादरलं! रुग्णालयावरील बॉम्बहल्ल्यात 400 ठार, 250 जखमी

पाकिस्ताननं सोमवारी रात्री अफगाणिस्तानची राजधानी काबुल येथील एका पुनर्वसन केंद्रावर हल्ला केला. या हल्ल्यात 400 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.

Pakistan Air Strike On Kabul
पाकिस्तानच्या एअर स्ट्राइकनं काबुल हादरलं (AP)
Published : March 17, 2026 at 8:10 AM IST

काबुल : अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल इथं असलेल्या एका नशा मुक्ती केंद्रावर पाकिस्ताननं सोमवारी (16 मार्च) रात्री हवाई हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात मोठी जीवितहानी झाल्याचा दावादेखील करण्यात आला आहे. अफगाणिस्तानची इस्लामिक अमिरातचे उपप्रवक्ते हमदुल्ला फितरत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या हल्ल्यात आतापर्यंत सुमारे 400 जणांचा मृत्यू झाला असून 250 जण जखमी झाले आहेत.

रुग्णालय पूर्णपणे उद्ध्वस्त : त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सोमवारी रात्री सुमारे 9 वाजता पाकिस्तानच्या सैन्यानं काबूलमधील 'उमीद अ‍ॅडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल' या 2 हजार खाटांच्या नशा मुक्ती रुग्णालयावर हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यामुळे रुग्णालयाचा मोठा भाग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे.

हमदुल्ला यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करून सांगितलं की, बचाव पथकं सध्या घटनास्थळी पोहोचली असून आग आटोक्यात आणणं आणि ढिगाऱ्यातून मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम सुरू आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी भीती आणि तणावाचं वातावरण निर्माण झालं असून, मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संयुक्त राष्ट्र आणि मानवाधिकार संस्थांनी व्यक्त केली चिंता : काबूल येथील नशा-मुक्ती केंद्रावर झालेल्या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे अफगाणिस्तानातील मानवाधिकारांचे विशेष दूत रिचर्ड बेनेट यांनी या घटनेत सामान्य नागरिकांचा झालेला मृत्यू आणि जखमींबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

टोलो न्यूजच्या रिपोर्टनुसार, बेनेट यांनी पीडितांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त करत काबूल आणि इस्लामाबाद या दोन्ही बाजूंना तणाव कमी करण्याचं आवाहन केले. तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं पालन करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. या कायद्यांनुसार सामान्य नागरिक, रुग्णालयं आणि सार्वजनिक सुविधांचं संरक्षण करणं बंधनकारक आहे.

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थेनंही या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. संस्थेनं स्पष्ट केलं की रुग्णालयं, उपचार केंद्रं आणि इतर सार्वजनिक सुविधा यांना कधीही लक्ष्य केलं जाऊ नये. संस्थेनं आंतरराष्ट्रीय समुदायाला या घटनेची स्वतंत्र चौकशी करण्याचं आणि हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्तींना उत्तरदायी धरण्याचं आवाहन केलं आहे. या संस्थेच्या मते, रुग्णालयं व सार्वजनिक ठिकाणांवर हल्ले करणं हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं स्पष्ट उल्लंघन आहे आणि या प्रकरणावर जागतिक समुदायाने शांत राहू नये, असंही त्यांनी नमूद केलं.

बदला घेण्याचा इशारा : टोलो न्यूजच्या रिपोर्टनुसार, पाकिस्तानच्या सैन्यावर यापूर्वीही अफगाणिस्तानमधील नागरी वस्ती असलेल्या भागांवर हल्ले केल्याचे आरोप झाले आहेत. या घटनांमध्ये विविध प्रांतांमध्ये महिला आणि मुलांनाही फटका बसल्याची नोंद आहे.

अफगाणिस्तानची इस्लामिक अमिरातचे प्रवक्ते झबिहुल्ला मुजाहिदयांनी टोलो न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत इशारा दिला की, पाकिस्तानसोबतच्या राजनैतिक प्रयत्नांची मर्यादा आता संपली आहे. त्यांनी या हल्ल्याचा बदला घेतला जाईल, असेही स्पष्ट केलं.

क्रिकेटर राशिद खाननं व्यक्त केलं दुःख : दरम्यान, अफगाणिस्तानचा स्टार क्रिकेटपटू राशिद खान यानंही काबूलमधील पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यांमध्ये सामान्य नागरिकांच्या मृत्यूबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं. त्यानं घरं, शैक्षणिक संस्था आणि वैद्यकीय सुविधा यांना लक्ष्य करणं हे गुन्हा असल्याचं म्हटलं. तसेच संयुक्त राष्ट्रं आणि मानवाधिकार संघटनांना या घटनेची सखोल चौकशी करण्याचं आणि दोषींना जबाबदार धरण्याचं आवाहन केलं. या कठीण काळात अफगाण नागरिकांसोबत आपली एकजूट असल्याचंही त्यानं सांगितलं.

आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थेची प्रतिक्रिया : आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था (IHRF) नंही काबूलमधील नशामुक्ती व पुनर्वसन रुग्णालयावर झालेल्या कथित हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. या रुग्णालयात व्यसनाधीन रुग्णांवर उपचार केले जात होते आणि या हल्ल्यात मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

संस्थेने या घटनेची स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई, तसेच रुग्णालयं व पुनर्वसन केंद्रांच्या सुरक्षेसाठी तातडीनं पावलं उचलण्याची मागणी केली आहे. IHRF च्या मते, अशा प्रकारचे हल्ले आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा आणि मूलभूत मानवाधिकारांचं स्पष्ट उल्लंघन आहेत.

