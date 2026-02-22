ETV Bharat / international

पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानवर एअर स्ट्राईक, डझनभर नागरिकांचा मृत्यू

पाकिस्ताननं अफगाणिस्तानच्या सीमेत घुसून मोठी कारवाई केली. पाकिस्तानच्या हवाई दलानं अफगाणिस्तानमधील अनेक दहशतवादी तळांना लक्ष्य केलं.

Pakistan airstrikes Afghanistan
पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानवर एअर स्ट्राईक (File Photo - AFP)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 22, 2026 at 8:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली - दहशतवादी हल्ल्यांनी हादरलेल्या पाकिस्ताननं अफगाणिस्तानच्या सीमेत घुसून मोठी कारवाई केली. पाकिस्तानच्या हवाई दलानं अफगाणिस्तानमधील अनेक दहशतवादी तळांना लक्ष्य केलं असून, यामध्ये 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' आणि 'इस्लामिक स्टेट-खोरासान'च्या ठिकाणांचा समावेश आहे. पाकिस्तानच्या माहिती मंत्रालयाने सोशल मीडियाद्वारे या कारवाईची पुष्टी केली आहे.

पाकिस्तान सरकारनं या कारवाईला 'जवाबी कारवाई' म्हटलं आहे. काही दिवसांपूर्वी इस्लामाबादमधील अनेक ठिकाणी मोठे आत्मघाती हल्ले झाले होते.

TAGGED:

PAKISTAN AFGHANISTAN BORDER
PAKISTAN AIR FORCE
पाकिस्तान एअर स्ट्राईक
पाकिस्तान अफगाणिस्तान हल्ला
PAKISTAN AIRSTRIKES AFGHANISTAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.