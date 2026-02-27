पाकिस्तान-अफगाणिस्तानमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती, पाकनं घोषित केलं ओपन वॉर, मोठी जीवितहानी
पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील तणाव वाढला आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांवर हल्ले केल्याचे दावे करत खुलं युद्ध घोषित केलं आहे.
Published : February 27, 2026 at 8:54 AM IST|
Updated : February 27, 2026 at 9:13 AM IST
नवी दिल्ली - पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील तणाव वाढला आहे. वादग्रस्त डुरंड सीमेवर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दोन्ही देशांनी केलेल्या हल्ल्यात मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाल्याचे दावे केले जात आहेत.
सामायिक सीमेवर झालेल्या ताज्या संघर्षांनंतर संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी शुक्रवारी अफगाण तालिबान सरकारविरुद्ध खुले युद्ध घोषित केले. "आमच्या संयमाची मर्यादा ओलांडली आहे. आता आमच्यात आणि तुमच्यात उघड युद्ध आहे," असे आसिफ यांनी 'एक्स'वर सांगितले.
वृत्तानुसार, अफगाण तालिबानने केलेल्या कथित सीमेवरील हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने 'गजाब लिल हक' नावाची मोठ्या प्रमाणात प्रत्युत्तरात्मक कारवाई सुरू केली. पाकिस्ताननं दावा केला की, त्यात १३० हून अधिक तालिबानी सैनिक ठार झाले आहेत. अफगाण तालिबानने अनेक सीमा चौक्यांवर हल्ले केल्याचा आरोप केल्यानंतर गुरुवारी रात्री उशिरा ही कारवाई सुरू झाली.
पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अत्ताउल्लाह तरार म्हणाले की, या कारवाईत किमान १३३ अफगाण तालिबानी मारले गेले आणि २०० हून अधिक जखमी झाले. ते म्हणाले की, काबूल, पक्तिया आणि कंधारमधील संरक्षण लक्ष्यांवर हल्ला करण्यात आला. यात २७ तालिबानी चौक्या उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत.
संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी ऑपरेशन सुरू असल्याची पुष्टी केली. त्यांनी सांगितलं की, सशस्त्र दल सध्या अफगाण तालिबानच्या आक्रमकतेला जोरदार प्रत्युत्तर देत आहे.
सोशल मीडियावर बोलताना ख्वाजा आसिफ म्हणाले की, नाटो सैन्याच्या माघारीनंतर अफगाणिस्तानात शांतता येण्याची अपेक्षा होती. तालिबानने अफगाण लोकांच्या विकासावर आणि प्रादेशिक स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी जगभरातील दहशतवादी अफगाणिस्तानात एकत्र केले आणि दहशतवाद निर्यात करण्यास सुरुवात केली.
अफगाण सैन्यानं सांगितलं की, त्यांनी पक्तिया, खोस्त, नांगरहार, कुनार आणि नुरिस्तान प्रांतांजवळील सीमेवरील पूर्व आणि आग्नेय भागात पाकिस्तानी लष्करी चौक्यांना लक्ष्य केलं.
अफगाण संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, चार तास चाललेल्या या कारवाईत ५५ पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले. दोन लष्करी तळ आणि १९ चौक्या ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. दोन तळ आणि १९ चौक्या उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत.
