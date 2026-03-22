48 तासांच्या आत 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' खुली करा, अन्यथा तुमचे पॉवर प्लान्ट्स उद्ध्वस्त करू, ट्र्म्प यांची इराणला धमकी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा इराणला धमकी दिली आहे. यावेळी, ट्रम्प यांनी इराणला 48 तासांच्या आत 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' खुली करण्याचा इशारा दिला आहे.

Published : March 22, 2026 at 8:11 AM IST

नवी दिल्ली : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव पुन्हा वाढताना दिसत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला धमकी दिली आहे. 'जर इराणनं 48 तासांच्या आत 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) पूर्णपणे आणि विनाअट पुन्हा खुली केली नाही, तर अमेरिका त्यांच्या प्रमुख वीजनिर्मिती केंद्रांवर हल्ला करेल'.

वास्तविक, ट्रम्प यांनी यावेळी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज 48 तासांच्या आत खुला करण्याचा इशारा दिला आहे. जर इराणनं तसं केलं नाही, तर अमेरिका त्यांच्या विविध वीज प्रकल्पांवर हल्ला करून त्यांना पूर्णपणे उद्ध्वस्त करेल.

ट्रम्प नेमकं काय म्हणाले? : होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्याबाबत कठोर इशारा देताना ट्रम्प यांनी ‘ट्रूथ सोशल’वर लिहिलं की, जर इराणनं पुढील 48 तासांत Strait of Hormuz हा समुद्री मार्ग पूर्णपणे खुला केला नाही, तर अमेरिका त्यांच्या वीज प्रकल्पांवर हल्ला करेल. त्यांनी स्पष्ट केलं की, या कारवाईची सुरुवात सर्वात मोठ्या वीज प्रकल्पापासून केली जाईल.

ट्रम्प यांनी पुढे असंही नमूद केलं की, अमेरिकेनं इराणला मोठा दणका दिला असूनही काही विश्लेषक त्यांच्या उद्दिष्टांवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मात्र, त्यांनी आपली सर्व उद्दिष्टे वेळेआधीच पूर्ण केल्याचा दावा केला. तसेच, इराणचं नेतृत्व, नौदल आणि हवाई दल मोठ्या प्रमाणात कमकुवत झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं. आता इराणकडे पर्याय नसून ते करारासाठी पुढे येत असल्याचंही ट्रम्प यांनी म्हटलं.

‘सर्वात मोठ्या वीज प्रकल्पापासून हल्ल्याची सुरुवात होईल’ : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, इराणनं दिलेल्या मुदतीत निर्णय घेतला नाही, तर अमेरिका त्यांच्या ऊर्जा संरचनांवर थेट हल्ला करेल. त्यांनी सांगितलं की, या कारवाईची सुरुवात सर्वात मोठ्या वीज प्रकल्पापासून होईल आणि नंतर इतर ठिकाणांपर्यंत ती वाढवली जाईल. आधीच अमेरिका आणि इराण यांच्यात तणावपूर्ण संबंध असताना हे विधान समोर आलं आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनी का महत्त्वाची? : होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांपैकी एक मानली जाते. जागतिक तेल पुरवठ्याचा मोठा भाग या मार्गानं होतो. इथं अडथळा निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्था आणि तेलाच्या किंमतींवर मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो.

एक दिवस आधीच अमेरिकेनं इराणी तेल खरेदीवरील निर्बंध हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा मोठा यू-टर्न मानला जात आहे. दरम्यान, होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात इराणी हल्ल्यांच्या भीतीमुळे अनेक तेलवाहू जहाजं अडकून पडली आहेत.

हॉर्मुझ सामुद्रधुनीचे आलेखीय सादरीकरण (ETV Bharat Graphics)

यूएईसह 22 देशांकडून इराणचा निषेध : युएई यांच्या नेतृत्वाखाली 22 देशांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला आहे. या देशांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं पालन आणि जागतिक सागरी सुरक्षेची हमी देण्याचं आवाहन केलं आहे.

संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे की, इराणकडून निःशस्त्र व्यापारी जहाजांवर आणि नागरी पायाभूत सुविधांवर होणारे हल्ले तसेच होर्मुज सामुद्रधुनी अडवण्याचे प्रयत्न निषेधार्ह आहेत. नेत्यांनी प्रदेशातील वाढत्या तणावाबाबत चिंता व्यक्त करत इराणने तत्काळ हल्ले थांबवावेत, समुद्री मार्ग मोकळे ठेवावेत आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांचे पालन करावे, अशी मागणी केली आहे.

या देशांचे मत काय? : या देशांनी स्पष्ट केलं की, समुद्री वाहतुकीचं स्वातंत्र्य हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं मूलभूत तत्त्व आहे आणि त्यात अडथळा निर्माण होणं जागतिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी गंभीर धोका आहे. या संयुक्त निवेदनावरयुनायटेड किंगडम, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स, जपान, कॅनडा, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड, डेन्मार्क, लाटविया, स्लोव्हेनिया आणि फिनलंड यांसह अनेक देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

संपादकांची शिफारस

