होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तेलवाहू जहाजावर हल्ला, 21 भारतीय खलाशी सुरक्षित
या जहाजावरील सर्व 21 भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत, ही दिलासादायक बाब आहे, अशी माहिती केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी दिली आहे.
Published : October 22, 2026 at 1:52 PM IST
नवी दिल्ली : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) जात असताना कुवेतचा ध्वज असलेल्या 'एम/टी अल दस्मा' (M/T Al Dasma) या तेलवाहू जहाजावर अज्ञात प्रोजेक्टाइलनं हल्ला झाला. दरम्यान, या जहाजावरील सर्व 21 भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत, ही दिलासादायक बाब आहे, अशी माहिती केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी दिली आहे.
21 भारतीय खलाशांसह इतर सर्वजण सुरक्षित : ही घटना बुधवारी (21 ऑक्टोबर) घडली. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं की, संबंधित अधिकारी परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर माहिती देताना सोनोवाल म्हणाले, "21 ऑक्टोबर रोजी, होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडत असताना, कुवेतचा ध्वज असलेल्या 'एम/टी अल दस्मा' या तेल टँकरवर एका अज्ञात प्रोजेक्टाइलचा आघात झाला. या जहाजावरील 21 भारतीय खलाशांसह इतर सर्व कर्मचारी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत." पुढं ते म्हणाले, "आम्ही परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहोत आणि आमच्या खलाशांची सुरक्षा व कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी जहाज व्यवस्थापन कंपनीच्या संपर्कात आहोत."
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Oct 21, Kuwait-flagged oil product tanker M/T AL DASMA, carrying 21 Indian seafarers, was struck by an unknown projectile while transiting the Strait of Hormuz. All 21 of our Indian crew members, along with the rest of the crew are completely safe. We are continuously monitoring the situation and remain in close contact with the ship management company to ensure the ongoing security and wellbeing of our seafarers.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 21, 2026
या घटनेमुळं जहाजाला आग लागली : युनायटेड किंगडम मेरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्सनं (UKMTO) देखील ओमानमधील बुखाच्या पश्चिमेला 11 सागरी मैलांवर या हल्ल्याचा मागोवा घेतला. टाइम्स ऑफ कुवेतच्या वृत्तानुसार, या घटनेमुळं जहाजाला आग लागली, जी नंतर विझवण्यात आली. टँकर पाण्यावर तरंगत राहिला आणि सर्व कर्मचारी सुरक्षित असल्याचं सांगण्यात आलं, असं या वृत्तात म्हटलं आहे. दरम्यान, आखातातील प्रादेशिक व्यापारी सागरी वाहतुकीच्या घटनांच्या मालिकेच्या पार्श्वभूमीवर हा हल्ला झाला.
ऑक्टोबरमध्येही झाला होता हल्ला : यापूर्वी 16 ऑक्टोबरला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये 15 भारतीय खलाशांना घेऊन जाणाऱ्या एमटी एसटी 3 या कच्च्या तेलाच्या टँकरवर क्षेपणास्त्र आदळलं होतं. त्यावेळी सोनोवाल यांनी सांगितलं होतं की, सर्व भारतीय नागरिक सुरक्षित असून कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. दरम्यान, आखाती देशांमधील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारतानं सागरी वाहतूक आणि व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांचा वारंवार निषेध केला आहे. तसंच पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने व्यापारी जहाजे आणि त्यावर काम करणाऱ्या खलाशांवरील हल्ल्यांबाबत अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे.
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