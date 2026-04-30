...तर मी त्यांना 'कोहिनूर' हिरा परत करण्याची विनंती करेन, न्यू यॉर्कच्या महापौरांनी स्पष्टच सांगितलं

जर झहरान मदानी यांना राजा चार्ल्स यांच्याशी बोलण्याची संधी मिळाली असती तर त्यांनी राजांना 'कोहिनूर' हिरा भारताला परत करण्यास सांगितले असते.

New York City Mayor Zohran Mamdani
न्यूयॉर्क शहराचे महापौर जोहरान ममदानी (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 30, 2026 at 2:33 PM IST

2 Min Read
न्यू यॉर्क : "जर मला राजा चार्ल्स यांच्याशी बोलण्याची संधी मिळाली असती, तर मी त्यांना 'कोहिनूर' हिरा परत करण्याची विनंती केली असती," असे न्यूयॉर्कच्या महापौरांनी म्हटले आहे. न्यूयॉर्कचे महापौर झहरान मदानी यांनी असे विधान केले आहे की, जर त्यांना राजा चार्ल्स यांच्याशी बोलण्याची संधी मिळाली असती तर त्यांनी राजांना 'कोहिनूर' हिरा भारताला परत करण्यास सांगितले असते. त्यानंतर राजा चार्ल्स यांनी महापौर मदानी यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधला; मात्र, या संभाषणादरम्यान नक्की कशावर चर्चा झाली? या प्रकरणावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास ब्रिटिश राजवाड्याने नकार दिलाय.

राजा चार्ल्स आणि राणी कॅमिला यांची 9/11 स्मारकाला भेट : महापौर मदानी यांच्या कार्यालयानेही मदानी यांनी राजा चार्ल्स यांच्याशी नक्की कशावर चर्चा केली, याविषयी कोणतीही माहिती उघड केली नाही. भारताने यापूर्वी अनेकदा ब्रिटनने 'कोहिनूर' हिरा भारताला परत करावा, अशी मागणी केलीय. हा हिरा सुरुवातीला मुस्लिम राज्यकर्त्यांच्या ताब्यात होता आणि कालांतराने तो पंजाबचे शासक रणजित सिंग यांच्या अधिपत्याखाली आला. राजा चार्ल्स आणि राणी कॅमिला यांनी शहरातील '9/11 स्मारक' (9/11 Memorial) ला भेट दिली आणि त्या दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांनी 'हार्लेम ग्रोन' (Harlem Grown) ला देखील भेट दिली.

'कोहिनूर' हिरा 1849 मध्ये महाराजा सिंग यांनी राणी व्हिक्टोरिया यांना भेट दिला : मदानी यांनी 9/11 स्मारकापाशी राजा चार्ल्स यांची भेट घेतली. 105.6 कॅरेटचा 'कोहिनूर' हिरा 1849 मध्ये महाराजा सिंग यांनी राणी व्हिक्टोरिया यांना भेट दिला होता. 1937 मध्ये 'क्वीन मदर' (राणीची आई) यांनी आपल्या मुकुटावर हा हिरा धारण केला होता. कोहिनूर हिरा युनायटेड किंगडममधून (ब्रिटनमधून) परत आणण्यासाठीचे मार्ग शोधणे भारत सरकारकडून यापुढेही सुरूच राहील, असे भारताने स्पष्ट केलंय. भारत सरकारकडून हा मुद्दा वेळोवेळी युके सरकारसमोर उपस्थित केला जातोय; तसेच "या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी" आवश्यक ते मार्ग आणि उपाय शोधण्याचे प्रयत्न यापुढेही सुरूच राहतील, असे भारताने म्हटलंय.

कोहिनूर हिरा सध्या 'टावर ऑफ लंडन' येथे प्रदर्शनासाठी : कोहिनूर हिरा सध्या 'टावर ऑफ लंडन' येथे प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आला आहे. 'हिस्टोरिक रॉयल पॅलेसेस' या धर्मादाय संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, 'क्वीन एलिझाबेथ द क्वीन मदर' यांच्या मुकुटात जडवलेल्या या हिऱ्याचे "मुघल सम्राट, इराणचे शाह, अफगाणिस्तानचे अमीर आणि शीख महाराजा यांसारखे अनेक पूर्वीचे मालक होऊन गेले आहेत."

