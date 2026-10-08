कॅनेडियन लेखिका ॲन कार्सन यांना साहित्यातील नोबेल पुरस्कार जाहीर
कॅनेडियन लेखिका ॲन कार्सन यांना 2026 चे साहित्यातील नोबेल पारितोषिक जाहीर झाले आहे.
Published : October 8, 2026 at 7:14 PM IST
स्टॉकहोम: स्वीडिश अकादमीने साहित्यातील नोबेल पुरस्कार विजेत्याची घोषणा केली आहे. कॅनेडियन लेखिका ॲन कार्सन यांना 2026 च्या या पुरस्काराने सन्मानित केले जाणार आहे. "अभिजात परंपरेशी सर्जनशील संवाद साधत समकालीन साहित्यासाठी नवीन रूपे घडवणाऱ्या त्यांच्या धाडसी आणि कल्पक साहित्यासाठी" त्यांना हा सन्मान देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे 2026 च्या नोबेल पुरस्कारांची घोषणा 5 ऑक्टोबर रोजी वैद्यकशास्त्रातील पुरस्कारासह सुरू झाली. त्यानंतर भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्रातील पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. आता साहित्यातील नोबेल पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली आहे.
ॲन कार्सन यांच्या साहित्याचे वैशिष्ट्य काय आहे? : नोबेल समितीच्या मते, ॲन कार्सन यांचे साहित्य त्यांच्या धाडसी शैलीसाठी आणि नाविन्यपूर्ण प्रयोगांसाठी ओळखले जाते. शिवाय, अभिजात साहित्यिक परंपरा आणि आधुनिक लेखन यांचा मेळ घालून त्यांनी साहित्यात अभिव्यक्तीची नवीन रूपे आणि पद्धती विकसित केल्या आहेत. त्यांच्या साहित्यात कविता, अनुवाद, अभिजात साहित्य आणि समकालीन लेखन यांच्यातील संवाद दिसून येतो.
ॲन कार्सन कोण आहेत? : 1950 मध्ये कॅनडातील टोरंटो येथे जन्मलेल्या ॲन कार्सन यांनी आपल्या साहित्यिक कारकिर्दीत कविता लेखन, अनुवाद आणि अध्यापन यांचा संगम साधला आहे. भाषिक शोध आणि नवीन अर्थ शोधण्याची काव्यात्मक ओढ यांचा मिलाफ हे त्यांच्या लेखनाचे वैशिष्ट्य आहे. त्यांनी टोरंटो विद्यापीठात शिक्षण घेतले असून आतापर्यंत त्यांची 20 हून अधिक पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत.
लेखक स्वतःचे नामांकन करू शकत नाहीत : स्वीडिश अकादमी साहित्यातील नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकने मागवते. अकादमीचे सदस्य, साहित्य आणि भाषाशास्त्राचे प्राध्यापक, नोबेल विजेते आणि लेखक संघटनांचे प्रमुख नावे सुचवू शकतात; मात्र, लेखक स्वतःचे नामांकन करू शकत नाहीत. त्यानंतर एक समिती पाच उमेदवारांची निवड करते. मग, स्वीडिश अकादमीचे 18 सदस्य मतदानाद्वारे विजेत्याची निवड करतात. तसेच नामांकनांशी संबंधित माहिती 50 वर्षांपर्यंत गोपनीय ठेवली जाते. विजेत्यांचा सन्मान डिसेंबरमध्ये स्वीडनच्या स्टॉकहोम शहरात केला जातो.