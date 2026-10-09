नवनीथम 'नवी' पिल्लई यांना नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीश नवनीथम ‘नवी’ पिल्लई यांना नोबेल शांतता पुरस्कार प्रदान केला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली.
Published : October 9, 2026 at 4:02 PM IST
ओस्लो (नॉर्वे): संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार विभागाच्या माजी प्रमुख आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील न्यायाधीश असलेल्या नवनीथम 'नवी' पिल्लई यांना नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे शुक्रवारी ही घोषणा करण्यात आली. खरं तर हा पुरस्कार जगातील सर्वात प्रतिष्ठित सन्मानांपैकी एक मानला जातो. या वर्षी नोबेल शांतता पुरस्काराची 125 वी जयंती साजरी होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याला चालना देण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांसाठी सन्मान : नॉर्वेजियन नोबेल समितीचे अध्यक्ष जोर्गेन वॅटने फ्रिडनेस यांनी सांगितले की, दक्षिण आफ्रिकेत जन्मलेल्या 85 वर्षीय पिल्ले यांना शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याला चालना देण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांसाठी हा सन्मान देण्यात आला आहे. त्यांच्या विजयाची घोषणा करताना वॅटने फ्रिडनेस म्हणाले, "अधिक शांततापूर्ण जग निर्माण करू इच्छिणाऱ्या सर्वांसाठी पिल्ले यांचे कार्य आशा आणि प्रेरणेचा स्रोत आहे." वॅटने फ्रिडनेस यांनी नमूद केले की, जगातील सर्वात प्रतिष्ठित सन्मान मानला जाणारा हा शांतता पुरस्कार जिंकल्याची माहिती देण्यासाठी समितीला अद्याप पिल्ले यांच्याशी संपर्क साधता आलेला नाही.
संघर्ष सोडवण्याची क्षमता आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून : एका प्रसिद्धीपत्रकात समितीने म्हटले आहे की, "अशा वेळी जेव्हा युद्धे आणि संघर्षांचे प्रमाण वाढत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे न्यायाधीश आणि संस्थांना राजकीय हल्ल्यांचा सामना करावा लागत आहे, तेव्हा नोबेल समिती जगाला हे आठवण करून देऊ इच्छिते की, बळजबरी किंवा हिंसाचाराशिवाय संघर्ष सोडवण्याची क्षमता ही आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असते." "युद्ध गुन्हेगारांना जबाबदार धरणारी आणि अत्याचाराच्या बळींना न्याय मिळवून देणारी आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर व्यवस्था ही शांततापूर्ण जगासाठी एक अत्यावश्यक पूर्वअट आहे."
पुरस्कारासाठी 287 उमेदवारांचे नामांकन प्राप्त : ओस्लोमधील नॉर्वेजियन नोबेल समितीला या वर्षीच्या पुरस्कारासाठी 287 उमेदवारांचे नामांकन प्राप्त झाले होते, ज्यामध्ये संस्थांचे प्रमाण एकूण नामांकनांच्या एक चतुर्थांशाहून थोडे अधिक होते. तज्ज्ञांच्या मते, समिती सहसा शांततेची शाश्वतता, आंतरराष्ट्रीय बंधुभावाला चालना आणि या उद्दिष्टांना बळकट करणाऱ्या संस्थांच्या नि:शब्द कार्यावर लक्ष केंद्रित करते. गेल्या वर्षी व्हेनेझुएलाच्या विरोधी पक्षनेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांना दक्षिण अमेरिकन देशात लोकशाही बदल घडवून आणण्याच्या त्यांच्या लढ्यासाठी नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला होता. त्यांना "वाढत्या अंधारात लोकशाहीची ज्योत तेवत ठेवणारी महिला" म्हणून ओळख मिळाली होती.
नोबेल पुरस्कारांपैकी चार पुरस्कारांची घोषणा : अमेरिकेच्या तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांनी निकोलस मादुरो यांना सत्तेवरून हटवण्याचे पाऊल उचलल्यानंतर काही काळातच, माचाडो यांनी त्यांचे नोबेल पदक ट्रम्प यांना सादर केले. तथापि, ही कृती प्रामुख्याने प्रतिकात्मक होती; कारण नोबेल समितीने स्पष्ट केले आहे की हा सन्मान हस्तांतरित करता येत नाही. विशिष्ट व्यक्ती आणि संस्थांकडून नामांकने केली जाऊ शकतात; यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणी, विद्यापीठांमधील प्राध्यापक, परराष्ट्र धोरण संस्थांचे संचालक, नोबेल विजेते आणि खुद्द नॉर्वेजियन नोबेल समितीचे सदस्य यांचा समावेश असतो. या वर्षीच्या नोबेल पुरस्कारांपैकी चार पुरस्कारांची घोषणा या आठवड्याच्या सुरुवातीला करण्यात आली. अर्थशास्त्रातील नोबेल स्मृती पुरस्काराची घोषणा सोमवारी होणार आहे.