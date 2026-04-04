इराणसोबत पेमेंटची कोणतीही अडचण नाही; कच्च्या तेलाचा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित- केंद्र सरकार
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने इराणचे कच्चे तेल घेऊन जाणारा तेल टँकर त्याच्या पूर्वी निश्चित केलेल्या भारत या गंतव्यस्थानाऐवजी चीनकडे वळवण्यात आल्याच्या वृत्तांचे खंडन केलंय.
Published : April 4, 2026 at 5:54 PM IST
नवी दिल्ली: इराणकडून कच्च्या तेलाच्या आयातीबाबत पेमेंटशी संबंधित कोणतीही अडचण नाही आणि तेल शुद्धीकरण कारखाने त्या देशातून तसेच जगभरातील विविध पुरवठादारांकडून तेल खरेदी करत आहेत, असं केंद्र सरकारने शनिवारी सांगितलंय. 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने इराणचे कच्चे तेल घेऊन जाणारा एक तेल टँकर त्याच्या पूर्वी निश्चित केलेल्या भारत या गंतव्यस्थानाऐवजी चीनकडे वळवण्यात आल्याच्या वृत्तांचे खंडन केलंय.
The news reports and social media posts of an Iranian crude cargo being diverted from Vadinar, India to China due to “payment issues” are factually incorrect. 🇮🇳India imports crude oil from 40+ countries, with companies having full flexibility to source oil from different sources…— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 4, 2026
माल गुजरातच्या वडिनारऐवजी चीनकडे वळवण्यात आल्याचे दावे चुकीचे : मंत्रालयाने नमूद केले की, हे दावे उद्योग क्षेत्रातील प्रमाणित प्रथेकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यानुसार परिचालन लवचिकतेच्या आधारावर प्रवासादरम्यान मालाचे गंतव्यस्थान बदलले जाऊ शकते. जर ही खेप भारतात आली असती तर सुमारे सात वर्षांतील ही अशा प्रकारची पहिलीच खेप ठरली असती. पेमेंटच्या अडचणींमुळे माल गुजरातच्या वडिनारऐवजी चीनकडे वळवण्यात आला हे दावे "वस्तुतः चुकीचे" असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, "इराणच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीबाबत पेमेंटची कोणतीही अडचण नाही."
आपल्या कच्च्या तेलाची गरज यशस्वीपणे पूर्ण : मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, "भारत 40 हून अधिक देशांकडून कच्च्या तेलाची आयात करतो आणि कंपन्यांना विविध स्त्रोतांकडून आणि भौगोलिक प्रदेशांमधून तेल मिळवण्याची पूर्ण लवचिकता आहे." मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, "पश्चिम आशियातील पुरवठ्याच्या अडचणींमध्ये भारतीय रिफायनरींनी इराणकडून होणाऱ्या पुरवठ्यासह आपल्या कच्च्या तेलाची गरज यशस्वीपणे पूर्ण केलीय आणि अफवांच्या विपरीत इराणी कच्च्या तेलाच्या आयातीबाबत पेमेंटमध्ये कोणताही अडथळा नाही."
ते 2 एप्रिल रोजी मंगळुरूला पोहोचले : 'केप्लर' (Kpler) या जहाज ट्रॅकिंगमध्ये विशेषज्ञ असलेल्या कंपनीने शुक्रवारी कळवले होते की, 2002 मध्ये बांधलेला आणि अमेरिकेने 2025 मध्ये ज्यावर निर्बंध लादलेला 'पिंग शुन' (Ping Shun) हा टँकर आता गुजरातच्या वाडीनारऐवजी चीनच्या डोंगयिंगला आपले गंतव्यस्थान म्हणून दाखवत आहे. मंत्रालयाने हेही नमूद केले की, 'सी बर्ड' (Sea Bird) नावाचे एक जहाज, जे अंदाजे 44,000 टन इराणी एलपीजी घेऊन येत आहे, ते 2 एप्रिल रोजी मंगळूरला पोहोचले असून, सध्या आपला माल उतरवण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
