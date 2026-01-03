व्हेनेझुएलाची राजधानी काराकासवर अमेरिकेचे तुफान हल्ले! अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांची देशाबाहेर हकालपट्टी', ट्रम्प यांची माहिती
व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला अटक करून देशाबाहेर पाठवण्यात आलं आहे. राजधानी काराकासवर झालेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ही माहिती दिली.
By ANI
Published : January 3, 2026 at 3:47 PM IST|
Updated : January 3, 2026 at 4:49 PM IST
वॉशिंग्टन डीसी : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज पुष्टी केली की, अमेरिकेनं व्हेनेझुएलावर एक मोठा हल्ला केला, ज्यामध्ये विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला पकडून देशाबाहेर हाकलण्यात आलं.
"युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकानं व्हेनेझुएला आणि त्याचे नेते, राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्यावर यशस्वीरित्या मोठ्या प्रमाणावर हल्ला केला आहे, त्यांना त्यांच्या पत्नीसह पकडून देशाबाहेर नेण्यात आलं आहे. ही कारवाई अमेरिकन यंत्रणांच्या सहकार्यानं करण्यात आली. अधिक तपशील लवकरच देण्यात येईल. आज सकाळी ११ वाजता, मार-ए-लागो येथे एक पत्रकार परिषद होईल. या प्रकरणाकडे लक्ष दिल्याबद्दल धन्यवाद! राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड जे. ट्रम्प," असं अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट केलं आहे.
ट्रम्प यांनी पुष्टी केल्यानुसार, मादुरो यांना अटक करण्याची ही घटना अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर घडली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांवर 'नार्को-दहशतवादी' सरकार चालवल्याचा आरोप वारंवार केला आहे. अमेरिकेनं व्हेनेझुएलाचं तेल वाहतूक करणाऱ्या जहाजांवरही निर्बंध लादले आहेत. त्याच वेळी, अमेरिकन सैन्यानं या प्रदेशातील व्हेनेझुएलाच्या बोटींविरुद्ध कारवाई तीव्र केली. त्यांच्यावर अंमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये सामील असल्याचा आरोप केला. ट्रम्प यांनी मादुरो यांना पद सोडण्याचं आवाहन केलं आहे आणि व्हेनेझुएला अमेरिकेविरुद्ध "भयंकर गोष्टी" करत असल्याचा आरोप केला आहे.
दरम्यान, व्हेनेझुएला सरकारनं शनिवारी एक निवेदन जारी करून अमेरिकेनं व्हेनेझुएलाच्या भूभागावर केलेल्या 'लष्करी आक्रमणा'चा निषेध केला. वॉशिंग्टनवर संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचं उल्लंघन केल्याचा आणि प्रादेशिक शांतता तसंच स्थिरतेला धोका निर्माण केल्याचा आरोप केला. अधिकृत निवेदनात, बोलिव्हियन प्रजासत्ताक व्हेनेझुएलानं आरोप केला की, अमेरिकेनं काराकास आणि मिरांडा, अरागुआ आणि ला गुएरा राज्यांमधील नागरी आणि लष्करी ठिकाणांवर हल्ले केले. या कृतीला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे, ज्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या कलम १ आणि २ यांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये देशाच्या सार्वभौमत्वाचे समर्थन केले जाते आणि बळाचा वापर करण्यास मनाई आहे, त्याचं घोर उल्लंघन म्हटलं आहे.
व्हेनेझुएला सरकारनं म्हटले आहे की, हे कथित आक्रमण देशाची सामरिक संसाधने, विशेषतः तेल आणि खनिजे ताब्यात घेणे आणि व्हेनेझुएलाचे राजकीय स्वातंत्र्य कमी करणे या उद्देशाने करण्यात आलं होतं. त्यांनी 'सत्तापालट' लादण्याच्या प्रयत्नांना फेटाळून लावलं आणि व्हेनेझुएलानं दोन शतकांहून अधिक काळ आपल्या सार्वभौमत्वाचं रक्षण केलं आहे यावर जोर दिला. ऐतिहासिक दाखल्यांचा संदर्भ देत, निवेदनात म्हटलं आहे की, व्हेनेझुएलाचे लोक सायमन बोलिव्हार आणि इतर राष्ट्रीय नेत्यांच्या वारशाचा हवाला देऊन, पुन्हा एकदा आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करतील. एकत्रीकरणाचं आवाहन करत, व्हेनेझुएला सरकारनं सर्व सामाजिक आणि राजकीय शक्तींना 'साम्राज्यवादी हल्ला' असं संबोधलेल्या कृत्याचा निषेध करण्याचं आवाहन केलं.
निवेदनात पुढे म्हटलं आहे की, सार्वभौमत्व आणि शांततेची हमी देण्यासाठी बोलिव्हेरियन राष्ट्रीय सशस्त्र दले देशभरात तैनात करण्यात आली आहेत, तर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीस, सेलॅक आणि अलिप्ततावादी चळवळीसमोर तक्रारी मांडण्यासाठी राजनैतिक मार्ग सक्रिय केले जातील. निवेदनात म्हटलं आहे की, राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी संविधानानुसार आणि संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांनुसार राष्ट्रीय संरक्षण योजना लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि संपूर्ण व्हेनेझुएलामध्ये बाह्य अशांततेची स्थिती घोषित करणाऱ्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे.
त्यात पुढे म्हटलं आहे की, सर्व राज्यांमध्ये आणि नगरपालिकांमध्ये सर्वसमावेशक राष्ट्रीय संरक्षण कमांड संरचना तैनात करण्यात आल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्र सनदेच्या कलम ५१ चा हवाला देत, व्हेनेझुएला सरकारनं म्हटलं आहे की, आपल्या लोकांचं, प्रदेशाचं आणि स्वातंत्र्याचं संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर आत्म-संरक्षणाचा अधिकार देश राखून ठेवतो आणि जगभरातील सरकारांना आणि लोकांना एकता व्यक्त करण्याचं आवाहन केलं आहे.
शनिवारी पहाटे व्हेनेझुएलाची राजधानी काराकासमध्ये मोठ्या स्फोटांच्या वृत्तांदरम्यान हे निवेदन जारी करण्यात आलं, ज्यामुळे अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला, असं सीएनएननं वृत्त दिलं आहे. या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना, कोलंबियाचे राष्ट्राध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो यांनी व्हेनेझुएलाविरुद्ध अमेरिकेच्या कारवाईवर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची बैठक बोलावण्याचं आवाहन केलं. "कोलंबिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा सदस्य आहे, ज्याची बैठक तातडीनं बोलावली पाहिजे. व्हेनेझुएलाविरुद्धच्या आक्रमणाची आंतरराष्ट्रीय कायदेशीरता स्थापित करा," असं त्यांनी एक्सवर पोस्ट केलं.
