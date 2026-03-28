नेपाळचे माजी पंतप्रधान के.पी. ओली यांना अटक: 'Gen-Z' आंदोलनादरम्यान निष्काळजीपणाचा आरोप; 76 जणांचा गेला होता जीव
नेपाळचे माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना शनिवारी पहाटे पोलिसांनी अटक केली. गेल्या वर्षीच्या 'Gen-Z' आंदोलनासंदर्भात ही अटक करण्यात आली.
Published : March 28, 2026 at 9:20 AM IST
काठमांडू : नेपाळमध्ये नवीन सरकार स्थापन होताच राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या सरकारनं शपथविधीनंतर अवघ्या 24 तासांत मोठा आणि कठोर निर्णय घेत माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना अटक केली आहे. ही कारवाई Gen-Z आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात करण्यात आली असून, या दोन्ही नेत्यांना त्यासाठी जबाबदार धरलं गेलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत चौकशी आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसारच ही अटक करण्यात आली.
माजी पंतप्रधान ओली यांना निवासस्थानावरून ताब्यात घेण्यात आलं : ‘काठमांडू पोस्ट’च्या वृत्तानुसार, आंदोलनादरम्यान निःशस्त्र विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्यात आला, ज्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सरकारनं थेट कारवाईचा मार्ग अवलंबला आहे.
दरम्यान, चौकशी आयोगाच्या अहवालात नेपाळ पोलीस, सशस्त्र पोलीस दल आणि सेनेतील काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मात्र, सध्या सुरक्षा दलांविरुद्ध कोणतीही थेट कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी सरकारनं नवीन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, के.पी. शर्मा ओली यांना आज शनिवारी (28 मार्च) सकाळी त्यांच्या निवासस्थानावरून ताब्यात घेण्यात आलं. पोलीस प्रवक्ते ओम अधिकारी यांनी ओली तसेच माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना अटक केल्याची पुष्टी केली आहे. बालेन्द्र शाह यांनी शुक्रवारी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यांनी 5 मार्च रोजी झालेल्या संसदीय निवडणुकीत विजय मिळवला होता.
Kathmandu, Nepal: Former Nepal Prime Minister KP Sharma Oli being brought out of District Police Range, Kathmandu, to be taken to the hospital for a medical checkup. He was brought here after being taken into custody from his residence in Gundu, Bhaktapur, by Nepal…
ओली यांच्यावर गुन्हेगारी निष्काळजीपणाचा आरोप : ‘काठमांडू पोस्ट’च्या वृत्तानुसार, या अटक कारवाया गृह मंत्रालयानं दाखल केलेल्या औपचारिक तक्रारीनंतर करण्यात आल्या. या तक्रारींवरून चौकशी सुरू करण्यात आली आणि अटक वॉरंट जारी करण्यात आलं. ही कारवाई माजी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी करण्यात येत आहे. आयोगानं ओली यांच्यावर गुन्हेगारी निष्काळजीपणा (Criminal Negligence) च्या आरोपांखाली राष्ट्रीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली असून, यासाठी 10 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
गृसचिवावरदेखील खटला चालणार : अहवालात तत्कालीन गृहसचिव गोकर्ण मणी दवाडी यांच्याविरुद्धही कारवाईची शिफारस करण्यात आली असून, त्यांच्यावर खटला चालवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या दडपशाहीमागे फौजदारी निष्काळजीपणा आणि गैरजबाबदारी असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. संभाव्य हिंसाचार वाढण्याबाबत आधीच मिळालेल्या गुप्त माहितीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यानं अनेकांचा मृत्यू झाल्याचंही अहवालात म्हटलं आहे.
Gen Z आंदोलनात 76 जणांचा मृत्यू : युवकांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनांदरम्यान एकूण 76 जणांचा मृत्यू झाला, तर अब्जावधी रुपयांच्या सरकारी आणि खासगी मालमत्तेचं नुकसान झालं. या उच्च-प्रोफाइल अटक कारवाईसाठी भक्तपूर जिल्हा पोलीस रेंज आणि काठमांडू व्हॅली पोलीस कार्यालयाच्या पथकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच संपूर्ण काठमांडू खोऱ्यात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आयोगाचा अहवाल लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे अहवालात नमूद केलेल्या व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.