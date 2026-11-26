नेपाळमधील महापुरात बेपत्ता झालेल्या 213 भारतीयांना मृत घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू
नेपाळच्या राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम निवारण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणानं बेपत्ता असलेल्या 213 भारतीय नागरिकांची यादी जाहीर केली आहे.
Published : November 26, 2026 at 4:28 PM IST
काठमांडू : नेपाळमध्ये 26 ऑगस्ट रोजी आलेल्या विनाशकारी पुराच्या घटनेनंतर बेपत्ता झालेल्या भारतीय नागरिकांच्या कुटुंबीयांना, नेपाळी प्रशासनानं प्रसिद्ध केलेली बेपत्ता भारतीयांची यादी तपासून पाहण्याचे आवाहन नेपाळमधील भारतीय दूतावासानं केलं आहे. या यादीबाबत काही शंका किंवा आक्षेप असल्यास, ते 2 डिसेंबरपर्यंत सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. नेपाळच्या राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम निवारण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणानं (NDRRMA) बेपत्ता असलेल्या 213 भारतीय नागरिकांची यादी जाहीर केली आहे. ही प्रक्रिया त्यांना मृत मानण्यासाठी आणि अधिकृतपणे मृत घोषित करण्याच्या उद्देशानं राबवली जात आहे.
5,000 हून अधिक लोक अद्याप बेपत्ता : नेपाळमधील या पुराच्या आपत्तीनंतर 1,400 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे, तर परदेशी नागरिकांसह 5,000 हून अधिक लोक अद्याप बेपत्ता आहेत. नेपाळ सरकारनं विहित कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर बेपत्ता व्यक्तींना अधिकृतपणे मृत घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पुरामुळं भोटेकोशी आणि त्रिशूली नद्यांच्या काठावरील पायाभूत सुविधांचं, तसंच जवळपास डझनभर जलविद्युत प्रकल्पांचं मोठं नुकसान झालं आहे.
आक्षेप आणि विनंत्या : दरम्यान, नेपाळच्या राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम निवारण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणानं बेपत्ता भारतीय नागरिकांची यादी सार्वजनिक केली असून, व्यक्तींच्या तपशिलात भर घालण्यासाठी, वगळण्यासाठी किंवा दुरुस्तीसाठी आक्षेप आणि विनंत्या मागवल्या आहेत. काठमांडू येथील भारतीय दूतावासानं एका निवेदनात, बेपत्ता व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना यादीचे पुनरावलोकन करून 2 डिसेंबर 2026 पर्यंत कोणत्याही चिंता, आक्षेप किंवा प्रस्तावित सुधारणा सादर करण्याची विनंती केली आहे.
मृत्यू प्रमाणपत्रे मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू : "अभिप्राय/बदलांची मागणी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, नेपाळ सरकार अंतिम यादी तयार करेल आणि अधिकृतपणे मृत्यूची घोषणा जारी करेल. त्यानंतर नेपाळमधील संबंधित स्थानिक प्राधिकरणांकडून व्यक्तींची मृत्यू प्रमाणपत्रे मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल," असं दूतावासानं म्हटलं आहे. तसंच या प्रक्रियेदरम्यान कुटुंबीयांकडून अतिरिक्त माहिती आणि कागदपत्रे मागवली जाऊ शकतात आणि येत्या काही दिवसांत याबद्दल अधिक माहिती दिली जाईल, असंही दूतावासानं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
452 परदेशी नागरिकांचा पडताळणी : नेपाळच्या राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम निवारण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून जारी केलेल्या सूचनेनुसार, प्राधिकरणाला 12 देशांमधील राजनैतिक दूतावासांकडून बेपत्ता झालेल्या 452 परदेशी नागरिकांचा पडताळणी केलेला तपशील प्राप्त झाला आहे. या यादीत या यादीत 213 भारतीय नागरिक, 85 चिनी, 69 अमेरिकन, 32 ब्रिटीश, 27 कॅनेडियन, नऊ सिंगापूरचे, सहा दक्षिण आफ्रिकन, चार फ्रेंच नागरिक, हंगेरी, बेल्जियम आणि कझाकस्तानचे प्रत्येकी दोन, तसंच बेलारूसचा एक नागरिक यांचा समावेश आहे.
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