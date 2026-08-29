Nepal Floods : नेपाळमधील मृतांचा आकडा 626 वर पोहोचला, अनेक जण अजूनही बेपत्ता
पूरग्रस्त भागांमध्ये सध्या मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. बेपत्ता झालेल्यांना शोधण्यासाठी एक मोठी बचाव मोहीम सुरू आहे.
Published : August 29, 2026 at 5:21 PM IST
काठमांडू : नेपाळ आणि तिबेटमधील विनाशकारी पुरामुळं मृतांचा आकडा 600 च्या वर गेला असून 320 भारतीय नागरिकांसह 2400 हून अधिक लोक अजूनही बेपत्ता आहेत. पूरग्रस्त भागांमध्ये सध्या मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. बेपत्ता झालेल्यांना शोधण्यासाठी एक मोठी बचाव मोहीम सुरू आहे. या पुरामुळं शहरं आणि गावं उद्ध्वस्त झाली असून घरं, वाहनं, रस्ते व पूल वाहून गेले आहेत. तसंच जलविद्युत प्रकल्पांचंही नुकसान झालं आहे. 'द हिमालयन टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, बेपत्ता झालेल्यांमध्ये 644 परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे.
2400 हून अधिक लोक अजूनही बेपत्ता : एनडीआरआरएमएनं जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, अचानक आलेल्या पुरामुळं मृतांची संख्या 626 वर पोहोचली आहे, तर देशात 2400 हून अधिक लोक अजूनही बेपत्ता आहेत. नेपाळमधील आठ जिल्ह्यांतून मृतदेह बाहेर काढण्यात आल्याचं एनडीआरआरएमएनं म्हटलं आहे. तसंच अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, चितवनमधून 233, पूर्व नवलपरासीमधून 158, नुवाकोटमधून 51, गोरखातून 48, पश्चिम नवलपरासीमधून 47, धाडिंगमधून 45, तनहूमधून 31 आणि रसुवामधून 13 मृतदेह सापडले.
भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी खोज, उद्धार तथा राहत अपडेट-२०८३, (मितिः२०८३ भदौ १३ गते बिहान १० बजेसम्म प्राप्त जानकारीसहित) pic.twitter.com/UzHNwgrigi— NDRRMA (@NDRRMA_Nepal) August 29, 2026
8799 पोलीस कर्मचारी तैनात : शनिवारी सकाळी नेपाळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नेपाळमधील विनाशकारी पुरामुळं मृतांचा आकडा 626 वर पोहोचला आहे, तर 2426 लोक बेपत्ता आहेत. बेपत्ता झालेल्यांमध्ये नेपाळ लष्कराचे 45 जवान, नेपाळ पोलिसांचे 27 जवान आणि नेपाळ सशस्त्र पोलीस दलाचे 13 जवान यांचा समावेश आहे. तसंच शोध, बचाव आणि मदत कार्यासाठी एकूण 8799 पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत, असं पोलिसांनी सांगितलं. एनडीआरआरएमएनं शुक्रवारी सायंकाळी 7 वाजता दिलेल्या माहितीनुसार, बचाव कार्यासाठी 15,431 सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. यामध्ये लष्कराचे 6,755 पोलीस दलाचे 4,473 आणि सशस्त्र पोलीस दलाचे 4,203 जवान आहेत.
184 पर्यटकांची सुटका : नेपाळ पर्यटन मंडळानं शनिवारी सांगितलं की, विनाशकारी अचानक आलेल्या पुरामुळं नेपाळमध्ये अडकलेल्या 184 पर्यटकांची सुटका करण्यात आली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये नेपाळ पर्यटन मंडळानं नमूद केलं की, 3 पर्यटक अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत आणि 420 पर्यटक अद्याप संपर्काबाहेर आहेत. तसंच, या आपत्तीत बाधित झालेल्या आपल्या नागरिकांविषयी माहिती आणि मदत मिळवण्यासाठी विविध देशांच्या राजनैतिक दूतावासांशीही नेपाळ पर्यटन मंडळ समन्वय साधत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
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