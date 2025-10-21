नेपाळमध्ये सत्ता परिवर्तनानंतरही पारंपरिक तिहार सण साजरा; नागरिकांनी व्यक्त केली आत्मीयता
नेपाळमध्ये आंदोलनानंतर शांतता परतली असून नागरिकांनी तिहार (दिवाळी) पारंपरिक पद्धतीने साजरी केली. कुत्रा, गाय, कावळा यांची यावेळी पूजा करण्यात आली.
नेपाळ (काठमांडू): नेपाळमध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर सत्तापालटानं संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. आंदोलन आणि सत्तापालटानंतर चर्चेत आलेल्या नेपाळमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. नेपाळमध्ये भारताप्रमाणेच पारंपरिक पद्धतीने दिवाळी म्हणजेच ‘तिहार’ साजरी करण्यात आली. राजधानी काठमांडूसह सर्वत्र घरं, दुकानं आणि रस्ते दिव्यांनी उजळले होते. आकर्षक रांगोळा काढत नेपाळी नागरिकांनी दिवाळी साजरी केली.
नेपाळमध्ये पारंपारिक दिवाळी साजरी : काही दिवसांपूर्वी नेपाळ देशात Gen Z च्या संतापाने नेपाळची संपूर्ण लोकशाही व्यवस्था कोलमडून टाकली होती. या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं होतं. त्यामध्ये अनेक लोकांचा मृत्यू झाला. शेकडो जखमी झाले होते. आंदोलनकर्त्यांनी राष्ट्रपती भवन, संसद भवन आणि मंत्र्यांच्या घरांना लक्ष्य करत आग लावली होती. यावेळी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना राजीनामा देऊन देश सोडावा लागला होता. यानंतर नेपाळमध्ये सुशीला कार्की या नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून विराजमान झाल्या आहे. आज या घटनेला काही दिवस उलटले आहेत. नेपाळमध्ये नागरिकांनी आंदोलनात मृत्यू झालेल्या कुटुंबीयांबद्दल आत्मीयता व्यक्त करत पारंपारिक दिवाळी साजरी केली.
नेपाळमध्ये पाच दिवसांची असते दिवाळी : नेपाळमध्ये दिवाळीला तिहार असं म्हणतात. हे तिहार इथे दिवाळीसारखीच साजरी केली जाते. लोक दिवे लावतात. नवीन कपडे घालतात. तिहार हा पाच दिवस चालणारा सण आहे. हा सण कार्तिक महिन्यातील अमावस्येच्या आसपास येतो. या दिवसात दिवे लावून आणि फटाक्यांची आतषबाजी करून आनंद साजरा केला जातो. दुसऱ्याच दिवशी साजरी होणाऱ्या दिवाळीला 'कुकुर तिहार' म्हणतात. या दिवशी नेपाळमध्ये कुत्र्यांची पूजा केली जाते. तसेच कावळा, गाय आणि बैलाचीदेखील पूजा करण्याची परंपरा आहे. कारण हे प्राणी, पक्षी माणसाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असल्यानं त्यांना विशेष महत्व देण्यात आलं आहे. लक्ष्मी पूजनाच्या दिवशी घर, दुकानांबाहेर आकर्षक रांगोळी काढली जाते. तसेच पूजा मांडली जाते. देवीच्या पाऊलखुणा रांगोळी आणि फुलांनी काढल्या जातात. घरात पती पत्नी एकत्रित पूजा करतात. यानंतर फटाके वाजून दिवाळी सण साजरा केला जातो.
...म्हणून कुत्र्याला देव मानले जाते : नेपाळमध्ये कुकुर तिहारला कुत्र्याला देव मानून त्याची केली जाते. यावेळी कुत्र्यांसाठी खास पदार्थही तयार केले जातात. दूध आणि अंडीही दिलं जातं. इथल्या नागरिकांची मान्यता आहे की, कुत्रे हे यम देवतेचा संदेशवाहक असतात. तसेच कुत्रे मृत्यूनंतरही मालकाची रक्षा करतात. याच कारणानं नेपाळमध्ये कुत्र्यांची मनोभावे पूजा केली जाते. तसेच कावळादेखील संदेश वाहकाचं काम करतो, अशी श्रद्धा असल्यानं त्यांचीही पूजा केली जाते.
दुःखाच्या सवाटाखाली दिवाळी : "आंदोलनात अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागलं, याचं खूप दुःख आहे. यात अनेक जण युवक होते. या दुःखातून सावरण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मात्र पारंपरिक सण असल्यानं आम्ही हा सण साजरा करत आहोत. सर्वत्र आनंदाचं वातावरण आहे. दिवाळीच्या पाच दिवसांमध्ये अनेक धार्मिक आणि संस्कृती कार्यक्रम होतात. यात लक्ष्मी पूजन, गाय, कावळा, कुत्रा यांचं पूजन आणि शेवटच्या दिवशी बहीण भावाचे औक्षण करून भाई टीकास सण साजरा केला जातो", असं हिंदू धर्मगुरू मेघनाथ बगाले यांनी सांगितलं.
