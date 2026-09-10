नेपाळला महाभयंकर पुराचा तडाखा अन् सोशल मीडियावर ग्रीन हाऊस चर्चेत
नेपाळमधील 'व्हायरल' ठरलेल्या हरित गृहाने (ग्रीन हाऊस) विनाशकारी पुरापासून सहा जणांचे प्राण वाचवले; आता हवामानातील भविष्यातील तीव्र बदलांबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
By Dev Raj
Published : September 10, 2026 at 11:05 AM IST
नुवाकोट: जागतिक परिषदांमध्ये 'हवामान स्थितस्थापक बांधकाम' (climate resilient construction) ही संकल्पना रूढ होण्यापूर्वीच नेपाळमधील एका स्वयंशिक्षित बांधकाम व्यावसायिकाने आपल्या भावाचे घर भक्कम राहील याची खात्री केली होती. 1996 मध्ये बांधलेल्या या घरासाठी जाड खांब आणि 16 मिमीच्या स्टीलच्या सळ्यांचा वापर करण्यात आला होता. जवळपास तीन दशकांनंतर जेव्हा एका भीषण पुरामुळे आसपासच्या इमारती कोसळल्या, तेव्हा त्या निर्णयामुळेच आत अडकलेल्या सहा जणांचे प्राण वाचले.
त्रिशूल नदीच्या पाण्याचा प्रवाह वाढताच : त्यांच्यापैकीच एक होती पाचवीत शिकणारी प्रदिशा पैकुराल, जिने त्रिशूल नदीच्या पाण्याचा वाढता प्रवाह पाहिला. हिरव्या रंगाच्या त्या इमारतीवरून जेव्हा गढूळ पाण्याचा लोंढा वेगाने वाहून जात होता, तेव्हा ती आणि तिची आई बाल्कनीत उभे राहून वारंवार 'ओम नमः शिवाय'चा जप करत होत्या. इतर चौघांसोबतच पाणी ओसरण्याची वाट पाहत आणि सुरक्षित सुटकेसाठी प्रार्थना करत ते तिथे थांबले होते. पुढे जगाने या वास्तूला नेपाळचे 'ग्रीन हाऊस' म्हणून ओळखले आणि त्याची चर्चा केली. हे चार मजली घर नेपाळच्या नुवाकोट जिल्ह्यातील धुंगे येथे आहे. 26 ऑगस्ट रोजी आलेल्या विनाशकारी पुरादरम्यान, हे घर भोवतालच्या गढूळ पाण्याच्या प्रवाहाने वेढले गेल्याचे व्हिडिओ अनेक देशांमध्ये व्हायरल झाले. शेजारच्या इमारती कोसळल्या किंवा त्यांचे प्रचंड नुकसान झाले, तरीही हे 'ग्रीन हाऊस' मात्र अढळ राहिले.
वास्तुविशारद (आर्किटेक्ट्स) आणि अभियंत्यांनी या घराच्या रचनेवर आणि त्यातील भौतिकशास्त्राच्या तत्त्वांवर चर्चा केली, ज्यामुळे ते पाण्याचा प्रचंड दाब सहन करू शकले. सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी या घराचे डिझाइन करणाऱ्या वास्तुविशारदाचा आणि अभियंत्याचा सन्मान करण्याची मागणी केली. काही 'मीम्स'मध्ये गमतीने असे म्हटले गेले की, कदाचित अधिकृत बांधकाम कंत्राटदार नसल्यामुळेच हे घर इतके भक्कम राहिले असावे. पण नदीशी दिलेल्या या लढ्याचे साक्षीदार असलेल्या इतर कोणापेक्षाही ज्या व्यक्तीला या घराची अधिक जवळून माहिती होती, ती व्यक्ती म्हणजे तेज बहादूर पैकुराल. त्यांनीच हे घर बांधले होते. वाढत्या पाण्याचा प्रवाह पाहून त्यांचे मोठे भाऊ कुटुंबप्रमुख छत्र बहादूर पैकुराल आणि त्यांचे कुटुंब (पत्नी, मुलगा, सून आणि नात) घाबरलेले असताना तेज बहादूर दूरवरून हतबल होऊन ते सर्व पाहत होते. त्या कुटुंबाकडे किंवा त्यांच्या शेजाऱ्यांकडे बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग उरला नव्हता.
"पुराचे पाणी वेगाने वाढत असताना त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना करण्यापलीकडे मी काहीच करू शकत नव्हतो. ते दृश्य पाहून मी धक्क्याने सुन्न झालो होतो," असे तेज बहादूर म्हणाले; त्यांची हार्डवेअरची दुकाने काहीशे मीटर अंतरावर उंचावरच्या भागात आहेत. ती सकाळची साधारण 9:15 ची वेळ होती; छत्र बहादूर यांचे कुटुंब दैनंदिन कामात मग्न असतानाच त्यांना बाहेरून धोक्याची सूचना देणाऱ्या किंकाळ्या ऐकू आल्या. शेजाऱ्यांची धावपळ आणि घबराट पाहून त्यांना संभाव्य धोक्याची जाणीव झाली.
त्यांनी त्वरित तिथून निघून जवळच्या टेकड्यांवरील उंच भागाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ते पायऱ्या उतरून खाली येईपर्यंत पुराचे पाणी पायऱ्यांपर्यंत पोहोचले होते आणि वेगाने वाढत होते. बाहेर पडण्याचा मार्ग बंद झाल्यामुळे ते परत फिरले आणि सुरक्षिततेसाठी इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर धावले. सुरुवातीला सहा जण छतावर गेले, पण नदीचे पाणी वेगाने वाढू लागल्याने ते एक मजला खाली आले आणि बाल्कनीत आश्रय घेतला. "आम्ही सुमारे दीड तास पुराच्या वेढ्यात अडकून पडलो होतो," असे छत्र बहादूर यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले. ते पुढे म्हणाले, "आम्ही खूप घाबरलो होतो आणि देवाला आम्हाला वाचवण्याची प्रार्थना करत होतो."
प्रदिशाला त्या दिवशी सकाळी शाळेत जायचे होते, पण ती घरीच थांबली; कारण नदीचे पाणी अत्यंत भयावह दिसत होते. "जेव्हा पूर आला, तेव्हा मी प्रचंड घाबरले होते. नदीचे पाणी जणू आकाशाच्या दिशेने वर चढत आहे असे वाटत होते," ती म्हणाली. तिने पुढे सांगितले, "मी आणि माझी आई सतत 'ओम नमः शिवाय'चा जप करत होतो. माझे आजी-आजोबाही प्रार्थना करत होते. आम्ही सर्वजण खूप घाबरलो होतो, तरीही आमच्यापैकी कोणीही रडले नाही." जवळपास 90 मिनिटे ती इमारत जिचे नंतर जगाने अभियांत्रिकीचा एक चमत्कार म्हणून कौतुक केले, नदीच्या प्रवाहाविरुद्ध त्या कुटुंबाचा एकमेव आधार ठरली. आपल्या प्रार्थना फळाला आल्याची त्या कुटुंबाची श्रद्धा आहे. पूर आल्यावर काही मिनिटांतच वीज आणि संपर्क सेवा खंडित झाल्या, ज्यामुळे हे कुटुंब अधिकच एकाकी पडले.
अनेक लोक आपल्या मोबाईल फोनवर त्या घराचे चित्रण करत असताना, तेज बहादूर यांचे संपूर्ण लक्ष आत अडकलेल्या त्या सहा जणांवर होते. काही वर्षांपूर्वी बांधकामातील प्रत्यक्ष अनुभवाच्या जोरावर, तेज बहादूर यांनी आपल्या मोठ्या भावाच्या घरासाठी अभियंता आणि कंत्राटदार अशा दोन्ही भूमिका पार पाडल्या होत्या. छत्र बहादूर यांच्या घराचा तळमजला 1996 मध्ये बांधण्यात आला होता आणि त्यानंतर सुमारे पाच वर्षांनी उर्वरित तीन मजले बांधले गेले. 'ईटीव्ही भारत'शी विशेष संवाद साधताना तेज बहादूर म्हणाले, "ते माझ्या मोठ्या भावाचे घर होते आणि मी तिथे अभियंता व कंत्राटदार म्हणून काम पाहिले होते. बांधकामाबाबतचा माझा सर्व अनुभव मी त्यासाठी वापरला होता."
बांधकाम करताना संरचनेची मजबूती (स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ) ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता होती. त्यांनी नमूद केले की, या बांधकामात 16 मिमीचे मजबूत स्टीलचे रॉड्स (जे सामान्यतः टीएमटी बार म्हणून ओळखले जातात) आणि 9 बाय 12 इंच मापाचे भक्कम काँक्रीटचे खांब वापरण्यात आले होते. हे बांधकाम करताना भारत आणि नेपाळमधील उत्पादकांकडून घेतलेल्या सिमेंटचा वापर करण्यात आला होता. "आम्ही मजबुतीवर भर दिला होता आणि म्हणूनच सहा जणांचे प्राण वाचू शकले," असे ते म्हणाले.
जवळच उंचावर स्वतःचे घर बांधण्यापूर्वी तेज बहादूर याच इमारतीत राहत होते. जरी हे घर हवामान-अनुकूल (क्लायमेट-रेझिलिएंट) रचना म्हणून नियोजित किंवा अधिकृतपणे प्रमाणित केलेले नव्हते, तरीही तेज बहादूर यांनी दिलेल्या बांधकामाच्या तपशीलांवरून तज्ज्ञांना असे वाटते की, यात संरचनेच्या मजबुतीला जाणीवपूर्वक प्राधान्य दिले गेले होते. जवळपास तीन दशकांपूर्वी घेतलेला एक व्यावहारिक निर्णय त्या दिवशी अत्यंत निर्णायक ठरला; कारण सहा जणांचे प्राण त्या इमारतीच्या भक्कमपणे टिकून राहण्यावर अवलंबून होते. बांधकाम करणारी व्यक्तीच मग बचावकर्ती बनली. पाणी ओसरल्यानंतरही ते परिवार घरातून बाहेर पडू शकले नाहीत. पुरामुळे तिथे अनेक मीटर जाडीचा गाळ साचला होता, ज्यामुळे लोकांना इमारतीपर्यंत चालत जाणेही अशक्य झाले होते. कुटुंबातील सदस्य पायऱ्यांवरून खाली आले.
खाली उतरल्यानंतर चिखलातून सुरक्षितपणे पलीकडे जाणेही शक्य नव्हते. त्यानंतर तेज बहादूर यांनी आपल्या परिचयाच्या साधनांचा आणि कौशल्याचा वापर केला. त्यांनी जवळच्या टेकडीवरून दोर आणला आणि हलक्या वजनाचे स्टीलचे पाईप जोडून तात्पुरता मार्ग तयार केला. स्थानिक लोकांच्या मदतीने त्यांनी अडकलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यास सुरुवात केली. त्यांना अधिक धोक्यात न घालता ही बचाव मोहीम राबवण्यास वेळ लागला. अखेरीस, छत्र बहादूर आणि इतर पाच जणांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. ज्या घराचे रक्षण त्या घरामुळे झाले होते, त्याच लोकांना वाचवण्याचा मार्ग त्या घराच्या निर्मात्यानेच शोधून काढला होता.
'आमचे घर आता 'सेलिब्रिटी' बनले आहे' : या घराचे व्हिडिओ सर्वत्र पसरल्यामुळे पुराच्या घटनांमधील हे घर एक अत्यंत ओळखीचे दृश्य बनले आहे. "आमचे घर आता 'सेलिब्रिटी' बनले आहे," असे छत्र बहादूर हसत म्हणाले. ते धुंगे (Dhunge) येथे विविध प्रकारचे दोर विकण्याचे दुकान चालवतात. तेज बहादूर यांच्या पत्नी, माया पायकुरेल यांनी सांगितले की, हे घर इतके प्रसिद्ध झाले आहे की लोक ते पाहण्यासाठी येत आहेत. "नेपाळ, भारत, फ्रान्स, थायलंड, कॅनडा आणि इतर देशांतील लोक हे घर पाहण्यासाठी आणि आम्हाला भेटण्यासाठी येत आहेत," असे माया म्हणाल्या. चारपैकी तीन मजल्यांवर चिखलाचा मोठा परिणाम झाला होता आणि पहिल्या मजल्यासह नदीच्या दिशेने असलेल्या घराच्या भागांचे मोठे नुकसान झाले होते. परिणामी, छत्र बहादूर यांना आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह काठमांडू (नेपाळची राजधानी) येथील नातेवाईकाच्या घरी स्थलांतर करावे लागले. ते आपल्या दुकानाचे कामकाज पाहण्यासाठी नुवाकोटला जातात आणि संध्याकाळी परत येतात.
"सोशल मीडियावरील लोक मला चुकीच्या पद्धतीने एक श्रीमंत व्यक्ती म्हणून दाखवत आहेत. मी एक सामान्य माणूस आहे. माझे सर्व पैसे, वाहन आणि सोने-चांदीचे दागिने यात गेले आहेत. माझ्याकडे आता काहीही उरलेले नाही. मी सरकारकडे काही मदतीची विनंती करेन," असे छत्र बहादूर यांनी सांगितले. जेव्हा त्यांना विचारले गेले की ते घराची दुरुस्ती करतील का, तेव्हा छत्र बहादूर म्हणाले, "येत्या काही दिवसांत परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतरच ते घर पुन्हा वापरण्यायोग्य होऊ शकेल की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल." दुरुस्तीच्या योजनेचा विचार करताना ही बाबही लक्षात घ्यावी लागेल की, महापुरामुळे रसुवा, नुवाकोट आणि खालच्या प्रवाहातील भागांमध्ये त्रिशूळ नदीचे पात्र कित्येकशे मीटरने रुंदावले आहे.
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