नेपाळ एअरलाईन्सने आपल्या 'नेटवर्क नकाशात' जम्मू-काश्मीरला पाकिस्तानचा भाग दर्शवल्यानंतर मागितली माफी

या नकाशात आंतरराष्ट्रीय सीमांबाबत नकाशाविषयक गंभीर त्रुटी होत्या, ज्या नेपाळ किंवा नेपाळ एअरलाईन्सची अधिकृत भूमिका दर्शवत नाहीत."

Nepal Airlines Apologises
नेपाळ एअरलाईन्सने माफी मागितली
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 30, 2026 at 5:21 PM IST

काठमांडू: नेपाळ एअरलाईन्सने गुरुवारी नकाशाविषयक त्रुटींबद्दल माफी मागितलीय. आपल्या एका "नेटवर्क नकाशात" जम्मू-काश्मीरला पाकिस्तानचा भाग म्हणून दर्शवल्यामुळे निर्माण झालेल्या वादामुळे एअरलाईन्सला ही माफी मागावी लागली. या विरोधानंतर एअरलाईन्सने बुधवारी संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट काढून टाकली होती. 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करताना एअरलाईन्सने म्हटलं की, "आमच्या सोशल मीडिया चॅनेलवर नुकत्याच शेअर करण्यात आलेल्या 'नेटवर्क नकाशात' असलेल्या त्रुटीबद्दल आम्ही माफी मागतो. या नकाशात आंतरराष्ट्रीय सीमांबाबत नकाशाविषयक गंभीर त्रुटी होत्या, ज्या नेपाळ किंवा नेपाळ एअरलाईन्सची अधिकृत भूमिका दर्शवत नाहीत."

मित्र राष्ट्रांशी असलेल्या भक्कम संबंधांना अधिक महत्त्व : एअरलाईन्सच्या म्हणण्यानुसार, "आम्ही ती पोस्ट त्वरित काढून टाकली आहे आणि आमची सामग्री अचूकतेच्या सर्वोच्च मानकांनुसार असल्याची खात्री करण्यासाठी आम्ही अंतर्गत आढावा घेत आहोत." नेपाळ एअरलाईन्सने पुढे म्हटलंय की, "या क्षेत्रातील आमचे शेजारी आणि मित्र राष्ट्रांशी असलेल्या आमच्या भक्कम संबंधांना आम्ही अत्यंत महत्त्व देतो. या पोस्टमुळे ते दुखावले गेले असल्यास त्याबद्दल आम्ही खेद व्यक्त करतो."

सरकार स्थापन झाल्यानंतर भारताकडून होणारा हा पहिलाच उच्चस्तरीय दौरा : दरम्यान, दुसरीकडे भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री हे पुढील महिन्यात नेपाळच्या दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्चमध्ये बालेन्द्र शाह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्यानंतर भारताकडून होणारा हा पहिलाच उच्चस्तरीय दौरा असेल. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकृत सूत्रांनुसार, हा दौरा मे महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात होण्याची अपेक्षा आहे. या दौऱ्याच्या नेमक्या तारखा आणि तपशील अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. मिस्री यांच्या दौऱ्यादरम्यान द्विपक्षीय संबंधांचा आणि भारताच्या अर्थसहाय्याने राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांचा आढावा घेणे हा चर्चेचा मुख्य विषय असण्याची शक्यता आहे.

