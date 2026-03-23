नाटो प्रमुखांचा अमेरिकेच्या हल्ल्यांना पाठिंबा; इराणच्या धोक्याबाबत इशारा
हिंदी महासागरात स्थित असलेल्या अमेरिका-ब्रिटिश लष्करी तळावर लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ला झाल्याच्या वृत्तांची नाटोकडून छाननी केली जात असतानाच त्यांनी ही विधाने केली आहेत.
Published : March 23, 2026 at 12:14 PM IST
वॉशिंग्टन : नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुटे यांनी इराणविरुद्धच्या अमेरिकेच्या कारवाईचे समर्थन केले असून, इराण अशा क्षेपणास्त्र क्षमता विकसित करण्याच्या "अतिशय जवळ" पोहोचलाय, ज्यामुळे युरोपला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा दिलाय. हिंदी महासागरात स्थित असलेल्या अमेरिका-ब्रिटिश लष्करी तळावर लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ला झाल्याच्या वृत्तांची नाटोकडून छाननी केली जात असतानाच त्यांनी ही विधाने केली आहेत.
...तर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प जे काही करत आहेत ते अत्यंत महत्त्वाचे : 'फेस द नेशन' (Face the Nation) या कार्यक्रमात बोलताना नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुटे यांनी स्पष्ट केले की, इराणने 'दिएगो गार्सिया'वर क्षेपणास्त्र डागले होते, या दाव्याची नाटोला अद्याप पुष्टी करता आलेली नाही; जर हा दावा खरा ठरला तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. "आम्ही या क्षणी याची खातरजमा करू शकत नाही, त्यामुळे आम्ही या प्रकरणाचा तपास करत आहोत," असे ते म्हणाले. "परंतु जर हे सत्य असल्याचे निष्पन्न झाले, तर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प जे काही करत आहेत. ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे, याचा तो आणखी एक पुरावा ठरेल," असंही त्यांनी सांगितलंय.
इराणनं अण्वस्त्र क्षमता प्राप्त केल्यास जागतिक धोका : इराण आता युरोपमधील प्रमुख शहरांवर हल्ला करण्याच्या क्षमतेच्या जवळ पोहोचलाय, याकडे रुटे यांनी लक्ष वेधले. "आम्हाला ही वस्तुस्थिती ठाऊक आहे की, ते त्या क्षमतेच्या अतिशय जवळ आहेत," असे ते इराणच्या क्षेपणास्र हल्ल्याचा संदर्भ देत म्हणाले. इराणने जर अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र या दोन्ही क्षमता प्राप्त केल्या, तर जागतिक स्तरावर तो एक गंभीर धोका ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला. "जर इराणने अण्वस्त्र क्षमता प्राप्त केली आणि त्यासोबतच क्षेपणास्त्र क्षमताही जोडली गेली, तर त्यामुळे इस्रायल हा संपूर्ण प्रदेश, युरोप आणि जागतिक स्थैर्याला थेट आणि अस्तित्वाचाच धोका निर्माण होईल," असे त्यांनी नमूद केले.
नाटो देशांचा सामुद्रधुनीतून सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्याच्या उपक्रमात सहभाग : नाटो प्रमुखांनी इराणची लष्करी क्षमता कमकुवत करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला आणि असा युक्तिवाद केला की, याबाबतीत होणारा विलंब महागात पडू शकतो. उत्तर कोरियाचे उदाहरण देत ते म्हणाले, "जर आपण दीर्घकाळ वाटाघाटींमध्ये अडकून राहिलो, तर हा धोका रोखण्याची जी संधीची खिडकी (window of opportunity) आपल्यासमोर आहे, ती आपण गमावून बसू शकतो." ही विधाने अशा वेळी आली आहेत, जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाटोच्या मित्रराष्ट्रांवर अमेरिकेच्या मोहिमांमध्ये विशेषतः 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'तील सागरी मार्गांच्या सुरक्षेबाबत पुरेसे योगदान न दिल्याबद्दल टीका केली होती. रुटे यांनी ही नाराजी मान्य केली, परंतु मित्रराष्ट्रांमध्ये आता समन्वयाला सुरुवात झाली असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी नमूद केले की, 22 देशांनी ज्यामध्ये नाटो सदस्य तसेच जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि आखाती देशांसारख्या भागीदार राष्ट्रांचा समावेश आहे, या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्याच्या उपक्रमात सहभाग घेतलाय.
तीन मुख्य प्रश्नांवर सध्या काम सुरू : "या सामुद्रधुनीमध्ये नौवहनाचा (जलवाहतुकीचा) अधिकार अबाधित राखण्यासाठी 'आपल्याला कशाची गरज आहे?', 'ती कधी गरज आहे?' आणि 'ती कुठे गरज आहे?' या तीन मुख्य प्रश्नांवर सध्या काम सुरू आहे," असे ते म्हणाले. रुटे यांनी असेही संकेत दिले की, लष्करी तैनातीची कालमर्यादा सध्या चर्चेच्या अधीन असून, नियोजक त्यासंबंधीच्या तपशीलांवर सक्रियपणे काम करत आहेत. "सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न हा आहे: नक्की कधी?" असे त्यांनी नमूद केले.
संकटाच्या काळात नाटोची युती नेहमीच एकजूट : अमेरिकेच्या दबावाचा 'नाटो'च्या (NATO) एकजुटीवर परिणाम होऊ शकतो का, असे विचारले असता, रुटे यांनी ठामपणे सांगितले की, संकटाच्या काळात ही युती नेहमीच एकजूट होऊन उभी राहिली आहे. त्यांनी युक्रेनच्या मुद्द्यावर दर्शविलेले सहकार्य, तसेच संरक्षण खर्चात वाढ करण्याबाबत घेतलेले निर्णय यांचाही यावेळी संदर्भ दिला. युक्रेनच्या विषयावर बोलताना त्यांनी अमेरिकेच्या मुत्सद्देगिरीचे समर्थन केले. त्यांनी म्हटले की, या संघर्षावर तोडगा काढण्याच्या दिशेने काम करत असतानाच, अमेरिका विविध हितसंबंधांमध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहे. "त्यांना या सर्व भिन्न-भिन्न हितसंबंधांमध्ये समतोल साधावा लागतो. युक्रेनमधील युद्धाचा यशस्वी समारोप करण्याच्या दिशेने त्यांचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत," असे रुटे म्हणाले.
हेही वाचाः
