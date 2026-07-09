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दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यावर स्फोट... जगभर पडसाद; मेलबर्नमधील भाषणात नरेंद्र मोदींकडून 'ऑपरेशन सिंदूर'चा उल्लेख

नरेंद्र मोदी यांनी मेलबर्नच्या मार्व्हल स्टेडियममध्ये भारतीयांना संबोधित केलं.

Narendra Modi
नरेंद्र मोदी (X@BJP4India)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 8:35 PM IST

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मेलबर्न : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न इथं भारतीय समुदायाला संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी 'ऑपरेशन सिंदूर'चा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, "जग भारताच्या संरक्षण प्रणालीची क्षमता आणि विश्वासार्हता पाहत आहे. तुम्ही ऑपरेशन सिंदूर दरम्यानची प्रात्यक्षिके पाहिली असतीलच. दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यावर स्फोट होत होते आणि त्याचे पडसाद जगभर उमटले." दरम्यान, नरेंद्र मोदी यांनी मेलबर्नच्या मार्व्हल स्टेडियममध्ये भारतीयांना संबोधित केलं.

भजन क्लबिंगचा नवीन ट्रेंड : नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "आजकाल भारतात भजन क्लबिंगचा एक नवीन ट्रेंड सुरू झाला आहे, ज्याला आपली 'जेन-झेड' पिढी प्रोत्साहन देत आहे. तर ऑस्ट्रेलियामध्ये, मी ऐकलं आहे की, तुमचे वीकेंड श्रद्धा आणि अध्यात्मानं भरलेले असतात. कुठं ना कुठं कोणाच्यातरी घरी भगवान सत्यनारायणाची कथा सुरू असते, कुठं ना कुठं गुरुद्वारात अरदास असते, कुठं ना कुठं मुलांचा भांगडा किंवा भरतनाट्यमचा कार्यक्रम असतो, कुठं ना कुठं क्रिकेट स्पर्धा सुरू असते. आता, भारतीय चित्रपट महोत्सवही इथं दाखल झाला आहे. काही दिवसांतच मेलबर्नमध्ये भारतीय चित्रपट महोत्सव सुरू होणार आहे. मी या कार्यक्रमाला आत्तापासूनच यशस्वी होण्यासाठी शुभेच्छा देतो."

जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनायचंय : नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय समुदायाला संबोधित करताना म्हटलं की, तुम्ही सर्वजण तुमच्या मेहनतीनं ऑस्ट्रेलियाच्या विकासाला चालना देत आहात, पण मला माहीत आहे की तुम्ही भारतावर सतत लक्ष ठेवून असता. भारत काय करत आहे, भारताची प्रगती, भारताचा वेग यावर तुम्ही सतत लक्ष ठेवून असता. तर 21 व्या शतकातील भारत विकासाच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. जेव्हा एक स्वप्न साकार होतं, तेव्हा एका नव्या स्वप्नाचा जन्म होतो. पूर्वी असं म्हटले जायचं, एका दिव्यानं दुसरा दिवा लागतो आणि हजारो दिवे जळत राहतात. आज मी म्हणतो, एका स्वप्नातून दुसऱ्या स्वप्नाचा जन्म होतो आणि हजारो स्वप्ने जन्माला येतात. आपण 1.4 अब्ज आकांक्षांनी भरलेला देश आहोत. आपली जगातील सर्वात वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, पण आपल्याला शक्य तितक्या लवकर जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनायचं आहे. कारण हीच आमची प्रेरणा आहे. अधिक प्रगती करणे, अधिक यश मिळवणं."

...तेव्हा भारत पासपोर्टचा रंग पाहत नाही : पुढं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, आपल्या सरकारचं प्राधान्य जनता आहे, म्हणजेच 'नागरिक देवो भव' हा मंत्र आज भारतातील शासनाचा मूलभूत मंत्र बनला आहे. मी नेहमी म्हणतो की, भारताची शक्ती जसजशी वाढते, तसतसं संपूर्ण मानवजातीला लाभ होतो. आपले संस्कार आहेत 'सर्वे भवन्तु सुखिनः', म्हणजेच सर्वजण सुखी होवोत. हे संस्कार भारताच्या धोरणांना आणि कृतींना प्रेरणा देतात. गेल्याच महिन्यात व्हेनेझुएलामध्ये एक विनाशकारी भूकंप झाला, ज्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस झाला आणि शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला. अंतर कितीही असलं तरी, भारतानं व्हेनेझुएलाचे दुःख आपलेच मानलं. भारतानं मदत आणि बचाव कार्य सुरू केलं आणि शक्य तितक्या लवकर मदत पाठवली. जेव्हा भारत मदत करतो, तेव्हा तो पासपोर्ट किंवा पासपोर्टचा रंग पाहत नाही. म्हणूनच जग भारतावर इतका विश्वास ठेवते, असंही नरेंद्र मोदी म्हणाले.

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांची उंची : "अहमदाबादमध्ये जगातील सर्वात मोठं क्रिकेट मैदान आहे आणि मेलबर्नमध्ये प्रसिद्ध स्टेडियम आहे. या दोन्ही ठिकाणी आम्ही एकत्र आहोत. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या भाषणानं भारतीयांची मनं कशी जिंकली हे आपण सर्वांनी पाहिलं आहे. त्यांनी सिडनीमध्ये खळबळ उडवून दिली होती आणि इथंही ते यशस्वी ठरले आहेत," असं नरेंद्र मोदी म्हणाले. याचबरोबर, नरेंद्र मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियाला दिलेल्या भेटीचा देखील उल्लेख केला. ते म्हणाले, "2014 मध्ये जेव्हा मी ऑस्ट्रेलियाला भेट दिली होती, तेव्हा 28 वर्षांत पहिल्यांदाच एखाद्या भारतीय पंतप्रधानानं इथं भेट दिली होती. लक्षात ठेवा, तेव्हा मी म्हणालो होतो की तुम्हाला 28 वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही. गेल्या 12 वर्षांतील ही माझी तिसरी भेट आहे, म्हणजेच यावेळी हॅट-ट्रिक झाली आहे. यावरून भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांची उंची दिसून येते. मेलबर्न शहर एकाच दिवसात चारही ऋतूंची झलक दाखवते, पण भारतीय समुदायानं आपल्या सांस्कृतिक रंगांनी ते अधिकच चैतन्यमय बनवलं आहे. मेलबर्नमध्ये आणि त्याच्या आसपास अशी अनेक ठिकाणं आणि बाजारपेठा आहेत, जी भारताच्या रंगांनी भरलेली आहेत. काही जण त्याला 'लिटल इंडिया' म्हणतात, तर काही जण 'मिनी इंडिया' म्हणतात... नाव काहीही असो, हे रंग भारतीयत्वानं ओतप्रोत भरलेले आहेत," असंही नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

मेलबर्न
नरेंद्र मोदी
ऑस्ट्रेलिया
ऑपरेशन सिंदूर
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