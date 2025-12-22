ETV Bharat / international

ओस्मान हादी यांच्या हत्येनंतर बांगलादेशात आणखी एका राजकीय नेत्याची गोळ्या घालून हत्या

ओस्मान हादी यांच्या हत्येनंतर बांगलादेशात आणखी एका राजकीय नेत्याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आहे. जातीय श्रमिक शक्तीचे नेते मोतालेब शिकदार गोळीबारात ठार झालेत.

विद्यार्थी नेता शरीफ उस्मान हादी यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ दोन दिवस चाललेल्या हिंसक आंदोलनानंतर, २० डिसेंबर २०२५ रोजी ढाका येथे त्यांच्या अंत्यसंस्कारादरम्यान एका शोकग्रस्तांनी बांगलादेशचा राष्ट्रीय ध्वज हातात धरलेला दिसत आहे
विद्यार्थी नेता शरीफ उस्मान हादी यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ दोन दिवस चाललेल्या हिंसक आंदोलनानंतर, २० डिसेंबर २०२५ रोजी ढाका येथे त्यांच्या अंत्यसंस्कारादरम्यान एका शोकग्रस्तांनी बांगलादेशचा राष्ट्रीय ध्वज हातात धरलेला दिसत आहे (AFP)
ANI

December 22, 2025

ढाका (बांगलादेश) : बांगलादेशी कार्यकर्ते इंकाइब मोंचोचे नेते उस्मान हादी यांच्या हत्येनंतर काही दिवसांतच, नॅशनल सिटिझन पार्टी (एनसीपी) शी संलग्न असलेल्या जातीय श्रमिक शक्ती या संघटनेच्या आणखी एका राजकीय नेत्यावर खुलना येथे दिवसाढवळ्या गोळीबार करण्यात आला, असं बीडी न्यूजनं म्हटलं आहे. एनसीपीच्या कामगार शाखेशी संलग्न असलेल्या जातीय श्रमिक शक्तीचे नेते मोतालेब शिकदार यांना दुपारच्या सुमारास गंभीर अवस्थेत खुलना मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पोलिसांच्या माहितीनुसार, हा हल्ला शहराच्या सोनाडांगा परिसरात दुपारच्या काही वेळ आधी झाला.

या गोळीबाराच्या घटनेला एनसीपीच्या संयुक्त मुख्य संघटक महमुदा मितू यांनीही दुजोरा दिला, त्यांनी सोशल मीडियावर या घटनेबद्दल पोस्ट करून शिकदार जखमी झाल्याचा एक फोटो शेअर केला. "एनसीपीच्या खुलना विभागाचे प्रमुख आणि एनसीपी श्रमिक शक्तीचे केंद्रीय संघटक मोतालेब शिकदार यांच्यावर काही वेळापूर्वी गोळीबार करण्यात आला," असं त्यांनी सांगितलं. पोलिसांनी सांगितलं की, हल्ल्यानंतर स्थानिक रहिवाशांनी तातडीनं हस्तक्षेप केला आणि शिकदार यांना तातडीच्या उपचारांसाठी रुग्णालयात नेलं, असं बीडी न्यूजनं वृत्त दिलं आहे.

बीडी न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, घटनास्थळी आणि रुग्णालयात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे आणि अधिक तपास केल्यावर अधिक तपशील माध्यमांना देण्यात येतील. उस्मान हादी यांच्या मृत्यूनंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या ताज्या लाटेमुळं बांगलादेशात अशांतता असताना ही घटना घडली आहे. शरीफ उस्मान हादी यांच्यावर १२ डिसेंबर रोजी ढाकाच्या बिजोयनगर परिसरात रिक्षातून जात असताना जवळून गोळीबार करण्यात आला होता. १५ डिसेंबर रोजी त्यांना उपचारांसाठी एअर ॲम्ब्युलन्सनं सिंगापूरला नेण्यात आलं. परंतु १८ डिसेंबर रोजी उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर ढाकामध्ये निदर्शने सुरू झाली, ज्यात कार्यकर्त्यांनी आपल्या दिवंगत नेत्यासाठी न्यायाची मागणी केली.

MOTALEB SHIKDAR
ओस्मान हादी
मोतालेब शिकदार
गोळ्या घालून हत्या
MOTALEB SHIKDAR

