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जी-७ परिषदेत मोदी आणि ट्रम्प यांची द्विपक्षीय चर्चा; पंतप्रधानांनी उपस्थित केला खलाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा

मोदी आणि ट्रम्प यांच्या चर्चेत प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करार, द्विपक्षीय संरक्षण व सुरक्षा संबंध आणि पश्चिम आशियातील संकट या मुद्द्यांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आलं.

मोदी आणि ट्रम्प
मोदी आणि ट्रम्प (PTI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 11:02 PM IST

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नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे सागरी कर्मचाऱ्यांच्या (seafarers) सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. इराण आणि अमेरिका यांच्यात प्रस्तावित असलेल्या शांतता करारात त्यांच्या सुरक्षेसाठी तरतुदी असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितलं.

जी-7 (G7) शिखर परिषदेदरम्यान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात व्यापक चर्चा झाली. या चर्चेत प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करार, संरक्षण व सुरक्षा क्षेत्रातील संबंध आणि पश्चिम आशियातील संकट या मुद्द्यांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईत एका व्यापारी जहाजावरील तीन भारतीय कर्मचारी मारले गेल्यानंतर काही दिवसांतच ही भेट झाली.

मोदी आणि ट्रम्प (PTI)

सुरुवातीलाच, ट्रम्प यांची भेट झाल्याबद्दल मोदींनी आनंद व्यक्त केला. "आपली शेवटची भेट वॉशिंग्टनमध्ये झाली होती आणि तेव्हापासून आपल्या संबंधांमध्ये सुधारणा झाली आहे," असं पंतप्रधान मोदी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांशी बोलताना म्हणाले.

"आपण निश्चित केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी दोन्ही देशांचे पथक प्रयत्न करत आहे आणि आपण अधिक वेगाने पुढे जात आहोत, ही आनंदाची बाब आहे," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

पश्चिम आशियात शांतता आणि प्रगतीची आशा पुन्हा जागृत करण्याच्या ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाचंही पंतप्रधानांनी कौतुक केलं. तसंच, जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) खुली राहणे महत्त्वाचे असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

"समुद्री वाहतुकीचं स्वातंत्र्य असावं, असं आम्ही नेहमीच म्हटलं आहे. सागरी व्यापार क्षेत्रात लाखो भारतीय कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांची सुरक्षा तितकीच महत्त्वाची आहे, असं मला वाटतं. मला खात्री आहे की (इराणसोबतच्या) करारात सागरी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी तरतुदी असतील," असं मोदींनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

ट्रम्प यांनी या भेटीचं वर्णन "उत्तम" असं केलं आणि मोदींची प्रशंसा केली. पश्चिम आशियातील घडामोडींमध्ये भारताची काही भूमिका आहे का, या प्रश्नाला उत्तर देताना ट्रम्प म्हणाले, "मला वाटतं की जोपर्यंत ते (पंतप्रधान मोदी) नेते आहेत, तोपर्यंत प्रत्येक गोष्टीत भारताची मोठी भूमिका असेल. भारत मोठी भूमिका बजावणार आहे."

भारत-अमेरिका संबंधांमधील तणावाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, "जोपर्यंत मी व्हाईट हाऊसमध्ये आहे, तोपर्यंत अमेरिकेच्या रुपात भारताला एक मित्र मिळाला आहे."

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TAGGED:

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