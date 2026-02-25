मोदी नेसेटमध्ये : भारताने गाझा शांतता योजनेला दिला पाठिंबा, 'दहशतवाद सर्वत्र धोकादायक' अशी केली घोषणा

ETV Bharat / international

पंतप्रधान म्हणाले की, इस्रायलप्रमाणेच, भारताचे दहशतवादाला कधीही सहन न करण्याचे सातत्यपूर्ण आणि तडजोड न करणारे धोरण आहे, कोणतेही दुहेरी निकष नाहीत.

इस्रायली संसदेत भाषण देताना नरेंद्र मोदी
February 25, 2026

जेरुसलेम - इस्रायलची संसद अर्थात नेसेटला दिलेल्या ऐतिहासिक भाषणात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी गाझा शांतता उपक्रमाचं वर्णन संपूर्ण प्रदेशात "न्याय्य आणि टिकाऊ शांतता" मिळवण्याचा मार्ग म्हणून केलं, तसंच त्यांनी इस्रायलला एकतेचा शक्तिशाली संदेश दिला, "दहशतवाद सर्वत्र धोकादायक आहे" असं त्यांनी प्रतिपादन केलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की इस्रायलप्रमाणेच, भारताचे "दहशतवादाला कोणत्याही दुहेरी निकषांशिवाय शून्य सहनशीलतेचे सातत्यपूर्ण आणि तडजोड न करणारे धोरण आहे" आणि या धोक्याचा सामना करण्यासाठी शाश्वत आणि समन्वित जागतिक प्रयत्नांचे आवाहन केले. पंतप्रधानांनी इस्रायलच्या प्रतिनिधी सभागृह, नेसेटला केलेले भाषण तिथे गेल्यानंतर काही तासांतच झाले, जिथे त्यांचे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि त्यांच्या पत्नी सारा यांनी बेन गुरियन विमानतळावर जल्लोषात स्वागत केले.

"७ ऑक्टोबर (२०२३) रोजी हमासने केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यात गमावलेल्या प्रत्येक जीवितहानीबद्दल आणि जग उद्ध्वस्त झालेल्या प्रत्येक कुटुंबाबद्दल मी भारतीय जनतेच्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो," असं मोदी म्हणाले. "आम्हाला तुमचं दुःख वाटतं. आम्ही तुमच्या दुःखात सहभागी आहोत. भारत इस्रायलसोबत ठामपणे, पूर्ण विश्वासाने, या क्षणी आणि त्यानंतरही उभा आहे. नागरिकांच्या हत्येचे कोणतेही कारण समर्थन करू शकत नाही. दहशतवादाचे काहीही समर्थन करू शकत नाही," असं ते म्हणाले.

पंतप्रधानांनी नेसेटला केलेले हे पहिलेच भाषण, मोदींनी दहशतवादाचा पूर्ण ताकदीने मुकाबला करण्याचा भारताचा दृढ निश्चय यावेळी व्यक्त केला. "भारतानेही दीर्घकाळ दहशतवादाचे दुःख सहन केले आहे. २६/११ चा मुंबई हल्ला आणि इस्रायली नागरिकांसह निष्पाप लोकांचे गेलेले प्राण आम्हाला आठवतात. तुमच्याप्रमाणेच, आमचेही दहशतवादाला शून्य सहनशीलतेचे सातत्यपूर्ण आणि तडजोड न करणारे धोरण आहे, कोणतेही दुहेरी निकष नाहीत," असं ते म्हणाले.

"दहशतवादाचा उद्देश समाजांना अस्थिर करणे, विकास रोखणे आणि विश्वासाला तडजोड करणे आहे. दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी शाश्वत आणि समन्वित जागतिक कृतीची आवश्यकता आहे, कारण दहशतवाद सर्वत्र शांततेला धोका निर्माण करतो." "म्हणूनच भारत शाश्वत शांतता आणि प्रादेशिक स्थिरतेला हातभार लावणाऱ्या सर्व प्रयत्नांना पाठिंबा देतो," असं पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केलं.

