सैनिकांना घेवून जाणारं हवाई दलाचं विमान कोसळलं, 33 जवानांचा मृत्यू

कोलंबियातील प्युर्टो लेगुइझामो येथे सोमवारी उड्डाण केल्यानंतर थोड्याच वेळात सैन्य दलाचं विमान कोसळलं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 24, 2026 at 8:17 AM IST

कोलंबिया - कोलंबियातील प्युर्टो लेगुइझामो येथे सोमवारी उड्डाण केल्यानंतर थोड्याच वेळात सैन्य दलाचं विमान कोसळलं. 121 सैनिकांना घेऊन जाणारं हे मालवाहू विमान कोसळलं. या अपघातात किमान 33 जणांचा मृत्यू झाला असून, किमान 81 जण जखमी झाले आहेत, अशी माहिती शहराच्या उपमहापौरांनी दिली.

सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये उपमहापौर कार्लोस क्लारोस यांनी सांगितले की, पीडितांचे मृतदेह या छोट्या शहरातील शवागारात नेण्यात आले असून, जखमींना मोठ्या शहरांमध्ये विमानाने पाठवण्यापूर्वी शहरातील एकमेव दोन दवाखान्यांमध्ये त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. प्युएर्तो लेगुइझामो हे इक्वेडोर आणि पेरूच्या सीमेवर असलेल्या पुटुमायो या ॲमेझॉनियन प्रांतात वसलेले आहे.

"या अपघातातील पीडितांना मदत करण्यासाठी पुढे आलेल्या प्युएर्तो लेगुइझामोच्या लोकांचे मी आभार मानू इच्छितो," असे क्लारोस यांनी कोलंबियन दूरचित्रवाणी वाहिनी आरसीएनला सांगितले. संरक्षण मंत्री पेद्रो सांचेझ यांनी एक्स वाहिनीवर सांगितले की, सोमवारी कोसळलेले विमान पुटुमायोमधील दुसऱ्या शहरात सैनिकांना घेऊन जात होते.

कोलंबियन माध्यमांनी ऑनलाइन शेअर केलेल्या छायाचित्रांमध्ये, विमान कोसळलेल्या शेतातून काळ्या धुराचा ढग वर जाताना आणि सैनिकांना घेऊन जाणारा एक ट्रक घटनास्थळाकडे धाव घेताना दिसत होता.

हवाई दलाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, अपघातस्थळावरून किमान 77 जणांना जखमी अवस्थेत वाचवण्यात आले. संरक्षण मंत्रालयाच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की, मृतांच्या अंतिम संख्येची चौकशी अधिकारी अजूनही करत आहेत.

कोलंबियाच्या हवाई दलाचे कमांडर कार्लोस फर्नांडो सिल्वा म्हणाले की, अपघाताचा तपशील अद्याप कळलेला नाही, फक्त एवढेच कळले आहे की, विमानात बिघाड झाला आणि ते विमानतळापासून सुमारे दोन किलोमीटर अंतरावर कोसळले.

हवाई दल कमांडरने पुढे सांगितले की, जखमींना राजधानी बोगोटा आणि इतर ठिकाणच्या रुग्णालयांमध्ये नेण्यासाठी 74 खाटा असलेली दोन विमाने त्या भागात पाठवण्यात आली आहेत.

