बँकॉकच्या पबमध्ये भीषण आग; 27 जणांचा होरपळून मृत, अनेक जखमी
घटनास्थळी सर्वप्रथम पोहोचलेल्यांनी शेअर केलेल्या दृश्यांमध्ये (फुटेजमध्ये) थाई राजधानीच्या उत्तरेकडील भागात असलेल्या या पबच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आगीच्या प्रचंड ज्वाळा बाहेर पडत असताना पाहायला मिळत आहे.
Published : July 13, 2026 at 9:51 AM IST
बँकॉक: काल रात्री बँकॉक येथील एका पबमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत किमान 27 जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण जखमी झालेत. थायलंडचे पंतप्रधान अनुतिन चर्नविराकुल यांनी 27 जणांच्या मृत्यूला दुजोरा दिला आणि घटनास्थळी भेट दिली. आगीचे नेमके कारण अद्याप तपासले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पबच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आगीच्या प्रचंड ज्वाळा : सोमवारी सकाळी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या आगीत किमान 27 जणांचा मृत्यू झाला. बचाव पथकांनी सांगितले की, मध्यरात्रीच्या सुमारास ही आग लागली. घटनास्थळी सर्वप्रथम पोहोचलेल्यांनी शेअर केलेल्या दृश्यांमध्ये (फुटेजमध्ये) थाई राजधानीच्या उत्तरेकडील भागात असलेल्या या पबच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आगीच्या प्रचंड ज्वाळा बाहेर पडताना दिसत होत्या; त्याच वेळी लोक बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत होते आणि आकाशात दाट काळा धूर पसरला होता. पंतप्रधान अनुतिन चर्नविराकुल यांनी घटनास्थळी पत्रकारांना सांगितले की, 27 जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलाय; तसेच आगीचे कारण अद्याप तपासले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संपूर्ण परिसरात वेगाने दाट धूर पसरला : पंतप्रधान अनुतिन चर्नविराकुल यांनी सांगितले की, पबमध्ये सादरीकरण करणाऱ्या एका संगीतकाराने त्यांना माहिती दिली. त्याने मंचाजवळील सर्किट ब्रेकरमधून धूर निघताना पाहिला, त्यानंतर वीजपुरवठा खंडित झाला आणि स्फोट झाला; यानंतर संपूर्ण परिसरात वेगाने दाट धूर पसरला. अनुतिन यांनी पुढे सांगितले की, अनेक बळी पबच्या मागील बाजूस असलेल्या प्रसाधनगृहांमध्ये (रेस्टरूम्समध्ये) आढळले. बँकॉकचे गव्हर्नर चाडचार्ट सिट्टीपुंट यांनी सांगितले की, 63 जणांना रुग्णालयात नेण्यात आले असून, त्यापैकी 22 जणांची प्रकृती गंभीर आहे. मृतांची ओळख पटवण्याचे काम अधिकारी करत आहेत, कारण अनेकांकडे ओळखपत्रे नव्हती किंवा ते बेशुद्ध अवस्थेत होते, असे त्यांनी नमूद केले.
नातेवाईकांकडून माहिती गोळा करण्यासाठी एक नोंदणी केंद्र उभारलं : अग्निशमन दलाच्या जवानांना आग आटोक्यात आणण्यासाठी सुमारे अर्धा तास लागला. त्यानंतरच्या दृश्यांमध्ये जळालेली टेबले आणि खुर्च्या तसेच पबचा आतील जळून खाक झालेला भाग दिसून आला. आपल्या प्रियजनांचा शोध घेण्यासाठी आलेल्या नातेवाईकांकडून माहिती गोळा करण्यासाठी एक नोंदणी केंद्र उभारण्यात आले होते. गायिका सुकन्या वोंगवोंगवाई यांनी सांगितले की, त्या जवळच सादरीकरण करत असताना त्यांना आगीबद्दल समजले; त्यांच्या बँडमधील अनेक सदस्य त्या पबमध्ये सादरीकरण करत असल्याने त्या तातडीने घटनास्थळी पोहोचल्या. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे, तिघे रुग्णालयात दाखल आहेत आणि एकाचा अद्याप काहीही पत्ता लागलेला नाही.
आग लागताच सर्वत्र अंधार पसरला : "आत असलेल्यांकडून मला जे समजले त्यानुसार, आग लागताच सर्वत्र अंधार पसरला. वीजपुरवठा खंडित झाला होता आणि सगळीकडे धूर होता, त्यामुळे त्यांना इतरांचा शोध घेता आला नाही," असे त्या म्हणाल्या. थायलंडमध्ये यापूर्वीही अशा शोकांतिका घडल्या आहेत. 2022 मध्ये देशाच्या पूर्व भागात एका म्युझिक पबमध्ये लागलेल्या आगीत 14 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्याआधी एका दशकाहून अधिक काळ लोटल्यावर, 1 जानेवारी 2009 रोजी नवीन वर्षाच्या स्वागताच्या कार्यक्रमादरम्यान थायलंडची राजधानी असलेल्या शहरात 'सांतिका नाईटक्लब'मध्ये लागलेल्या आगीत 66 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि 200 हून अधिक लोक जखमी झाले होते; आतमध्ये फोडलेल्या फटाक्यांमुळे ही आग लागल्याचे मानले जाते.
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