G7 चा मोठा निर्णय: वाढते दर रोखण्यासाठी 10 कोटी बॅरल तेल आणि डिझेलचा आपत्कालीन साठा बाजारात आणणार
अमेरिका आणि युरोपमध्ये विक्रमी पातळीवर पोहोचलेले डिझेल आणि कच्च्या तेलाचे दर कमी करणे आणि जागतिक बाजारात स्थिरता आणणे हा आहे.
Published : October 3, 2026 at 10:30 AM IST
वॉशिंग्टन: जगातील सर्वात श्रीमंत लोकशाही देशांचा समूह असलेल्या 'G7' ने इंधनाचे गगनाला भिडलेले दर आणि जागतिक संकटाचा सामना करण्यासाठी एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. शुक्रवारी झालेल्या एका आपत्कालीन बैठकीत G7 देशांनी त्यांच्या धोरणात्मक आपत्कालीन साठ्यातून 10 कोटी बॅरल कच्चे तेल आणि डिझेल बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला. ही संपूर्ण प्रक्रिया पुढील चार महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा मुख्य उद्देश अमेरिका आणि युरोपमध्ये विक्रमी पातळीवर पोहोचलेले डिझेल आणि कच्च्या तेलाचे दर कमी करणे आणि जागतिक बाजारात स्थिरता आणणे हा आहे. या घोषणेनंतर लगेचच, युरोपमधील डिझेलचे दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील 'ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स'च्या किमतीत घट दिसून आली.
पुरवठा त्वरित सुरू होणार; IEA देखरेख करणार : फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी एका ब्रीफिंगदरम्यान सांगितले की, धोरणात्मक तेलसाठा बाजारात आणण्याच्या या योजनेचे नेतृत्व आणि समन्वय 'इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी' (IEA) करेल. सध्या G7 चे फिरते अध्यक्षपद फ्रान्सकडे आहे. या योजनेअंतर्गत इंधनाचा पुरवठा त्वरित सुरू केला जाईल. सुरुवातीला ज्या इंधनाचा सध्या सर्वात जास्त तुटवडा आहे, त्या डिझेलच्या पुरवठ्यावर विशेष लक्ष दिले जाईल. योजनेनुसार, ग्राहकांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी पहिल्या 20 दिवसांत डिझेलचा मोठा साठा बाजारात आणला जाईल आणि उर्वरित साठा पुढील चार महिन्यांत उपलब्ध करून दिला जाईल. राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन म्हणाले की, "हा संयुक्त निर्णय आणि एकजुटीचे प्रदर्शन निश्चितपणे जागतिक बाजारात इंधनाची उपलब्धता वाढवेल आणि किमतीत मोठी घट घडवून आणेल."
तेलाच्या किमती अचानक का वाढल्या? : गेल्या आठ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या इराणशी संबंधित संघर्षामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. दरम्यान, युक्रेनने रशियाच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर (रिफायनरी) केलेल्या ड्रोन हल्ल्यांनंतर रशियाने डिझेलच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. जरी युरोपीय देश रशियाकडून थेट डिझेल खरेदी करत नसले तरी रशियाच्या निर्यातीतील या खंडामुळे लॅटिन अमेरिकन देश आणि तुर्कीसारख्या देशांमध्ये युरोपीय बाजारातून डिझेल मिळवण्यासाठी चढाओढ निर्माण झाली आहे. या अनेकविध दबावामुळे अमेरिकेत डिझेलची सरासरी किंमत प्रति गॅलन ६.३७ डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे, ज्यामुळे सामान्य जनतेवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे.
ट्रम्प यांचा दबाव : खरं तर हा निर्णय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने आणलेल्या तीव्र दबावानंतर घेण्यात आला आहे. युरोपीय देशांनी त्यांच्या डिझेल साठ्यातून अतिरिक्त पुरवठा उपलब्ध करून न दिल्यास अमेरिका डिझेलच्या निर्यातीवर बंदी घालू शकते, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला होता. देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी युरोपची आयात केलेल्या डिझेलवर मोठी मदार असल्याने अमेरिकेच्या बंदीमुळे या प्रदेशात मोठे संकट ओढवू शकले असते. G7 च्या नवीन करारानुसार, सर्व सदस्य देशांनी आपापसातील ऊर्जा निर्यातीवर निर्बंध न घालण्याचे आणि इंधनाचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे वचन दिले आहे. या निर्णयाचे सोशल मीडियावर स्वागत करताना ट्रम्प यांनी सांगितले की, युरोप आपल्या साठ्यातून मोठ्या प्रमाणात डिझेल उपलब्ध करून देण्यास सहमत झाला असून ही प्रक्रिया त्वरित सुरू होणार आहे.
तज्ज्ञांचे मत काय? : या घोषणेमुळे बाजाराला काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी काही ऊर्जा तज्ञांना या निर्णयाबाबत चिंता वाटते. युद्धाच्या काळात आपत्कालीन धोरणात्मक साठा (strategic reserves) कमी करणे अत्यंत जोखमीचे ठरू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे; कारण नंतरच्या काळात अधिक किमतीला हा साठा पुन्हा भरून काढणे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त बोजा टाकणारे ठरेल. सध्या नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरही या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे; कारण वाढत्या महागाईमुळे सरकारांना प्रचंड राजकीय दबावाचा सामना करावा लागत आहे. 10 कोटी (100 दशलक्ष) बॅरल्स डिझेल उपलब्ध करून देण्याच्या G7 च्या या निर्णयामुळे महागाईबाबत जनतेला किती काळ टिकणारा दिलासा मिळतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
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