व्हिएतनाममध्ये भारतीय पर्यटकांचा मोठा अपघात; बोट उलटल्याने 15 जणांचा मृत्यू
प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, या दुर्घटनेत भारतीय पर्यटकांसह 15 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
Published : July 11, 2026 at 4:51 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 5:20 PM IST
हनोई: शनिवारी व्हिएतनाममधील 'फू क्वोक' (Phu Quoc) बेटाजवळ अनेक भारतीय पर्यटकांना घेऊन जाणारी एक बोट उलटली. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, या दुर्घटनेत भारतीय पर्यटकांसह 15 जणांचा मृत्यू झाला आहे. व्हिएतनामी न्यूज पोर्टल 'व्हीएनएक्सप्रेस इंटरनॅशनल' (VNExpress International) च्या माहितीनुसार, ही स्पीडबोट 32 भारतीय पर्यटक आणि चार कर्मचारी यांना घेऊन 'हॉन मे रुट' (Hon May Rut) ते 'आन थोई' (An Thoi) बंदराकडे जात होती. किनाऱ्यापासून सुमारे 400 मीटर अंतरावर असताना ती उलटली, ज्यामुळे बोटीवरील सर्वजण समुद्रात पडले. 'फू क्वोक' (Phu Quoc) विशेष आर्थिक क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीचा हवाला देत एका न्यूज पोर्टलने वृत्त दिले आहे की, सीमा रक्षक दल, नौदल, तटरक्षक दल आणि इतर पथके शोध आणि बचाव कार्यात सामील होण्यापूर्वीच जवळच्या पर्यटन बोटींनी मदतीसाठी धाव घेतली होती. या दुर्घटनेत एकूण 15 जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे.
बोट अपघातात आंध्र प्रदेशातील तिघांचा मृत्यू : मिळालेल्या वृत्तानुसार, मृतांमध्ये आंध्र प्रदेशातील तिघांचा समावेश आहे. कडपा जिल्ह्यातील मुडियम श्रीधर (वय 56), हिंदूपूर येथील रवी आणि मछलीपट्टणम येथील जयश्री यांचा यात मृत्यू झाला. श्रीधर हे कडपा येथे 'लावा' (Lava) फोनचे वितरक होते. याव्यतिरिक्त बंदर (मछलीपट्टणम) येथील किशोर यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे वृत्त आहे, तर कडपा येथीलच नईम नावाचा आणखी एक पर्यटक सुरक्षित आहे, कारण तो त्या बोटीत चढला नव्हता.
भारतीय दूतावासाकडून नियंत्रण कक्ष स्थापन : आंध्र प्रदेशचे शिक्षण आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) मंत्री नारा लोकेश यांनी व्हिएतनाममधील बोट अपघाताबाबत हनोई येथील भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. पीडितांना त्वरित मदत पुरवण्याचे आवाहन लोकेश यांनी केले. सरकार पीडितांना पूर्ण सहकार्य करेल आणि शक्य ती सर्व मदत पुरवली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी राज्यातील जनतेला दिली. दरम्यान, हनोई येथील भारतीय दूतावासाने सांगितले की, शोध आणि बचाव कार्य सुरू आहे. भारतीय दूतावासाने यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन केले आहेत. स्थानिक प्रशासन या घटनेबाबतची अचूक माहिती गोळा करत असल्याचे दूतावासाने नमूद केले. 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये दूतावासाने म्हटले आहे की, "एका दुर्दैवी घटनेत, व्हिएतनाममधील फू क्वोक बेटाजवळ अनेक भारतीय पर्यटकांना घेऊन जाणारी बोट उलटली."
+84 91 308 9165 या क्रमांकावर संपर्क साधता येणार : माहिती आणि मदत पुरवण्यासाठी हो ची मिन्ह सिटी येथील भारताचे वाणिज्य दूतावास (Consulate General) आणि हनोई येथील दूतावास येथे नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आल्याचेही या पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. बाधित कुटुंबांना माहिती आणि मदत देण्यासाठी हो ची मिन्ह सिटी येथील भारताच्या वाणिज्य दूतावासात एक नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. संपर्क क्रमांक खालीलप्रमाणे आहेत: त्याचप्रमाणे हनोई येथे एक नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) स्थापन करण्यात आला आहे, ज्याच्याशी +84 91 308 9165 या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल. कोणत्याही मदतीसाठी किंवा चौकशीसाठी आपण उपलब्ध असल्याचे भारतीय दूतावासाने कळवले आहे.
+84 36 281 7930
+84 91 552 37 14
+84 33 452 0414
हेही वाचाः
ट्रम्प यांच्या हत्येचा नवा कट? इस्रायलने अमेरिकेला दिला इशारा; ट्रम्प म्हणाले - 'मी त्यांच्या यादीत नंबर वन'
दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यावर स्फोट... जगभर पडसाद; मेलबर्नमधील भाषणात नरेंद्र मोदींकडून 'ऑपरेशन सिंदूर'चा उल्लेख