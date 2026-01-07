'लक्समबर्ग हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा भागीदार,' एस. जयशंकर यांनी पंतप्रधान ल्यूक फ्रीडेन यांची घेतली भेट
एस. जयशंकर यांनी लक्समबर्गचे पंतप्रधान ल्यूक फ्रीडेन यांची भेट घेतली. बैठकीदरम्यान दोघांनी वित्तीय सेवा, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमाच्या क्षेत्रात वाढत्या सहकार्यावर चर्चा केलीय.
लक्समबर्ग - भारत-लक्समबर्ग संबंध खूप खोल आहेत आणि भारत लक्समबर्ग एक महत्त्वाचा भागीदार मानतो, असंही परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी मंगळवारी सांगितलंय. लक्समबर्गचे परराष्ट्र मंत्री झेवियर बेटेल यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान डॉ. जयशंकर यांनी भारत आणि युरोपियन युनियनमधील संबंध अधिक दृढ केल्याबद्दल लक्समबर्गचे आभार मानले. तत्पूर्वी एस. जयशंकर यांनी लक्समबर्गचे पंतप्रधान ल्यूक फ्रीडेन यांची भेट घेतली. बैठकीदरम्यान दोघांनी वित्तीय सेवा, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमाच्या क्षेत्रात वाढत्या सहकार्यावर चर्चा केलीय. डॉ. जयशंकर यांनी ही माहिती इंटरनेट मीडियावर शेअर केली. भारत-ईयू संबंध मजबूत करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्र्यांनी लक्समबर्गच्या पंतप्रधानांचे आभार मानले.
पाकिस्तानसारखे वागणाऱ्यांबाबत...- जयशंकर यांचा संदेश स्पष्ट : परराष्ट्रमंत्री जयशंकर म्हणाले की, "आमच्यासाठी पाकिस्तानशी संबंध अपवाद आहेत. आजच्या जगात, मला असा देश दाखवा जो आपल्या शेजाऱ्याविरुद्ध पाकिस्तानसारखी धोरणे स्वीकारतो. गेल्या अनेक दशकांपासून प्रमुख पाकिस्तानी शहरांमध्ये दहशतवाद्यांची प्रशिक्षण शिबिरे उघडपणे कार्यरत आहेत आणि हे काही गुपित नाही. तेथील राज्य आणि सैन्य दहशतवादाला पाठिंबा देतात आणि तो सामान्य करण्याचा प्रयत्न करतात, जणू काही तो त्यांचा हक्क आहे. जगात आता कोणीही हे स्वीकारत नाही. हे लोक राज्य-पुरस्कृत दहशतवाद पसरवत आहेत हे सर्वांना माहिती आहे. हे एक कटू सत्य आहे, परंतु आपण ते दुर्लक्ष करू शकत नाही. हा विशिष्ट शेजारी त्याच प्रकारे वागेल या गृहितावर आधारित आपण आपली धोरणे तयार केली पाहिजेत. जे आपल्याशी सहकार्य करू इच्छितात आणि सकारात्मक राहू इच्छितात, त्यांच्याशी आपण चांगले वागू. परंतु जे पाकिस्तानसारखे वागतात त्यांच्याशी वेगळ्या पद्धतीने वागावे लागेल," असंही लक्समबर्गमधील भारतीय समुदायाशी संवाद साधताना जयशंकर यांनी टिप्पणी केलीय.
भारत आपल्या शेजाऱ्यांना मदत करण्यात आघाडीवर : जयशंकर यांनी भारताच्या "शेजारी प्रथम" धोरणाचे कौतुक केले आणि इतर शेजाऱ्यांसोबत सहकार्याची उदाहरणे दिली. ते म्हणाले, "आपले अनेक शेजारी आहेत आणि प्रत्येक जण अद्वितीय आहे. अलिकडेच श्रीलंकेला एका अभूतपूर्व चक्रीवादळाचा तडाखा बसला होता, ज्यामुळे प्रचंड विनाश झाला. चक्रीवादळ येताच, त्या दुपारी आमची पथके तिथे पोहोचली. आम्ही शोध आणि बचाव कार्यात खूप गुंतलो होतो आणि मदत साहित्य पोहोचवले. काही दिवसांतच पंतप्रधान मोदींनी मला पाठवले आणि मी एक मोठे पुनर्बांधणी पॅकेज देऊ केले. म्यानमारला विनाशकारी भूकंपाचा तडाखा बसला आणि म्यानमारमधील परिस्थितीमुळे खूप कमी देश मदतीसाठी पुढे आले. आम्ही मदत करणाऱ्यांपैकी पहिले होतो. आम्ही लागलीच एक लष्करी रुग्णालय स्थापन केले आणि शोध आणि बचाव पथके पाठवली. अफगाणिस्तानमध्येही भूकंप आला आणि तेव्हा आम्ही तिथे पोहोचणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी एक होतो."
भारतावर अवलंबून राहता येणार : परराष्ट्र मंत्री पुढे म्हणाले, "जेव्हा मोठे संकट येते आणि देशांकडे त्या परिस्थितीशी सामना करण्याची क्षमता नसते, तेव्हा ते स्वाभाविकपणे मदत करू शकणाऱ्या इतर देशांकडे पाहतात. आता आपल्या प्रदेशात असा विश्वास वाढत आहे की, अशा वेळी भारतावर अवलंबून राहता येणार आहे. हा आत्मविश्वास वर्षानुवर्षांच्या अनुभवातून आला आहे." कोविड महामारी दरम्यान जवळजवळ सर्व आपल्या शेजारी देशांना आमच्याकडून त्यांची पहिली लस मिळाली.
भारत आणि युरोपियन युनियन जवळ येताहेत : जयशंकर यांनी युरोपसोबतच्या संबंधांबद्दल आशावादी भूमिका व्यक्त केली. ते म्हणाले, "प्रत्येक देश आणि प्रदेश त्यांच्या हितसंबंधांचे पुनर्मूल्यांकन करीत आहे. मला विश्वास आहे की, सामान्य ज्ञान आज भारत आणि युरोपियन युनियनला खूप जवळ आणत आहे. मी मोठ्या आत्मविश्वासाने सांगू शकतो की, 2026 मध्ये युरोपसोबतचे संबंध आणखी वाढतील. भारताकडून युरोपकडे वेळ, ऊर्जा आणि लक्ष जास्त गुंतवले जाणार आहे."
