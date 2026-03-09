ETV Bharat / international

मोजतबा अली खमेनी सर्वोच्च नेते, घोषणा होताच इराणमध्ये जल्लोष

mojtaba khamenei
मोज्तबा खामेनी इराणचे नवे सर्वोच्च नेते (एपी) (AP)
ETV Bharat Marathi Team

March 9, 2026

इराणविरुद्ध अमेरिका-इस्रायल संयुक्त युद्धाच्या नवव्या दिवशी पहिल्यांदाच इराणच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करून मोठी वाढ करण्यात आली. अमेरिका आणि इस्रायली विमानांनी तेहरान आणि अल्बोर्झ प्रांतातील आणि जवळील पाच प्रमुख तेल सुविधांवर हल्ला केला. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात आग लागल्यानं राजधानीत धुराचे लोट दिसून आले. इराणी अधिकाऱ्यांनी तेल सुविधांवर झालेल्या हल्ल्यात किमान चार कर्मचारी ठार झाल्याची पुष्टी केली आहे. तर 28 फेब्रुवारीपासून युद्धादरम्यान इराणमध्ये एकूण मृतांची संख्या 1,200 पेक्षा जास्त झाली आहे.

7:34 AM, 9 Mar 2026 (IST)

मोजतबा अली खमेनी इराणचे सर्वोच्च नेते, अयातुल्ला अली यांचा चालविणार वारसा

अमेरिका आणि इस्रायली हल्ल्यांदरम्यान इराणनं दिवंगत अयातुल्ला अली खमेनी यांचे पुत्र मोजतबा अली खमेनी यांची नवे सर्वोच्च नेते म्हणून निवड केली आहे. इराणच्या प्रेस टीव्हीने एका एक्स-पोस्टमध्ये हे जाहीर केले. पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "इराणच्या तज्ञांच्या सभेनं अयातुल्ला सय्यद मोजतबा खमेनी यांची इस्लामिक रिपब्लिकचे नवे नेते म्हणून नियुक्ती केली आहे." मोजतबा खमेनी यांची सर्वोच्च नेते म्हणून निवड झाल्यानंतर इराणमध्ये जल्लोष झाला. मोठ्या संख्येनं लोक आनंद व्यक्त करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. आयआरजीसी आणि सशस्त्र दलांच्या जनरल स्टाफने मोजतबा खमेनी यांना पाठिंबा दर्शविला आहे.

इराण इस्त्रायल युद्ध
