Israel US Attack Iran Live Updates : पीव्ही सिंधू दुबई विमानतळावर अडकली, म्हणाली, परिस्थिती भयावह

Israel US Attack Iran Live Updates
अमेरिका-इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यांचे लाईव्ह अपडेट्स (AFP)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 1, 2026 at 9:17 AM IST

तेहरान: इस्त्रायल आणि अमेरिका यांचे इराणवर संयुक्त हल्ले आज रविवार (1 मार्च) देखील सुरूच असून इराणकडूनही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. युद्धाच्या दुसऱ्या दिवशी, रविवारी इराणमधील अनेक ठिकाणी स्फोटांचे आवाज ऐकू आल्याचं वृत्त आहे.

यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला होता की ,एका हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला अली खामेनेई ठार झाले आहेत. या हल्ल्यात त्यांच्या मुली, जावई आणि नातीचाही मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. यानंतर आज इराणी माध्यमांनीही खामेनेई यांच्या मृत्यूची पुष्टी केल्याचं वृत्त आहे. तसेच या हल्ल्यांमध्ये इराणचे संरक्षणमंत्री अमीर नसीरजादेह आणि रिव्होल्युशनरी गार्ड्सचे कमांडर मोहम्मद पाकपोर यांचाही मृत्यू झाल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान, इराणमधील अनेक भागांत लोक हातात पोस्टर्स घेऊन रस्त्यावर उतरल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.

LIVE FEED

9:10 AM, 1 Mar 2026 (IST)

पीव्ही सिंधू दुबई विमानतळावर अडकली

अमेरिका-इराणच्या वाढत्या तणावामुळे भारताची फुलराणी स्टार बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधू दुबई विमानतळावर अडकली आहे. सिंधूने इंस्टाग्रामवर गर्दी असलेल्या विमानतळाचा व्हिडिओ पोस्ट केला आणि कॅप्शन दिलं की, "पुढील सूचना मिळेपर्यंत सर्व उड्डाणे स्थगित.

सिंधूने नंतर सांगितलं की, ती सुरक्षित आहे आणि तिच्या टीमसोबत आहे. तिनं सांगितले की ज्या वेगाने तणाव वाढला होता तो 'भयानक' होता. सिंधूनं इंस्टाग्रामवर लिहिलं, "सध्या काय घडत आहे हे समजणे कठीण आहे.

9:10 AM, 1 Mar 2026 (IST)

अहमद वाहिदी यांची इराणी लष्कराचे नवे प्रमुख म्हणून नियुक्ती

इराणी सरकारी टीव्हीने ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी यांची आयआरजीसीचे नवे कमांडर-इन-चीफ म्हणून पुष्टी केली आहे. ते जनरल मोहम्मद पाकपौर यांची जागा घेतील.

US ISRAEL IRAN STRIKES ON IRAN
AYATOLLAH KHAMENEI KILLED
US IRAN WAR
इराण अमेरिका लाईव्ह अपडेट्स
US ISRAEL ATTACKS IRAN LIVE

