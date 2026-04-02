'परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी आम्ही सर्वकाही करण्यास तयार' : पुतिन
Published : April 2, 2026 at 8:38 AM IST|
Updated : April 2, 2026 at 5:23 PM IST
इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलनं केलेल्या हल्ल्याचा आज 34 वा दिवस आहे. इराणसोबतच्या युद्धाच्या संदर्भात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज अमेरिकन नागरिकांना संबोधित केले. यावेळी ते म्हणाले, " अमेरिकेनं आपली बहुतांश उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. आता केवळ काही उर्वरित कामे पूर्ण करायची शिल्सत आहेत. लष्करी मोहिमा सध्या तरी सुरूच राहतील. परंतु हे युद्ध लवकरच संपणार आहे", असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. त्यांनी पुढे सांगितलं की, 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) या तेलाच्या वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या मार्गांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आता इतर देशांवर असेल".
इराणच्या आयआरजीसीने म्हटले, आखाती देशांमधील तळांवर केलेले हल्ले एक इशारा आहे
इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (आयआरजीसी) 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस'च्या ९० व्या टप्प्यात आखाती प्रदेशातील अमेरिकेशी संबंधित पोलाद प्रकल्पांना लक्ष्य केल्याचा दावा केला आहे.
इराणी प्रसारमाध्यमांनी प्रसारित केलेल्या एका निवेदनात, आयआरजीसीने म्हटले आहे की, आठवड्याच्या अखेरीस झालेल्या पूर्वीच्या हल्ल्यांनंतर त्यांनी संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) अबू धाबीमधील पोलाद प्रकल्पांवर आणि बहरीनमधील ॲल्युमिनियम प्रकल्पांवर हल्ला केला.
"हे हल्ले एक इशारा आहेत, आणि जर इराणी उद्योगांवर पुन्हा हल्ला झाला, तर पुढील प्रत्युत्तर अधिक वेदनादायक असेल, ज्यात कब्जा करणाऱ्या राजवटीच्या मुख्य पायाभूत सुविधांवर आणि या प्रदेशातील अमेरिकन आर्थिक उद्योगांवर हल्ला केला जाईल," असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
"हा संघर्ष लवकरात लवकर संपलेला आम्हाला पाहायचा आहे. परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी आम्ही सर्वकाही करण्यास तयार आहोत," असे रशियन राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले, असे एसपुतनिकने वृत्त दिले आहे.
'अमेरिकेसह इस्रायलवर अधिक जबरदस्त आणि विनाशकारी हल्ले करू'-इराणचा इशारा
इराणच्या सशस्त्र दलांच्या संयुक्त कमांडच्या प्रवक्त्यानं अमेरिका आणि इस्रायलला अधिक जबरदस्त, व्यापक आणि विनाशकारी कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटलं की," आमच्या अफाट आणि धोरणात्मक क्षमतांबद्दल तुम्हाला काहीही ठाऊक नाही. आम्ही धोरणात्मक क्षेपणास्त्रे, लांब पल्ल्याचं आक्रमक ड्रोन, आधुनिक हवाई सुरक्षा यंत्रणा, इलेक्ट्रॉनिक युद्धसामग्री आणि आमची विशेष उपकरणे यांच्या निर्मिती केंद्रांचा नाश केला आहे, असा भ्रम तुम्ही बाळगू नका. अशा चुकीच्या समजुतीमुळे, तुम्ही दलदलीत आधीच अडकले आहात. ती दलदल तुम्ही स्वतःच अधिक खोल कराल," असे त्यांनी म्हटलं आहे.
'माझ्या नेतृत्वाखाली, अमेरिका खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायुच्या उत्पादनात जगात प्रथम'- ट्रम्प
राष्ट्राला संबोधित करताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, "आमच्या 'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' (Drill, Baby, Drill) कार्यक्रमामुळे, अमेरिकेकडे नैसर्गिक वायूचा (गॅसचा) प्रचंड साठा उपलब्ध आहे. माझ्या नेतृत्वाखाली अमेरिका जगातील खनिज तेल आणि वायूचा अव्वल उत्पादक देश ठरला आहे. यात व्हेनेझुएलाकडून देशाला मिळणाऱ्या लक्षावधी बॅरल्सचा हिशोबही धरलेला नाही. ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांमुळे, आम्ही सौदी अरेबिया आणि रशिया या दोघांच्या एकत्रित उत्पादनापेक्षाही अधिक खनिज तेल आणि नैसर्गि वायूचे उत्पादन करत आहोत. हा आकडा लवकरच आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. जगात आमच्या देशासारखा दुसरा कोणताही देश नाही. भविष्याच्या दृष्टीने आम्ही अत्यंत भक्कम स्थितीत आहोत."