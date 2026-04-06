इस्रायलचा इराणच्या राजधानीत निवासी इमारतीवर हल्ला, 13 जण ठार
अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा आज 38 वा दिवस आहे. जर तेहरान सरकारनं सोमवारी दिलेल्या मुदतीपर्यंत 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) पुन्हा खुली केली नाही, तर इराणच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ला करण्याचा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला. सोमवारी त्यांनी इराणसोबतच्या वाटाघाटींमध्ये काही प्रमाणात यश मिळण्याची शक्यताही सूचित केली. वृत्तवाहिनीशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, इराणसोबत एखादा करार होण्याची प्रबल शक्यता आहे. यापूर्वी रविवारी, सोशल मीडियावर केलेल्या एका शिवराळ भाषेत लिहिलेल्या पोस्टमध्ये, ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं की, इराणमध्ये मंगळवार हा दिवस "वीज प्रकल्प दिन आणि पूल दिन—असे दोन्ही दिवस एकाच वेळी" साजरा करणारा ठरेल. मात्र, तसे काहीही घडणार नाही. आज सकाळी 'इराणी रिव्होल्युशनरी गार्ड्स'ने (IRGC) असा दावा केला की, इराणमध्ये बेपत्ता झालेल्या एका अमेरिकन लढाऊ विमानातील कर्मचाऱ्यांचा शोध घेणारे अमेरिकेचे C-130 हे विमान नष्ट करण्यात आलं आहे. पाडलेल्या लढाऊ विमानातील वैमानिकाचा शोध घेणारे अमेरिकेचे एक शत्रू-विमान, इस्फाहानच्या दक्षिणेस इस्लामी लढाऊ सैनिकांनी नष्ट केलं, असे गार्ड्सच्या हवाल्याने 'तस्निम' या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.
इराणची राजधानी तेहरानच्या नैऋत्येकडील एका शहरातील निवासी इमारतीवर सोमवारी पहाटे झालेल्या इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यात किमान 13 जण ठार झाले, असे इराणी माध्यमांनी वृत्त दिलं आहे. इस्लामशरजवळ इमारतीवर हल्ला का करण्यात आला, हे स्पष्ट झाले नाही. सोमवारी पहाटे झालेल्या या हल्ल्यांची जबाबदारी इस्रायल किंवा अमेरिकेनं स्वीकारली नाही. परंतु ट्रम्प यांनी इराणला होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडावी, अशी शिवीगाळयुक्त धमकी दिल्यानंतर हे हल्ले झालेत.