US Israel Iran War LIVE : इराणकडून पर्यटन स्थळांना धमक्या; अमेरिकेकडून मध्यपूर्वेत आणखी तीन युद्धनौका तैनात

अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्ध (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 21, 2026 at 8:58 AM IST

दरम्यान, इराणच्या लष्करी प्रवक्ते अबुलफझल शेकार्ची यांनी इशारा दिला आहे की, जगभरातील पार्क, पर्यटनस्थळं आणि मनोरंजन क्षेत्रं तेहरानच्या शत्रूंसाठी सुरक्षित राहणार नाहीत. हा इशारा इराणी सरकारी माध्यमांद्वारे देण्यात आला. या युद्धाचा परिणाम धार्मिक स्थळांवरही दिसत आहे. अल-अक्सा मशीद येथे यंदा ईदची नमाज अदा केली जाणार नाही. 1967 नंतर पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी इस्रायलनं इराणवर हल्ला केल्यानंतर सुरू झालेला संघर्ष अजूनही सुरू आहे.

युद्धाचा ऊर्जा क्षेत्रावरही मोठा परिणाम झाला आहे. कतार एनर्जीच्या सीईओंच्या माहितीनुसार, इराणी हल्ल्यांमुळे कतारच्या एलएनजी निर्यात क्षमतेपैकी सुमारे 17% भाग ठप्प झाला आहे. दुरुस्तीमुळे पुढील 3 ते 5 वर्षे दरवर्षी 12.8 दशलक्ष टन उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. तसेच, इस्लामी क्रांतिकारक रक्षक दल (Islamic Revolutionary Guard Corps) यांनी चेतावणी दिली आहे की, इराणच्या ऊर्जा सुविधांवर हल्ला झाल्यास खाडीतील तेल आणि गॅस प्रकल्पांचे पूर्ण विनाश होऊ शकतो.

LIVE FEED

8:52 AM, 21 Mar 2026 (IST)

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'नाटो'ला म्हटले 'भित्रे'

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'नाटो' (NATO) या संघटनेला "भित्रे" असे संबोधले आहे. ट्रम्प यांनी असा दावा केला की, अण्वस्त्रसज्ज इराणला रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या लढ्यात सहभागी होण्याची या संघटनेची इच्छा नाही.

8:51 AM, 21 Mar 2026 (IST)

अमेरिका मध्य पूर्वेत आणखी तीन युद्धनौका तैनात करणार

अमेरिकन लष्कर मध्य पूर्वेत आणखी तीन युद्धनौका आणि सुमारे २,५०० मरिन्स (लष्करी जवान) तैनात करत आहे. 'एपी' या वृत्तसंस्थेने एका अधिकृत सूत्राचा हवाला देत ही माहिती दिली आहे. या सर्व युद्धनौका सॅन डिएगो बंदरातून यापूर्वीच रवाना झाल्या असून, सध्या त्या मध्य पूर्वेच्या दिशेने प्रवास करत आहेत.

8:51 AM, 21 Mar 2026 (IST)

ठामपणे उभे राहिल्याबद्दल मोजतबा यांनी जनतेचे कौतुक केले

इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी यांनी संघर्षाला तीन आठवडे उलटल्यानंतर आणखी एक लेखी निवेदन जारी केले असून, त्यामध्ये त्यांनी इराणी जनतेच्या खंबीरपणाचे आणि निश्चयाचे कौतुक केले आहे. शुक्रवारी खामेनी यांनी म्हटले की, अमेरिकेने आणि इस्रायलने हे हल्ले या गैरसमजातून घडवून आणले होते की, प्रमुख नेत्यांची हत्या करून आपण येथील सरकार उलथवून टाकू शकतो. 'नवरोज' म्हणजेच पर्शियन नववर्ष या शुभप्रसंगी जारी करण्यात आलेले त्यांचे हे पत्र इराणी दूरचित्रवाणीवर वाचून दाखवण्यात आले. आपले वडील अयातुल्ला खामेनी यांच्या निधनानंतर सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यापासून, खामेनी हे सार्वजनिकरित्या कोठेही दिसून आलेले नाहीत.

8:51 AM, 21 Mar 2026 (IST)

युद्धात सहा भारतीयांचा मृत्यू- परराष्ट्र मंत्रायल

पश्चिम आशियामध्ये वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी जाहीर केले की, विविध घटनांमध्ये सहा भारतीय नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, तर एक नागरिक अद्याप बेपत्ता आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव (आखात विभाग), असीम आर. महाजन यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, "सौदी अरेबिया, ओमान, इराक आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) येथे स्थित आमची दूतावासे, बेपत्ता असलेल्या भारतीय नागरिकाबाबत तसेच मृत भारतीय नागरिकांचे पार्थिव लवकरात लवकर भारतात परत आणण्याच्या प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नियमित संपर्कात आहेत."

