US-Israel-Iran War LIVE : ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतरही हल्ले सुरूच; अमेरिकेशी चर्चा झाली नसल्याचं इराणचं स्पष्टीकरण

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 24, 2026 at 9:20 AM IST

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाचा आज मंगळवार (२४ मार्च) रोजी २५वा दिवस आहे. गेल्या चार आठवड्यांतील घडामोडींमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणांना विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. त्यांनी इराणच्या ऊर्जा आणि वीज पायाभूत सुविधांवरील नियोजित हल्ले ५ दिवसांसाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे.

ट्रम्प यांनी सांगितलं की, तेहरानसोबत अत्यंत सकारात्मक आणि ठोस चर्चा झाली असून तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, इराणनं हा दावा फेटाळून लावत अशी कोणतीही चर्चा झालेली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इराणवरील लष्करी कारवाया पूर्ववत सुरू असल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे एका बाजूला राजनैतिक हालचाली सुरू असताना, दुसऱ्या बाजूला लष्करी संघर्ष कायम असल्याचं चित्र दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गाकडे जगाचं लक्ष केंद्रित झालं आहे. जागतिक तेल पुरवठ्याचा मोठा हिस्सा या मार्गावरून वाहत असल्यानं, व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी अनेक देशांकडून होत आहे. लष्करी तयारी आणि राजनैतिक चर्चा या दोन्ही प्रक्रिया एकाच वेळी सुरू असून, पुढील काही दिवसांत परिस्थिती कोणतं वळण घेते याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे.

9:12 AM, 24 Mar 2026 (IST)

इस्रायलवरील हल्ल्यांमध्ये 16 ठार, 4,564 जखमी: आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक

इराण आणि त्याच्या छुप्या लढाऊ गटांनी केलेल्या हल्ल्यांमुळे इस्रायलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली आहे. इस्रायलच्या आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयकांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, आरोग्य मंत्रालयाने या गोष्टीला दुजोरा दिला आहे की, इराणसोबतच्या या संघर्षात आतापर्यंत 16 लोकांचा मृत्यू झाला असून, 4,564 इस्रायली नागरिकांनी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपचार घेतले आहेत.

यापैकी काही व्यक्ती थेट क्षेपणास्त्रांमुळे किंवा क्षेपणास्त्रांच्या तुकड्यांमुळे जखमी झाल्या, तर काहींना आश्रय शोधत असताना दुखापत झाली. सर्वात अलीकडील मृत्यू सोमवारी लेबनॉन सीमेवर झाला. जिथे हिजबोल्लाच्या तोफगोळ्यांच्या माऱ्यात एका शेतकऱ्याचा बळी गेला.

9:11 AM, 24 Mar 2026 (IST)

आम्ही इराण आणि लेबनॉन या दोन्ही ठिकाणी हल्ले सुरूच ठेवले आहेत: नेतान्याहू

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी ट्विट केले, "आज दिवसाच्या सुरुवातीलाच, मी माझे मित्र राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी चर्चा केली. करारात निश्चित करण्यात आलेली युद्धाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, अमेरिकन लष्कराच्या साथीने आम्ही मिळवलेल्या प्रचंड यशाचा प्रभावीपणे वापर करण्याची संधी उपलब्ध आहे, असे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे मानणे आहे."

एक असा करार, जो आमच्या अत्यंत महत्त्वाच्या हितसंबंधांचे रक्षण करेल. त्याच वेळी, आम्ही इराण आणि लेबनॉन या दोन्ही ठिकाणी आमचे हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. आम्ही क्षेपणास्त्र आणि अणुकार्यक्रमांना नेस्तनाबूत करत आहोत आणि हिजबुल्लाहवर सातत्याने व तीव्र प्रहार करत आहोत. अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच, आम्ही आणखी दोन अणुशास्त्रज्ञांना कंठस्नान घातले; आणि आमचा हात अजूनही सज्ज आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आमच्या अत्यंत महत्त्वाच्या हितसंबंधांचे रक्षण करू.

9:11 AM, 24 Mar 2026 (IST)

इराणकडून अमेरिकेसोबतच्या चर्चेचा इन्कार

इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बागाई यांनी, तेहरानने वॉशिंग्टनसोबत कोणतीही चर्चा केल्याचा इन्कार केला आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Hormuz Strait) आणि युद्धाचा अंत करण्याच्या अटींबाबत इस्लामिक प्रजासत्ताकाची भूमिका आजही कायम आहे. बागाई यांनी सोमवारी सरकारी वृत्तसंस्था 'IRNA' ला सांगितले की, फेब्रुवारीच्या अखेरीस अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या संयुक्त आक्रमणाची सुरुवात झाल्यापासून, इराणचा वॉशिंग्टनशी कोणताही संपर्क झालेला नाही. तसेच 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' किंवा लादलेल्या युद्धाचा अंत करण्याच्या अटींबाबत इराणच्या भूमिकेतही कोणताही बदल झालेला नाही.

तत्पूर्वी, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले की, त्यांनी 'युद्ध विभागा'ला (Department of War) इराणमधील वीज केंद्रांवरील हल्ले पाच दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले आहेत. वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यात 'अर्थपूर्ण चर्चा' झाल्याचा दावा त्यांनी केला. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील परिस्थिती तेहरानने पूर्ववत न केल्यास, आपण त्यांच्या ऊर्जा सुविधांवर हल्ले करू, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने पर्शियन आखातात स्थित असलेल्या अशा वीज केंद्रे आणि ऊर्जा सुविधांची एक यादी प्रसिद्ध केली, ज्यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते.

