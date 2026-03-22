US Israel Iran War LIVE: इस्रायलच्या न्युक्लियर साईटजवळील 'डिमोना'वर इराणचा मोठा हल्ला; 100 हून अधिक जखमी.

इराण इस्रायल युद्ध (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 22, 2026 at 8:59 AM IST

अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष आता 23व्या दिवशी (22 मार्च) पोहोचला असून परिस्थिती अधिक गंभीर होत चालली आहे. शनिवारी (21 मार्च) इस्त्रायलनं इराणमधील नतांज न्यूक्लियर साइटवर हल्ला केल्यानंतर इराणनं त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे.

मीडिया रिपोर्टनुसार, इराणकडून करण्यात आलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमध्ये इस्त्रायलच्या दक्षिणेकडील डिमोना शहरासह अराद परिसराला मोठा फटका बसला आहे. डिमोना इथं इस्त्रायलची महत्त्वाची न्यूक्लियर सुविधा असून, या हल्ल्यामुळे अनेक निवासी इमारतींचे मोठं नुकसान झालं आहे.

इस्त्रायली बचाव पथकांच्या माहितीनुसार, या हल्ल्यांत 100 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. अरादमध्ये किमान 88 जण जखमी असून त्यापैकी 10 जणांची प्रकृती गंभीर आहे. डिमोना इथं 39 जण जखमी झाले आहेत. हल्ल्यानंतर इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्हू यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत इराणविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही इराणला कडक इशारा दिला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं आहे की, इराणनं पुढील 48 तासांत होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) कोणत्याही अडथळ्याशिवाय खुली केली नाही, तर अमेरिका इराणच्या वीज प्रकल्पांवर हल्ला करून त्यांना उद्ध्वस्त करेल.

होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या मार्गातून भारतासह अनेक देशांमध्ये तेल आणि गॅस पुरवठा होतो, त्यामुळे या भागातील तणावाचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि इंधन दरांवर होण्याची शक्यता आहे.

8:50 AM, 22 Mar 2026 (IST)

आम्ही शत्रूंवर हल्ले सुरूच ठेवू - बेंजामिन नेतन्याहू

या हल्ल्यानंतर, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी स्पष्ट केले की, देश आपली लष्करी कारवाई सुरूच ठेवेल. इस्रायली पंतप्रधान म्हणाले, "आमच्या भविष्यासाठी सुरू असलेल्या लढ्यातील ही एक अत्यंत कठीण संध्याकाळ आहे." त्यांनी पुढे नमूद केले, "सर्व आघाड्यांवर आमच्या शत्रूंवर हल्ले करणे सुरूच ठेवण्याचा आम्ही निर्धार केला आहे."

8:50 AM, 22 Mar 2026 (IST)

इराणचा इस्रायलवर मोठा हल्ला; अराद आणि दिमोनामध्ये 100 हून अधिक जखमी

इराणच्या हल्ल्यांमुळे अराद आणि दिमोना येथे 100 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या माहितीला दुजोरा देत सांगितले की, या हल्ल्यात मुलांसह 100 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. रविवारी, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी अरादचे महापौर याईर मायान यांच्याशी संवाद साधला आणि जखमींसाठी प्रार्थना व्यक्त केली.

'X' वरील एका पोस्टमध्ये मंत्रालयाने म्हटले आहे. "इराणी राजवटीने क्षेपणास्त्रांद्वारे नागरिकांना लक्ष्य करून अराद आणि दिमोनाची जाणीवपूर्वक नासधूस केली. मुलांसह 100 हून अधिक लोक जखमी झाले. हा एक उघड-उघड युद्ध गुन्हा आहे. हे निव्वळ दहशतवादच आहे." दिमोना हे दक्षिणेकडील एक शहर असून, तिथे इस्रायलची अणुऊर्जा सुविधा (nuclear facility) स्थित आहे.

8:49 AM, 22 Mar 2026 (IST)

डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला धमकी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला धमकी दिली असून, जर तेहरानने 48 तासांच्या आत 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) पुन्हा खुला केला नाही, तर इराणमधील ऊर्जा प्रकल्प नष्ट केले जातील, असे त्यांनी म्हटले आहे.

8:49 AM, 22 Mar 2026 (IST)

इस्रायलच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या 20 दिवसांच्या बाळासाठी इराणमध्ये शोक

'फार्स न्यूज एजन्सी'च्या माहितीनुसार, अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या मोहम्मद अली कायलहा या 20 दिवसांच्या बाळावर, इराणमधील 'काझविन' शहरात अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. 'फार्स'ने 'X' वर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओ क्लिपमध्ये, एक व्यक्ती कफनात गुंडाळलेलं त्या बाळाचं पार्थिव उचलून घेताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे, कायलहाच्या मृत्यूमुळे झालेला शोक व्यक्त करणाऱ्या घोषणांचा मोठा जमाव देत असल्याचे दिसून येतं. तेहरान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, तेहरानमधील 'माजिदीये' या निवासी भागात झालेल्या एका हल्ल्यात, या बाळाचा त्याच्या आई आणि भावासोबत मृत्यू झाला. 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध युद्ध पुकारल्यापासून, या देशामध्ये आतापर्यंत किमान 204 मुलांचा मृत्यू झाला आहे.

