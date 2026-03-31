US Israel Iran War LIVE : युद्धाचा खर्च अरब राष्ट्रांनी उचलावा, ट्रम्प यांची इच्छा- व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिवांचं वक्तव्य
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध अधिक तीव्र होत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर व्हाइट हाऊसच्या प्रेस सचिवांनी सोमवारी (30 मार्च) सांगितलं की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे या युद्धाचा खर्च उचलण्यासाठी अरब देशांकडे मदतीची मागणी करण्याच्या विचारात आहेत. मात्र, याबाबत अधिकृत भूमिका राष्ट्राध्यक्ष स्वतःच स्पष्ट करतील, असं त्यांनी नमूद केलं.
दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला कडक इशारा दिला आहे. संघर्ष थांबवण्यासाठी कोणताही करार झाला नाही आणि होर्मुज सामुद्रधुनी पुन्हा खुली झाली नाही, तर इराणमधील वीज प्रकल्प, तेलविहिरी आणि खार्ग बेट उद्ध्वस्त करण्याची धमकी त्यांनी दिली आहे.
यापूर्वी ‘फायनान्शियल टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प यांनी इराणच्या तेलसाठ्यावर नियंत्रण मिळवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी दिलेल्या ताज्या वक्तव्यात सांगितलं की, इराणसोबत युद्ध समाप्त करण्यासाठी अमेरिका 'नवीन आणि अधिक समजूतदार सरकार'सोबत गंभीर चर्चा करत आहे. मात्र, लवकरात लवकर कोणताही करार झाला नाही, तर इराणमधील रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या खार्ग बेटाचा पूर्णतः नाश करण्याची धमकीही त्यांनी दिली.
दरम्यान, अमेरिका आणि इस्रायलनं सोमवारी इराणवर आपले हल्ले सुरूच ठेवले, जरी संघर्षविरामाच्या प्राथमिक चर्चेत काही सकारात्मक संकेत मिळत असल्याचे दिसत होते. त्याचवेळी, तेहराननं खाडीतील अरब देशांना लक्ष्य करत कुवैतमधील एका महत्त्वाच्या पाणी आणि वीज प्रकल्पावर हल्ला केला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
युद्ध संपवण्यासाठी पाकिस्तानकडून कूटनीतिक प्रयत्न सुरू असताना, ट्रम्प यांनी असा दावा केला की इराणनं सन्मानाच्या प्रतीक म्हणून सोमवारपासून होर्मुझ सामुद्रधुनीतून 20 तेल टँकर्सना मार्ग देण्यास सहमती दर्शवली आहे.
याचदरम्यान, चीननेही सोमवारी जाहीर केलं की इराण आणि अमेरिका यांच्यात मध्यस्थी करण्यासाठी पाकिस्तान करत असलेल्या प्रयत्नांना आपला पाठिंबा आहे. या सर्व घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तणाव कायम असून परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील बनली आहे.
लेबनॉनमध्ये तीन शांतता सैनिकांचा मृत्यू: संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 24 तासांत दक्षिण लेबनॉनमध्ये तीन शांतता सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे. हे तिन्ही सैनिक इंडोनेशियाच्या लष्करातील होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या लेबनॉनमधील अंतरिम दलाने (UNIFIL) सोमवारी (स्थानिक वेळेनुसार) दुजोरा दिला की, दक्षिण लेबनॉनमध्ये एका अनाकलनीय स्फोटात सापडल्यामुळे त्यांच्या शांतता सैनिकांचा मृत्यू झाला. या अंतरिम दलाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, ही घटना दक्षिण लेबनॉनमधील 'बनी हय्यान' (Bani Hayyan) जवळ घडली. गेल्या 24 तासांत या मोहिमेतील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत घडलेली ही दुसरी प्राणघातक घटना आहे. शांततेच्या कार्यासाठी सेवा बजावत असताना कोणालाही आपला जीव गमवावा लागू नये, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतरिम दलाने म्हटले आहे.
ब्रिटनमध्ये डिझेलच्या संभाव्य तुटवड्याचे संकट
ब्रिटनला "काही आठवड्यांच्या आतच" डिझेलच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागू शकतो. तज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, हे ऊर्जा संकट १९७० च्या दशकातील संकटापेक्षाही अधिक गंभीर असण्याची शक्यता आहे. डिझेलच्या तुटवड्याच्या या धोक्याचा सामना करण्यासाठी मंत्रीमंडळ वेगाने पावले उचलत आहे; दुसरीकडे, मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या अशांततेमुळे ब्रिटिश जनतेचे आधीच "आर्थिक नुकसान" होत आहे.
इराणसोबतच्या युद्धाचे संभाव्य दुष्परिणाम जवळ येत असल्याबाबतची चिंता वाढत असताना, कीर स्टार्मर आणि रॅचेल रीव्हज हे या संकटावर चर्चा करत आहेत. सरकार आपत्कालीन पर्यायी योजना (contingency plans) तयार करत असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे; तरीही, ब्रिटिश जनतेने आपले दैनंदिन व्यवहार नेहमीप्रमाणेच सुरू ठेवावेत, असे आवाहन सरकारने केले आहे.
युद्धाचा खर्च अरब राष्ट्रांनी उचलावा - ट्रम्प
व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरींनी सोमवारी सांगितले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे इराणसोबतच्या युद्धाचा खर्च उचलण्याची विनंती अरब राष्ट्रांना करण्याबाबत विचार करत आहेत. अशा संघर्षाचा खर्च उचलण्यात अरब राष्ट्रे मदत करतील का, असे विचारले असता, त्यांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या आधीच यावर कोणतेही विधान करण्यास नकार दिला; मात्र ही कल्पना ट्रम्प यांच्या मनात नक्कीच आली आहे, हे त्यांनी मान्य केले.
आम्ही इराणच्या संसदेच्या अध्यक्षांशी चर्चा करत आहोत - ट्रम्प
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 'न्यू यॉर्क पोस्ट'ला सांगितले की, त्यांचे प्रशासन इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर घालीबाफ यांच्याशी चर्चेत व्यस्त आहे. घालीबाफ हे अमेरिकेसोबत काम करण्यास इच्छुक आहेत का, असे विचारले असता ट्रम्प यांनी उत्तर दिले, "ते आपल्याला समजेल. साधारण एका आठवड्यात मी तुम्हाला त्याबद्दल सांगेन."
अमेरिकेशी कोणतीही थेट चर्चा झाली नाही - इराण
रॉयटर्सच्या एका वृत्तानुसार, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बाघाएई यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका आणि इस्रायलने तेहरानला पाठवलेले प्रस्ताव हे प्रामुख्याने "अवास्तव, अतार्किक आणि अतिरेकी" स्वरूपाचे होते. बाघाएई यांनी पुढे स्पष्ट केले की, अमेरिकेशी अद्याप कोणतीही थेट चर्चा झालेली नाही. त्यांनी नमूद केले की, आतापर्यंतच्या वाटाघाटी केवळ मध्यस्थांमार्फतच पार पडल्या आहेत.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून ट्रम्प यांनी इराणला अल्टिमेटम दिला
इराणसोबत सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका इराणच्या नवीन सरकारसोबत चर्चा करत आहे. त्यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत अल्टिमेटम दिला आहे. त्यांनी इशारा दिला आहे की, जर होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली नाही केली, तर खार्ग बेटावरील तेल विहिरींना लक्ष्य केले जाईल.