US-Israel-Iran War LIVE : युद्धाच्या गंभीर परिणामांचा अंदाज कोणीही लावू शकत नाही, त्याची तुलना फक्त कोविड महामारीशी होऊ शकते- रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा आज (27 मार्च) २८वा दिवस आहे. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA) ने इराणमधील बुशहर अणुऊर्जा प्रकल्पाजवळ झालेल्या कथित लष्करी हल्ल्यांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पाला नुकसान झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर रेडिओलॉजिकल हानी होऊ शकते, असा इशारा संस्थेनं दिला आहे. ‘टाइम्स ऑफ इस्त्रायल’च्या अहवालानुसार, इस्त्रायली संरक्षण दलाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल एयाल झमीर यांनी इशारा दिला आहे की, पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे आणि सैनिकांच्या कमतरतेमुळे इस्त्रायलची लष्करी ताकद कमी होऊ शकते, अगदी सैन्य कोसळण्याचीही शक्यता आहे.
खरं तर, 28 फेब्रुवारीपासून इस्त्रायल आणि अमेरिकन सैन्याने इराणची राजधानी तेहरान तसेच इतर शहरांवर हवाई हल्ले सुरू ठेवले आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने इस्त्रायल आणि खाडी देशांतील अमेरिकन लष्करी तळांवर हल्ले केले आहेत. इराणचे उप-आरोग्य मंत्री अली जाफेरियन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिका-इस्त्रायलच्या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत किमान 1,937 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ला करण्याची मुदत 10 दिवसांनी वाढवून 6 एप्रिलपर्यंत वाढवली आहे. त्यांनी सांगितलं की, युद्ध संपवण्यासाठी सुरू असलेल्या चर्चेत सकारात्मक प्रगती होत आहे आणि इराणसोबत शांतता कराराबाबतची चर्चा 'खूप चांगली' सुरू आहे.
युनायटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) च्या दाव्यानुसार, इराणी रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स नेव्हीचे कमांडर अॅडमिरल अलीरजा तांगसिरी यांचा इस्त्रायली हवाई हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. अमेरिकन सैन्यानं म्हटलं आहे की, यामुळे या प्रदेशातील सुरक्षा वाढेल.
इराणच्या लष्करी मुख्यालयाच्या माहितीनुसार, त्यांनी पूर्व भूमध्य समुद्रातील इस्त्रायली लष्करी जहाजं तसेच हायफा बंदरातील इस्त्रायली फायटर जेट्सच्या इंधन साठ्यावर हल्ला केला आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी सांगितलं की, या युद्धाचे जागतिक परिणाम किती गंभीर असतील, याचा अंदाज कोणीही लावू शकत नाही. त्यांनी या परिस्थितीची तुलना कोविड महामारीशी केली.
तर पाकिस्ताननं म्हटलं आहे की, इराणमधील युद्ध शांततापूर्ण मार्गानं संपवण्यासाठी ते प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सक्रियपणे चर्चा करत आहेत. तसेच, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या 'दलाल' या वक्तव्यावर पाकिस्तानने तीव्र आक्षेप घेतला असून, हे भारतीय नेतृत्वातील निराशेचं लक्षण असल्याचं म्हटलं आहे.
आखाती संघर्षाच्या गंभीर परिणामांचा अंदाज कोणीही वर्तवू शकत नाही - पुतिन
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी म्हटले आहे की, आखाती संघर्षाचे जगावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांचा अंदाज कोणीही वर्तवू शकत नाही आणि या संघर्षाची तुलना केवळ कोविड-19 महामारीशीच केली जाऊ शकते. पुतिन यांनी पुढे नमूद केले की, अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यामुळे भडकलेल्या आणि आता अधिकच चिघळत चाललेल्या या संघर्षाने विविध उद्योगांना संकटात टाकले आहे; तसेच याचे आणखी कोणते दुष्परिणाम समोर येऊ शकतात, हे सांगणेही कठीण आहे.
G7 बैठकीत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सहभाग घेतला
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी गुरुवारी फ्रान्समध्ये आयोजित G7 देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभाग घेतला. या बैठकीदरम्यान, मंत्री जयशंकर आणि त्यांचे फ्रेंच समपदस्थ जीन-नोएल बॅरो यांनी 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'ची (Strait of Hormuz) सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी संयुक्तपणे काम करण्याबाबत चर्चा केली.
हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून काही तेलवाहू जहाजांना मार्ग देण्यास इराणची परवानगी: ट्रम्प
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असा दावा केला की, संवादाच्या उद्देशाने सद्भावना दर्शवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, इराण काही विशिष्ट तेलवाहू जहाजांना हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी देत आहे.
संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी पाकिस्तान चर्चेत सहभागी
पाकिस्तानने असे स्पष्ट केले की, इराणशी संबंधित या संघर्षावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी, ते या क्षेत्रातील तसेच क्षेत्राबाहेरील सर्व संबंधित घटकांशी (stakeholders) सक्रियपणे आणि विधायक पद्धतीने चर्चा करत आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका प्रवक्त्याने म्हटले, "पाकिस्तान या क्षेत्रातील तसेच या क्षेत्राबाहेरील संबंधित घटकांशी सतत संपर्कात आहे; तसेच तणाव त्वरित कमी करावा, शत्रुत्व संपुष्टात आणावे आणि शांततापूर्ण तोडग्याच्या दिशेने वाटचाल करावी, यासाठी पाकिस्तान सातत्याने आग्रही भूमिका मांडत आहे."
ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ल्यांना 10 दिवसांची स्थगिती: ट्रम्प
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वर (Truth Social) एक पोस्ट केली. यात ते म्हणाले की, "इराण सरकारच्या विनंतीवरून मध्यपूर्वेतील ऊर्जा सुविधांवर होणारे संभाव्य हल्ले 10 दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आले आहेत. ही मुदत आता सोमवार, 6 एप्रिल 2026 रोजी रात्री 8 वाजेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, या दरम्यानच्या काळात वाटाघाटी सुरू आहेत. तसेच, प्रसारमाध्यमांमध्ये चुकीची माहिती पसरवणारे दावे केले जात असले तरीही, या चर्चा अत्यंत सकारात्मक रितीने पुढे जात आहेत.
एअर इंडियाकडून 22 विमानांचं वेळापत्रक अपडेट
एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसने आज (27 मार्च) रोजीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानांचे अद्ययावत वेळापत्रक जाहीर केले आहे. भारत आणि पश्चिम आशियातील प्रमुख ठिकाणांदरम्यान एकूण 22 नियोजित आणि अनियोजित विमाने चालवली जातील, याला विमान कंपनीने दुजोरा दिला आहे. यामध्ये जेद्दाह आणि रियाधसाठी प्रत्येकी चार नियोजित विमानांचा समावेश आहे. एअर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली आणि मुंबईहून मस्कतला, तसेच बंगळुरू आणि कोझिकोडहून रियाधला प्रत्येकी चार विमाने चालवेल.
याव्यतिरिक्त, 'स्लॉट'ची उपलब्धता आणि विमानाची स्थिती या अटींच्या अधीन राहून, संयुक्त अरब अमिरातीसाठी (UAE) आठ अतिरिक्त अनियोजित विमानेही चालवली जातील. विमान कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, इतर सर्व आंतरराष्ट्रीय विमाने जसे की अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियाला जाणारी विमाने त्यांच्या नियोजित वेळेनुसारच चालवली जातील.