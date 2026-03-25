US-Israel-Iran War LIVE : इराणच्या अणुऊर्जा प्रकल्पावर हल्ला; आम्ही युद्ध जिंकलं- ट्रम्प यांचा धाडसी दावा
Published : March 25, 2026 at 9:34 AM IST|
Updated : March 25, 2026 at 10:28 AM IST
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा आज (25 मार्च) २६वा दिवस आहे. कुवैत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ड्रोन हल्ला झाला असून एका इंधन टाकीला लक्ष्य करण्यात आले. या हल्ल्यामुळे आग लागली, मात्र सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, अशी माहिती कुवैतच्या नागरी उड्डाण प्राधिकरणानं दिली आहे.
अमेरिकेने इराणवरील आपले हल्ले 5 दिवसांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांनी एकमेकांवर हल्ले करणं सुरूच ठेवलं आहे. आखाती राष्ट्रांना ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा सामना करावा लागत आहे. दरम्यान, हा संघर्ष संपुष्टात आणण्याच्या उद्देशाने तेहरान आणि वॉशिंग्टन यांच्यात अप्रत्यक्ष चर्चा सुरू होत असल्याचं दिसून येत आहे. युद्धविराम घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांचे नेतृत्व अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प करत असून, त्यासाठी ते पाकिस्तानसह विविध मध्यस्थांची मदत घेत आहेत. ट्रम्प यांनी या मुद्द्यावर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्यासह अनेक राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा केली आहे. हा संघर्ष संपुष्टात आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थी करण्याची आपली तयारी शहबाज शरीफ यांनी दर्शविली आहे. विशेष म्हणजे, कतारनं मात्र या चर्चांमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.
दरम्यान, दक्षिण तेहरानमध्ये झालेल्या हल्ल्यात किमान 12 जणांचा मृत्यू झाला असून 28 जण जखमी झाले आहेत. इस्रायली सैन्याने दक्षिण लेबनॉनमधील रहिवाशांना परिसर रिकामा करण्याचा इशारा दिला असल्याचे वृत्त आहे. मंगळवारी इराणवर झालेल्या हवाई हल्ल्यांमुळे राजधानी तेहरानमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. त्यानंतर इराणनं प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलमधील तेल अवीव तसेच पश्चिम आशियातील काही ठिकाणांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्ध संपवण्यासाठी चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले आहे.
दरम्यान, लेबनॉन सरकारनं इराणच्या राजदूताला देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयानं रविवारीपर्यंत देश सोडण्यास सांगितलं आहे. मात्र, इराणच्या दूतावासातील एक वरिष्ठ अधिकारी तिथंच राहून राजनयिक कामकाज पाहणार आहे.
LIVE FEED
मध्यपूर्वेत अमेरिकन सैन्याच्या तैनातीमध्ये वाढ
'द न्यूयॉर्क टाइम्स'ने मंगळवारी दिलेल्या वृत्तानुसार, ट्रम्प प्रशासनानं इराणी अधिकाऱ्यांकडे 15 कलमी युद्धविराम योजना पाठवली आहे. पण याच दरम्यान, अमेरिका आपल्या सैन्याच्या तैनातीमध्येही वाढ करत आहे. अमेरिकन लष्कर पश्चिम आशियामध्ये आपल्या '82 व्या एअरबॉर्न डिव्हिजन'मधील (82nd Airborne Division) किमान एक हजार अतिरिक्त सैनिकांना तैनात करण्याची तयारी करत आहे. या प्रदेशात आधीच सुमारे 50 हजार सैनिक तैनात आहेत.
पेंटागॉनही दोन 'मरीन एक्सपीडिशनरी युनिट्स' तैनात करण्याच्या प्रक्रियेत असून, यामुळे या प्रदेशात सुमारे 5 हजार अतिरिक्त 'मरीन्स' आणि हजारो नौसैनिकांची भर पडेल.
इराण-कतार संघर्ष मिटवण्यासाठीच्या चर्चेत कतार सहभागी होणार नाही
कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माजेद अल अन्सारी यांनी स्पष्ट केले की, "कतारचा या चर्चेत कोणताही सहभाग नाही. कोणत्याही वाटाघाटींच्या संदर्भात जर खरोखरच अशा वाटाघाटी सुरू असतील तर आमची भूमिका आमच्या मूलभूत तत्त्वाशी सुसंगत आहे: सर्व संघर्ष हे वाटाघाटींच्या माध्यमातूनच सोडवले जातात आणि आम्ही अशा सर्व प्रयत्नांना पाठिंबा देतो." त्यांनी पुढे सांगितले, "सध्या सुरू असलेल्या चर्चांच्या तपशीलांची मला माहिती नाही; तथापि, जर या प्रक्रियेत कतारसाठी एखादी भूमिका निर्माण झाली, तर आम्ही नक्कीच मदत करण्यास तत्पर आहोत. सध्या, या प्रयत्नांना पाठिंबा देणे आणि आमच्या देशावर होत असलेले हल्ले थांबवणे, हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे."
इराणची लष्करी ताकद संपली, आपला विजय झाला: ट्रम्प
एका पत्रकार परिषदेदरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या संघर्षातील विजयाबाबत काही धाडसी दावे केले. इराणसोबतच्या शांतता चर्चा यशस्वी होतील याबद्दल तुम्हाला किती आशा वाटते, असे विचारले असता ट्रम्प म्हणाले, "मला वाटते की आपण हे साध्य करू. मी तुम्हाला खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. पण आपण हा विजय मिळवला आहे. आपली विमानं अक्षरशः तेहरान आणि त्यांच्या देशाच्या इतर भागांवरून उड्डाण करत आहेत. त्याबाबत ते काहीही करू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ, जर मला तो वीज प्रकल्प नष्ट करायचा असता, तर त्याविरोधात ते काहीच करू शकले नसते. त्यांचा पूर्णपणे पराभव झाला आहे. लष्करीदृष्ट्या, ते संपुष्टात आले आहेत."
मला राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा फोन आला — पंतप्रधान मोदी
पंतप्रधान मोदी यांनी 'X' वर लिहिले "मला राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा फोन आला आणि आम्ही पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर चर्चा केली. तणाव निवळणे आणि लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित होणे याला भारताचा पाठिंबा आहे. 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) खुली, सुरक्षित आणि सुगम राहणे हे संपूर्ण जगासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. शांतता आणि स्थैर्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांच्या संदर्भात एकमेकांच्या संपर्कात राहण्याचे आम्ही मान्य केले."
इस्रायली हल्ले सुरूच
इस्रायली लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, रात्रीच्या वेळी करण्यात आलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये इराणमधील बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र साठवणूक केंद्रे आणि विविध सरकारी इमारतींना लक्ष्य करण्यात आले. तेहरानमध्ये स्थित 'IRGC'ची दोन गुप्तचर मुख्यालये, तसेच इराणच्या गुप्तचर मंत्रालयाचे एक मुख्यालयही या हल्ल्यांमध्ये लक्ष्य करण्यात आले.