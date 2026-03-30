Iran War Live Updates : आता अमेरिका आणि इस्रायलच्या अधिकाऱ्यांची घरं टार्गेटवर: IRGC चा इशारा; कच्च्या तेलाचे दर 115 डॉलर प्रति बॅरल'च्या पार
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा आज (30 मार्च) 31वा दिवस आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे सध्या दिसत नाहीत. इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी दक्षिण लेबनानमध्ये नियंत्रण वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचवेळी अमेरिकन सैन्यानंही या भागात आपली उपस्थिती वाढवली आहे. दरम्यान, इराणवर हल्ले आणि क्षेपणास्त्र माऱ्याचे सत्र सुरूच आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीमुळे जागतिक तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
इराणनं अमेरिकेवर गुप्तपणे जमीनी आक्रमणाची योजना आखत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यामुळे या संघर्षाची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेनं इराणला होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी 10 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेनं मध्य पूर्वेत मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात केलं आहे. इराणच्या नेत्यांचा आरोप आहे की अमेरिका जमीनी युद्ध छेडून एखाद्या धोरणात्मक बेटावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या या संघर्षात आतापर्यंत 3,000 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हा संघर्ष 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर केलेल्या हल्ल्यांपासून सुरू झाला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणनं इस्त्रायलसह खाडीतील शेजारी अरब देशांवर हल्ले केले.
प्रारंभीच्या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई आणि त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्य ठार झाल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, इराणनं होर्मुजझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या व्यापारी जहाजांवरील काही निर्बंध शिथिल केले आहेत. पूर्णपणे मार्ग बंद करण्याऐवजी दबाव टाकून वाहतूक मर्यादित ठेवण्याची इराणची रणनीती आहे.
अमेरिकन अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, हा संघर्ष निर्णायक टप्प्याकडे जात आहे, मात्र इराणचे नेते अद्याप सार्वजनिकरित्या चर्चेला नकार देत आहेत.
या युद्धामुळे जागतिक स्तरावर तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला असून खतांची टंचाई निर्माण झाली आहे. तसेच हवाई वाहतूकही बाधित झाली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील इराणच्या नियंत्रणामुळे जागतिक बाजारपेठा आणि किंमती अस्थिर झाल्या आहेत.
याशिवाय, जर हूती बंडखोरांनी लाल समुद्राजवळील बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर पुन्हा हल्ले सुरू केले, तर जागतिक सागरी वाहतुकीवर आणखी गंभीर परिणाम होऊ शकतो. या मार्गातून साधारणपणे जगातील सुमारे 12 टक्के व्यापार होतो.
आता अमेरिका आणि इस्रायलच्या अधिकाऱ्यांची घरं टार्गेटवर: IRGC
'असोसिएटेड प्रेस'च्या वृत्तानुसार, इराणच्या 'रिव्होल्युशनरी गार्ड'ने असे जाहीर केले आहे की, ते अमेरिका आणि इस्रायलच्या अधिकाऱ्यांच्या घरांना लक्ष्य करतील. इराणच्या संयुक्त लष्करी कमांडच्या एका प्रवक्त्याने रविवारी घोषणा केली की, अमेरिका आणि इस्रायलच्या अधिकाऱ्यांची खाजगी निवासस्थाने आता इराणसाठी 'वैध लक्ष्ये' बनली आहेत; कारण मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाचा पहिला महिना आता पूर्णत्वाकडे जात असून, हे युद्ध संपूर्ण प्रदेशात पसरत चालले आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही माहिती त्यांच्या 'Truth' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सामायिक केली.
इस्लामाबादमध्ये राजनैतिक चर्चा
पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे राजनैतिक चर्चा पार पडली. या चर्चेत सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि तुर्की या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी एकत्र येऊन संघर्ष संपुष्टात आणण्याबाबत विचारविमर्श केला. विशेष म्हणजे, या युद्धात प्रत्यक्षपणे सहभागी असलेल्या कोणत्याही देशाने या चर्चेत सहभाग घेतला नाही.
कच्च्या तेलाचे दर $115 च्या पार
पश्चिम आशियामध्ये तणाव वाढला आहे. याचा परिणाम बाजारांमध्ये दिसून येत आहे. आशियाई बाजारपेठा उघडताच, तेलाच्या दरांमध्ये मोठी वाढ झाली असून ते $115 प्रति बॅरलच्या वर पोहोचले आहेत.
दक्षिण लेबनॉनमध्ये इस्रायली हल्ल्यांची तीव्रता वाढली
पश्चिम आशियातील हा संघर्ष निवळण्याची कोणतीही चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी दक्षिण लेबनॉनमधील आपला प्रभावक्षेत्र विस्तारण्याचे आदेश दिले आहेत, तर दुसरीकडे अमेरिकन लष्करही या प्रदेशातील आपली उपस्थिती वाढवत आहे.
ऑस्ट्रेलियानं इंधनावरील उत्पादन शुल्क घटवले
इराणशी संबंधित संघर्षामुळे वाढलेल्या इंधनाच्या किमतींना प्रतिसाद म्हणून, ऑस्ट्रेलियाने नवीन उपाययोजनांद्वारे वाहनचालकांसाठी इंधन भरणं अधिक किफायतशीर केलं आहे. बुधवारपासून, इंधनावरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी कपात केली जाईल. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रति लिटर अंदाजे 26 ऑस्ट्रेलियन सेंट्सने कमी होतील. सध्या, 'अनलेडेड' पेट्रोलची किंमत सुमारे 2.53 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ($1.73) इतकी आहे.