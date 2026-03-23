US Israel Iran War LIVE : युद्धाचा आज 24 वा दिवस, अमेरिकेनं इराणला दिलेला 48 तासांचा अल्टिमेटम आज संपणार
अमेरिका आणि इस्रायल यांनी संयुक्तपणे इराणविरुद्ध सुरू केलेल्या युद्धाचा आज सोमवार (23 मार्च) 24 वा असून, तीन आठवडे उलटल्यानंतरही हा संघर्ष थांबण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. दोन्ही बाजूंनी सतत इशारे आणि धमक्या दिल्या जात असल्यामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक चिघळत आहे.
दरम्यान, खाडी देशांमध्ये ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांची मालिका सुरूच आहे. अमेरिकेनं होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी इराणला दिलेला 48 तासांचा अल्टिमेटम आज संपत आहे. या इशाऱ्याला प्रत्युत्तर देताना इराणनं खाडी देशांतील महत्त्वाच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ले करण्याची धमकी दिली आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे की, जर इराणनं 48 तासांत होर्मुझ मार्ग पूर्णपणे खुला केला नाही, तर अमेरिकेकडून इराणच्या वीज प्रकल्पांवर हल्ले केले जातील. या धमकीनंतर इराणचे हल्ले अधिक तीव्र झाल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच, अमेरिकेनं जर वीज प्रकल्पांवर कारवाई केली, तर इराण होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद करू शकतो, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
अमेरिकेचा तेहरानमध्ये सत्ताबदल घडवून आणण्याचा उद्देश अद्याप पूर्ण झालेला नाही. दरम्यान, शुक्रवारी रात्री इराणकडून हिंद महासागरातील डिएगो गार्सिया या अमेरिका-ब्रिटनच्या संयुक्त लष्करी तळावर दोन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. हा तळ इराणपासून सुमारे 4 हजार किमी अंतरावर आहे. या घटनेमुळे अमेरिका आणि युरोपमध्ये खळबळ उडाली आहे. मात्र, इराणनं या हल्ल्याचा अधिकृत इन्कार केला आहे.
युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली असून, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील इराणची पकड तेलाच्या किमतींवर परिणाम करत आहे. एपीच्या अहवालानुसार, या संघर्षात आतापर्यंत इराणमध्ये 1500 हून अधिक, लेबनानमध्ये 1000 हून अधिक, इस्रायलमध्ये 15 आणि अमेरिकेचे 13 सैनिक मृत्यूमुखी पडले आहेत. याशिवाय, खाडी परिसरात जमीन आणि समुद्रातही अनेक निरपराध नागरिकांचा बळी गेला आहे. लेबनान आणि इराणमध्ये लाखो लोक बेघर झाले असून मानवीय संकट अधिक गडद होत आहे.
ट्रम्प मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करत आहेत: अमेरिकेचे अर्थमंत्री
अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी सोमवारी सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे इराणच्या राजवटीला निष्प्रभ करत असून मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करत आहेत. ट्रम्प यांच्या कृतींचा उद्देश जगाला अधिक सुरक्षित बनवणे हाच आहे, असे बेसेन्ट यांनी नमूद केले. 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले: "राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे इराणच्या राजवटीला निष्प्रभ करत असून मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करत आहेत. जर त्यांना आणखी एक-दोन वर्षे मिळाली असती, तर इराणला अण्वस्त्रे मिळवण्यापासून रोखणे अशक्य झाले असते. सुरक्षेशिवाय समृद्धी असू शकत नाही; आणि आपल्याकडे यापूर्वी जे काही होते, तो केवळ सुरक्षेचा एक आभास होता. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या निर्णायक कृतींमुळे, आपले जग आता अधिक सुरक्षित आणि संरक्षित बनले आहे."
एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस पश्चिम आशियासाठी 30 विमानांचे संचालन करणार
एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस या दोन्ही विमान कंपन्या संयुक्तपणे, 23 मार्च 2026 रोजी पश्चिम आशिया क्षेत्रासाठी आणि तिथून परत येणाऱ्या 30 नियोजित (scheduled) आणि अनियोजित (non-scheduled) विमानांचे संचालन करतील. या दोन्ही विमान कंपन्या जेद्दाहसाठीच्या त्यांच्या संबंधित नियोजित सेवा सुरूच ठेवतील. ज्यामुळे भारत आणि जेद्दाह दरम्यानच्या एकूण विमानांची संख्या 10 होईल. यापैकी, एअर इंडिया दिल्ली आणि मुंबई येथून प्रत्येकी एक 'ये-जा' (round-trip) विमान चालवेल, तर एअर इंडिया एक्सप्रेस बंगळुरू, कोझिकोड आणि मंगळूर येथून प्रत्येकी एक विमान चालवेल.
इराण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधून जाणाऱ्या जहाजांवर शुल्क आकारणार
अमेरिका आणि इस्रायल यांच्याशी सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, तसेच या जागतिक जलमार्गावरील आपले नियंत्रण अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने, इराणने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधून (Hormuz Strait) जाणाऱ्या काही विशिष्ट जहाजांवर २ मिलियन्स डॉलर्सचे (सुमारे 18.8 कोटी रुपये) शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.