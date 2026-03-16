ETV Bharat / international

US Israel Iran War LIVE : ड्रोन हल्ल्यानंतर दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील विमानसेवा स्थगित

US Israel Iran War LIVE (AFP)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 16, 2026 at 9:12 AM IST

|

Updated : March 16, 2026 at 9:18 AM IST

Choose ETV Bharat

मिडल ईस्टमध्ये तणाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. इराणविरोधात अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष आता अधिक गंभीर टप्प्यात पोहोचला आहे. लढाई अनेक ठिकाणी पसरली असून जागतिक ऊर्जा बाजारावर त्याचा परिणाम दिसू लागला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इंग्लंड आणि इतर सहयोगी देशांना होर्मुझ सामुद्रधुनी या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गाचं संरक्षण करण्यासाठी नौदल जहाजं पाठवण्याचं आवाहन केलं आहे. हा मार्ग जगातील तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. इराणनं हा मार्ग रोखण्याची धमकी दिल्यामुळे परिस्थिती आणखी तणावपूर्ण झाली आहे. ट्रम्प यांनी सांगितलं की हा मार्ग कुठल्याही परिस्थितीत पुन्हा सुरू केला जाईल. समुद्री अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार संघर्ष सुरू झाल्यापासून खाडी परिसरात कार्यरत सुमारे 16 जहाजांवर हल्ले झाले आहेत.

दरम्यान, इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई यांनी सूचित केलं आहे की, नाकेबंदी सुरूच राहू शकते. इराणच्या अधिकाऱ्यांनी चेतावणी दिली आहे की, त्यांच्या सुविधांवर आणखी हल्ले झाले तर ते अमेरिकन कंपन्यांशी संबंधित ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करू शकतात. या तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम दिसू लागला आहे. इंधनाच्या किंमती वाढत आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, आखाती देशांमध्ये लष्करी कारवाया वाढत आहेत. इस्रायलच्या सैन्यानं सांगितलं की, आठवड्याच्या शेवटी इराणकडून अनेक हल्ले झाले. ड्रोन हल्ल्यांमध्ये इराक आणि लेबनानमधील काही ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आलं, तर इस्रायलच्या काही भागांवर क्षेपणास्त्रं डागण्यात आली. याशिवाय बगदाद येथील अमेरिकन दूतावास परिसरावरही ड्रोनद्वारे हल्ला करण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

LIVE FEED

9:17 AM, 16 Mar 2026 (IST)

ट्रम्प यांच्या विनंतीनंतरही ऑस्ट्रेलिया होर्मुझला नौदलाचं जहाज पाठवणार नाही

ऑस्ट्रेलियानं सोमवारी स्पष्ट केलं की, देश 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'मध्ये (Strait of Hormuz) कोणतीही नौदल जहाजं पाठवणार नाही. या सामरिक जलमार्गाच्या सुरक्षेसाठी मदत करण्याकरिता इतर राष्ट्रांनी युद्धनौका पाठवाव्यात, असं आवाहन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्री कॅथरीन किंग यांनी राष्ट्रीय प्रसारक 'एबीसी'ला (ABC) सांगितलं की, "आम्ही हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये कोणतीही जहाजं पाठवणार नाही."

9:07 AM, 16 Mar 2026 (IST)

अमेरिकन कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलर्स प्रति बॅरलच्या वर

इराणशी संबंधित संघर्षामुळे मध्यपूर्वेतील जहाजवाहतूक आणि तेल उत्पादनात निर्माण झालेला व्यत्यय कायम असल्यानं, अमेरिकन कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलर्स प्रति बॅरलच्या वर गेले आहेत. शिकागो मर्कंटाइल एक्स्चेंजवर व्यवहार पुन्हा सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच, 'वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट' (WTI) या कच्च्या तेलाचा भाव साधारणपणे 101.02 डॉलर्स प्रति बॅरल इतका नोंदवला गेला. शुक्रवारी बाजार बंद होताना (closing price) जो भाव 98.71 डॉलर्स होता, त्याच्या तुलनेत ही 2.3 टक्क्यांची वाढ होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मापदंड मानले जाणारे 'ब्रेंट क्रूड' रविवारी 106.39 डॉलर्स प्रति बॅरल दराने विकले जात होते. हे 2.4 टक्क्यांची वाढ दर्शवते.

हा संघर्ष सुरू झाल्यापासून, WTI आणि ब्रेंट या दोन्ही प्रकारच्या कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. सर्वांचे लक्ष सध्या 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'वर (Strait of Hormuz) केंद्रित झाले आहे. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग असून, जगातील एकूण तेल निर्यातीपैकी साधारणपणे एक-पंचमांश तेल याच मार्गावरून वाहून नेले जाते.

9:05 AM, 16 Mar 2026 (IST)

हॉर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत अमेरिकेची 7 देशांशी चर्चा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील परिस्थितीबाबत त्यांचे प्रशासन सात देशांशी चर्चा करत आहे.

9:04 AM, 16 Mar 2026 (IST)

ड्रोन हल्ल्यानंतर दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील विमानसेवा स्थगित

दुबई मीडिया कार्यालयाच्या माहितीनुसार, ड्रोन हल्ला झाल्यामुळे दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने आपली विमानसेवा तात्पुरती स्थगित केली आहे. या हल्ल्यामुळे विमानतळाच्या आवारात आग भडकली होती. दुबईच्या नागरी विमानन प्राधिकरणाने ही स्थगिती एक खबरदारीची उपाययोजना असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

TAGGED:

MIDDLE EAST CRISIS
WEST ASIA TENSION STRAIT OF HORMUZ
CRUDE OIL
US ISRAEL IRAN WAR LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.