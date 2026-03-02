US-Israel Iran War : इराणमधील 131 शहरांमध्ये हल्ले, 500 हून अधिक लोकांचा मृत्यू
तेहरान : अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर केलेल्या हल्ल्यांचा आजचा तिसरा दिवस आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. तर इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या निधनानंतरही इराणनं क्षेपणास्त्र हल्ले सुरूच ठेवलं आहेत. दरम्यान, इराणी रेड क्रेसेंट सोसायटीनं सोमवारी सांगितलं की, इराणला लक्ष्य करून अमेरिका-इस्रायलनं केलेल्या हवाई हल्ल्यात इराणमध्ये आतापर्यंत किमान 555 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तसंच युद्धात आतापर्यंत 131 शहरांवर हल्ला करण्यात आला आहे, असं सोसायटीनं म्हटलं आहे. याचबरोबर, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, सौदी अरेबिया, बहरीन आणि कुवेत यासारख्या देशांमध्ये स्फोट झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळं व्यापक संघर्षाची भीती निर्माण झाली आहे. दरम्यान, अमेरिका आणि इस्रायल इराणवर हल्ले करत आहेत. रुग्णालये, टीव्ही स्टेशन आणि इतर इमारतींना लक्ष्य करत आहेत, असं सोमवारी इराणी सरकारी टीव्हीनं वृत्त दिलं आहे. तसंच इराण सध्या 40 दिवसांचा राष्ट्रीय शोक आणि सात दिवसांची सुट्टी पाळत आहे.
अणुऊर्जा केंद्रावर हल्ला, इराणचा दावा
अमेरिका-इस्रायली हवाई हल्ल्यात इराणच्या अणुऊर्जा केंद्राला लक्ष्य करण्यात आलं आहे, असा आरोप संयुक्त राष्ट्रांच्या अणुऊर्जा संस्थेत इराणच्या राजदूतानं केला आहे. तर आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेनं (IAEA) म्हटले आहे की, इराणवर अलिकडेच झालेल्या अमेरिका आणि इस्रायली लष्करी हल्ल्यांमुळे रेडिओलॉजिकल परिणाम झाल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. इराणमधील हल्ल्यांवरून असे दिसून येत नाही की इराणी अणुऊर्जा प्रकल्पांना कोणतेही नुकसान झाले आहे किंवा त्यांच्यावर थेट हल्ला झाला आहे.
ड्रोन हल्ल्यानंतर सौदी अरामकोनं रास तनुरा रिफायनरी केली बंद
सौदी अरामकोनं मध्य पूर्वेतील सर्वात मोठ्या तेल केंद्रांपैकी एक असलेल्या रास तनुरा रिफायनरीचं कामकाज बंद केलं आहे. सोमवारी झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर, सौदी संरक्षण मंत्रालयानं सांगितलं की अधिकाऱ्यांनी येणारे विमान पाडलं. सौदी लष्कराच्या प्रवक्त्यानं अधिकृत सौदी प्रेस एजन्सीवर ही घोषणा केली. साइटवरील ऑनलाइन व्हिडिओमध्ये हल्ल्यानंतर काळा धूर निघत असल्याचं दिसून आलं. यशस्वीरित्या रोखलेले ड्रोन देखील कचरा पसरवतात ज्यामुळं आग लागू शकते आणि जमिनीवर लोक जखमी होऊ शकतात. दम्मम जवळील रास तनुरा इथं दररोज अर्धा दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त कच्चे तेल उत्पादन करण्याची क्षमता आहे.