US Israel Iran War LIVE : इस्रायली हवाई दलाने इराणमध्ये क्षेपणास्त्र लाँचर्सवर हल्ला केला
अमेरिका इस्रायली हल्ल्यात इराणमधील उद्धवस्त झालेलं पोलीस ठाणे (AP)
इस्रायली हवाई दलाने इराणमध्ये क्षेपणास्त्र लाँचर्सवर हल्ला केला. या हल्ल्यात अनेकांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे.
US Israel Iran War LIVE : बेरूतजवळील वाहनांवर इस्रायली हल्ल्यात तीन जण ठार
लेबनॉनच्या आरोग्य मंत्रालयाने बुधवारी उशिरा सांगितले की, हिजबुल्लाहच्या नवीन हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून तिसऱ्या दिवशी इस्रायली बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर, बेरूतजवळील वाहनांवर इस्रायली हल्ल्यात तीन जण ठार झाले.
"विमानतळ महामार्गावर इस्रायली सैन्याने केलेल्या दोन हवाई हल्ल्यांमध्ये तीन जणांचा मृत्यू झाला आणि सहा जण जखमी झाले," असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. इस्रायली सैन्याने सांगितले की त्यांनी बेरूत परिसरात दोन लोकांना लक्ष्य केले होते, परंतु त्वरित अधिक माहिती दिली नाही.