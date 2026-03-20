Iran War Updates Live : इराण युद्धासाठी पेंटागॉनची 200 अब्ज डॉलर्सची मागणी; इस्रायल इराणच्या प्रमुख नैसर्गिक वायू प्रकल्पांवर हल्ला करणार नाही
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण संघर्षाला आता 21 दिवस पूर्ण झाले असून परिस्थिती अधिकच तणावपूर्ण बनली आहे. कतारच्या ऊर्जा क्षेत्रावर या संघर्षाचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. कतार एनर्जीचे CEO यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, इराणी हल्ल्यांमुळे कतारच्या LNG निर्यात क्षमतेपैकी सुमारे 17% हिस्सा ठप्प झाला आहे. यामुळे दरवर्षी अंदाजे 20 अब्ज डॉलरचं नुकसान होणार असून युरोप आणि आशियाला होणाऱ्या पुरवठ्यावरही धोका निर्माण झाला आहे. दुरुस्तीमुळे पुढील 3 ते 5 वर्षे दरवर्षी सुमारे 12.8 दशलक्ष टन उत्पादन बाधित राहण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, बेंजामिन नेत्यान्हू यांनी इराणच्या साउथ पार्स गॅस क्षेत्रावर झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी इस्त्रायलनं एकट्यानं घेतल्याचं स्पष्ट केलं. त्यांनी असंही सांगितलं की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर पुढील हल्ले टाळण्याची विनंती केली होती. ट्रम्प यांनी स्वतःही या हल्ल्याला विरोध दर्शवला असल्याचं म्हटलं आहे.
भारताकडूनही या परिस्थितीवर प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओमान, कतार, जॉर्डन, मलेशिया आणि फ्रान्सच्या नेत्यांशी संवाद साधून पश्चिम आशियातील संघर्ष शांत करण्याचं आवाहन केलं. तसेच, इराणकडून खाडी प्रदेशातील तेल व गॅस प्रकल्पांवर वाढलेल्या हल्ल्यांबाबत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं तीव्र चिंता व्यक्त करत अशा कारवाया योग्य नसल्याचं सांगितलं आहे. एकूणच, या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा, अर्थव्यवस्था आणि भूराजकीय स्थैर्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वाढली आहे.
इराण युद्धासाठी पेंटागॉनची 200 अब्ज डॉलर्सची मागणी; काँग्रेसच्या मंजुरीची आवश्यकता
इराणसोबतच्या संघर्षमय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने (पेंटागॉनने) अतिरिक्त निधीसाठी एक मोठी मागणी केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संघर्षाशी संबंधित खर्च भागवण्यासाठी पेंटागॉनने 200 अब्ज डॉलर्सच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे. हा प्रस्ताव व्हाईट हाऊसकडे सादर करण्यात आला आहे. तथापि, यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार अमेरिकन काँग्रेसकडे आहे, कारण नवीन निधी मंजूर करण्याची सत्ता त्यांच्याच अधिकारक्षेत्रात येते. या मागणीचा प्रचंड आवाका पाहता, काँग्रेसमध्ये याविषयी प्रश्न उपस्थित केले जाणे अपरिहार्य मानले जात आहे.
सात देशांनी इराणचे हल्ले आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या प्रयत्नांचा निषेध केला
कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स, जपान आणि युनायटेड किंगडम या देशांच्या नेत्यांनी इराणविरुद्ध ठाम भूमिका घेतली आहे. या राष्ट्रांनी नागरी व्यापारी जहाजे, नागरी पायाभूत सुविधा आणि तेल व वायू प्रकल्पांवर झालेले हल्ले, तसेच 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) बंद करण्याच्या उंबरठ्यावर नेणाऱ्या घटनांचा अत्यंत कडक शब्दांत निषेध केला आहे. शिवाय, या देशांनी इराणला आपल्या धमक्या आणि ही सामुद्रधुनी बंद करण्याचे प्रयत्न थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. नौवहनाची मुक्ती हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे एक मूलभूत तत्त्व आहे, असे या निवेदनात ठामपणे नमूद करण्यात आले आहे.
या 9 हवाई क्षेत्रांतून विमान उड्डाणं करणं टाळा- DGCA चा सल्ला
पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे, नागरी विमानन महासंचालनालयाने (DGCA) विविध विमान कंपन्यांना या क्षेत्रातील 9 प्रदेशांच्या हवाई क्षेत्रांचा वापर टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी आपत्कालीन परिस्थितीसाठी (contingency plans) भक्कम योजना सज्ज असल्याची खात्री करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. DGCA च्या एका सल्लापत्रानुसार, भारतीय विमान कंपन्यांना बहरीन, इराण, इराक, इस्रायल, जॉर्डन, कुवेत, लेबनॉन, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या देशांच्या हवाई क्षेत्रांचा वापर न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. हे सल्लापत्र तात्काळ प्रभावाने लागू झाले असून, ते 28 मार्चपर्यंत वैध राहील.
इस्रायल इराणच्या नैसर्गिक वायू प्रकल्पांवर हल्ला करणार नाही
आखाती प्रदेशातील तेल आणि नैसर्गिक वायू प्रकल्पांवर इराणकडून होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्यानंतर, इस्रायलने इराणच्या एका महत्त्वाच्या वायूक्षेत्रावर (गॅस फील्डवर) यापुढे कोणतेही हल्ले न करण्याची ग्वाही दिली आहे.