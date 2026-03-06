US Israel Iran War Live Updates : इराणकडे आता हवाई दल उरलं नाही, ट्रम्प यांचा मोठा दावा
अमेरिका- इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा आज शुक्रवारी (6 मार्च) सातवा दिवस आहे. गेल्या सहा दिवसांत इराणमध्ये प्रचंड नुकसान झालं आहे. गुरुवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्टपणं सांगितलं की, खामेनेई यांच्यानंतर इराणचा नवा नेता निवडण्यात त्यांची थेट भूमिका असेल. दरम्यान, भारतानं खामेनेई यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आणि त्यांच्या परराष्ट्र सचिवांनी इराणी राजदूतांची भेट घेतली.
दरम्यान, अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर हल्ले सुरूच ठेवले आहेत आणि इराणही त्याला जोरदार प्रत्युत्तर देत आहे. या युद्धाची आग संपूर्ण मध्य पूर्वेपर्यंत पोहोचली आहे. इराणनं अरब देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य केलं आहे. यासोबतच त्यांनी इस्रायलवरही जोरदार बॉम्बहल्ले केले आहेत. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे की, इराण आपल्यावर हल्ला करण्याच्या तयारीत होता. जर आपण त्यांच्यावर हल्ला केला नसता, तर त्यांनी आपल्यावर हल्ला केला असता. ट्रम्प म्हणाले की, इराणचं हवाई दल आणि नौदल नष्ट झाल्याचा दावा केला आहे. संघर्षाच्या पहिल्याच दिवशी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते मारले गेले आहेत.
LIVE FEED
इराणकडे आता हवाई दल उरलं नाही: ट्रम्प
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा दावा केला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, इराणचा नाश वेळेपूर्वी आणि अभूतपूर्व प्रमाणात होत आहे. त्यांनी असा दावा केला की देशाकडे आता हवाई दल नाही, त्यांचे हवाई दल आणि संरक्षण नष्ट झालं आहे.
अमेरिकेने भारताला दिली रशियन तेल खरेदीसाठी सवलत
इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनानं भारताला 30 दिवसांसाठी रशियन तेल खरेदी करण्याची सवलत दिली आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेंट यांनी याची माहिती दिली. या निर्णयामागे होर्मुज समुद्रध्वनीमधील जहाजांच्या हालचालींवर युद्धामुळे झालेला गंभीर परिणाम आहे. या मार्गातून भारत खाडी देशांकडून आपला ऊर्जा आयात करत आहे.
‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करताना बेसेंट यांनी सांगितलं की, “जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा सुरू राहावा यासाठी ट्रेझरी विभाग भारतीय रिफायनऱ्यांना रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सवलत देत आहे.”