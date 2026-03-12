ETV Bharat / international

कच्च्या तेलाचे दर नियंत्रित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय उर्जा संस्थेचा महत्त्वाचा निर्णय

united states israel Vs iran war latest
संयुक्त अरब अमिरातीतील खोर फक्कन येथून दिसणारे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तेल टँकर आणि मालवाहू जहाज (Source- AP)
Published : March 12, 2026 at 8:24 AM IST

Updated : March 12, 2026 at 8:44 AM IST

गुरुवारी सकाळी जेरुसलेम आणि इस्रायलच्या इतर भागात मध्यरात्रीनंतर सायरन वाजले. तसेच मोठ्या स्फोटांचा आवाज ऐकू आला. कारण, अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर केलेल्या युद्धाचा तेरावा दिवस आहे. बुधवारी इराणनं जगातील सर्वात रहदारी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लक्ष्य केलं. तसेच व्यापारी जहाजांवर हल्ला केला. 12 दिवसांपूर्वी सुरू झालेले युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिका आणि इस्रायलवर दबाव आणण्यासाठी इराणकडून जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. इराणविरोधात युद्ध करण्यासाठी अमेरिकेनं एकाच आठवड्यात 11.3 अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत.

अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव क्रिस राईट यांनी एक्सवर पोस्ट केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या 32 सदस्य राष्ट्रांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विनंतीनुसार राखीव साठ्यामधून 400 दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आणि शुद्ध उत्पादने बाजारात उपलब्ध करण्यासाठी मान्यता दिली आहे".

