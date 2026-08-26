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नेपाळमध्ये महापूर! अनेक गावांसह हजारो नागरिक वाहून गेल्याची भीती

Nepal Flash Floods mishap several Indian Tourists Missing In Affected Areas
नेपाळमध्ये महापूर! अनेक गावांसह हजारो नागरिक वाहून गेल्याची भीती (AP)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2026 at 6:08 PM IST

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Updated : August 26, 2026 at 6:19 PM IST

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Nepal Flash Flood Live Updates : नेपाळमध्ये महापूराने विध्वंस झाला आहे. नेपाळमधील रसुवा जिल्ह्यात भोटेकोशी नदीला आलेल्या महापुरामुळं हजारोंहून अधिक लोक वाहून गेल्याचं वृत्त आहे. तसंच रस्ते, पूल आणि जलविद्युत प्रकल्पांचं मोठं नुकसान झालं आहे. या अचानक आलेल्या आपत्तीमुळं मोठी जीवितहानी झाल्याची भीती प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे. रसुवा हे जवळपास 50 हजार लोकसंख्या असलेलं शहर आहे. सर्वाधिक फटका चीन-नेपाळ सीमावर्ती भागाला बसला आहे. दरम्यान, भोटेकोशी नदीच्या पात्रातील पाण्याची पातळी धोक्याच्या चिन्हावरून वाहत असल्यामुळं नदीकाठच्या रहिवाशांना तातडीनं सुरक्षित आणि उंच ठिकाणी हलण्याचं निर्देश प्रशासनानं दिले आहेत.

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6:06 PM, 26 Aug 2026 (IST)

नरेंद्र मोदींनी नेपाळचे PM बालेन शाह यांच्याशी फोनवरून साधला संवाद

नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण पुरामुळे जनजीवन विस्कळित झालं आहे. त्यामुळं भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला. यावेळी नेपाळमधील जीवितहानीबद्दल नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला असून, या संकटाच्या काळात भारताकडून शक्य ती सर्व मानवतावादी मदत देण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे. तसंच या संकटकाळी भारतातील जनता नेपाळमधील आपल्या बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. या कठीण काळात भारत नेपाळला सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार आहे. मदत आणि बचाव कार्यासाठी आमची पथकं एकमेकांशी समन्वय साधत आहेत, अशी माहिती देखील नरेंद्र मोदी यांनी दिली.

5:55 PM, 26 Aug 2026 (IST)

बेपत्ता झालेल्या 384 पर्यटकांमध्ये 100 हून अधिक भारतीय

नेपाळ पर्यटन मंडळानं जारी केलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, पुरामुळं बेपत्ता झालेल्या 384 पर्यटकांमध्ये 100 हून अधिक भारतीयांचा समावेश आहे. पर्यटन मंडळानं दिलेल्या माहितीनुसार, बेपत्ता असलेल्या 384 पर्यटकांमध्ये 291 परदेशी नागरिक आणि 93 नेपाळी नागरिकांचा समावेश आहे. या परदेशी नागरिकांमध्ये भारतासह युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि नेदरलँड्स यांसारख्या विविध देशांतील पर्यटकांचा समावेश आहे. ज्यामध्ये केवळ भारतातील 105 पर्यटकांचा समावेश आहे. याचबरोबर, नेपाळ पर्यटन मंडळानं मदतीसाठी टोल-फ्री आपत्कालीन क्रमांक 1234, हॉटलाइन 1144 किंवा पर्यटक पोलीस क्रमांक 9851289445 देखील जारी केला आहे.

Last Updated : August 26, 2026 at 6:19 PM IST

TAGGED:

NEPAL FLASH FLOODS MISHAP
नेपाळमध्ये महापूर
नेपाळ
भोटेकोशी नदी
NEPAL FLASH FLOOD LIVE UPDATES

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